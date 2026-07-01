Ημερίδα newmoney: «Το Δημόσιο αλλάζει - Νέες πολιτικές, μετρήσιμα αποτελέσματα» – Ολα όσα ειπώθηκαν για το κράτος της επόμενης ημέρας

Η πρώτη ημερίδα του newmoney για το Δημόσιο συγκέντρωσε κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, εκπροσώπους της δημόσιας διοίκησης και της αγοράς, παρουσιάζοντας το σχέδιο για ένα πιο αποτελεσματικό, ψηφιακό και αξιοκρατικό κράτος με επίκεντρο τον πολίτη και τα μετρήσιμα αποτελέσματα