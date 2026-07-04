Ilan Tobianah - Ο μυστηριώδης billionaire , η Ελλάδα και τα ταχύρρυθμα για το πώς θα γίνετε και εσείς εκατομμυριούχοι
Ilan Tobianah - Ο μυστηριώδης billionaire , η Ελλάδα και τα ταχύρρυθμα για το πώς θα γίνετε και εσείς εκατομμυριούχοι
Ο Ilan Tobianah, γνωστός ως «Δίας» (Zeus), είναι μια αινιγματική φιγούρα των social media, Γάλλος δικηγόρος και επενδυτής ακινήτων. Με περιουσία που εκτιμάται στα $100 - $150 εκατομμύρια, κατάφερε να μαγνητίσει εκατομμύρια followers στο Instagram και το TikTok προβάλλοντας μια ζωή γεμάτη υπερπολυτελή supercars, γιοτ και επιβλητικό στυλ, χωρίς σχεδόν ποτέ να μιλάει στα βίντεό του
Σε μια εποχή που κυριαρχείται από αλγόριθμους, φίλτρα και viral περιεχόμενο, όπου όλοι φαίνεται να έχουν λόγο και ύπαρξη σε μια ατελείωτη σοσιαλική παραζάλη, ένας άντρας έχει κατακλύσει το διαδίκτυο -όχι με τα λόγια του, αλλά με την παρουσία του.
Ο Ilan Tobianah είναι μια μυστηριώδης γαλλική φιγούρα, γνωστή παγκοσμίως ως «Zeus», δηλαδή Δίας. Με το χαρακτηριστικό μαύρο κοστούμι του, την ακλόνητη ψυχραιμία του, τον πολυτελή τρόπο ζωής του και την μαγνητική του αύρα, έχει μεταμορφωθεί σε ένα ζωντανό σύμβολο αρρενωπής δύναμης, κομψότητας και αυτοσυγκράτησης. Η παρουσία του στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης -ειδικά στο TikTok και το Instagram- του έχει κερδίσει εκατομμύρια θαυμαστές, οι οποίοι γοητεύονται όχι μόνο από αυτό που κάνει, αλλά και από αυτό που είναι.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ο Ilan Tobianah είναι μια μυστηριώδης γαλλική φιγούρα, γνωστή παγκοσμίως ως «Zeus», δηλαδή Δίας. Με το χαρακτηριστικό μαύρο κοστούμι του, την ακλόνητη ψυχραιμία του, τον πολυτελή τρόπο ζωής του και την μαγνητική του αύρα, έχει μεταμορφωθεί σε ένα ζωντανό σύμβολο αρρενωπής δύναμης, κομψότητας και αυτοσυγκράτησης. Η παρουσία του στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης -ειδικά στο TikTok και το Instagram- του έχει κερδίσει εκατομμύρια θαυμαστές, οι οποίοι γοητεύονται όχι μόνο από αυτό που κάνει, αλλά και από αυτό που είναι.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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