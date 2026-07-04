Ilan Tobianah - Ο μυστηριώδης billionaire , η Ελλάδα και τα ταχύρρυθμα για το πώς θα γίνετε και εσείς εκατομμυριούχοι

Ο Ilan Tobianah, γνωστός ως «Δίας» (Zeus), είναι μια αινιγματική φιγούρα των social media, Γάλλος δικηγόρος και επενδυτής ακινήτων. Με περιουσία που εκτιμάται στα $100 - $150 εκατομμύρια, κατάφερε να μαγνητίσει εκατομμύρια followers στο Instagram και το TikTok προβάλλοντας μια ζωή γεμάτη υπερπολυτελή supercars, γιοτ και επιβλητικό στυλ, χωρίς σχεδόν ποτέ να μιλάει στα βίντεό του