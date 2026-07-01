Ημερίδα newmoney: «Το Δημόσιο αλλάζει - Νέες πολιτικές, μετρήσιμα αποτελέσματα» – Ολα όσα ειπώθηκαν για το κράτος της επόμενης ημέρας
Ημερίδα newmoney: «Το Δημόσιο αλλάζει - Νέες πολιτικές, μετρήσιμα αποτελέσματα» – Ολα όσα ειπώθηκαν για το κράτος της επόμενης ημέρας
Η πρώτη ημερίδα του newmoney για το Δημόσιο συγκέντρωσε κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, εκπροσώπους της δημόσιας διοίκησης και της αγοράς, παρουσιάζοντας το σχέδιο για ένα πιο αποτελεσματικό, ψηφιακό και αξιοκρατικό κράτος με επίκεντρο τον πολίτη και τα μετρήσιμα αποτελέσματα
Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που καλείται να αντιμετωπίσει η χώρα τα επόμενα χρόνια αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα εξελιχθεί το ελληνικό Δημόσιο.
Η αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης, η ταχύτητα εξυπηρέτησης των πολιτών, η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, η αξιολόγηση, η αξιοκρατία, η προσέλκυση ανθρώπινου δυναμικού υψηλής ποιότητας και η μείωση της γραφειοκρατίας αποτελούν πλέον κρίσιμους παράγοντες όχι μόνο για την καθημερινότητα των πολιτών, αλλά και για την αναπτυξιακή πορεία της οικονομίας, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και την προσέλκυση επενδύσεων.
Με αυτό το σκεπτικό πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία την Τρίτη 30 Ιουνίου, στο Αμφιθέατρο της Εθνικής Πινακοθήκης «Ίδρυμα Ωνάση», η πρώτη ημερίδα του newmoney με τίτλο «Το Δημόσιο αλλάζει – Νέες Πολιτικές. Μετρήσιμα Αποτελέσματα», σε συνεργασία με το Πρώτο Θέμα, συγκεντρώνοντας υπουργούς, ανώτατα κυβερνητικά στελέχη, εκπροσώπους της δημόσιας διοίκησης, στελέχη της αγοράς, συμβουλευτικών ομίλων και ειδικούς επιστήμονες.
Η συζήτηση δεν περιορίστηκε σε γενικές διακηρύξεις. Αντίθετα, επικεντρώθηκε σε συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις που ήδη υλοποιούνται, αλλά και στις επόμενες μεγάλες αλλαγές που καλείται να υλοποιήσει η δημόσια διοίκηση, προκειμένου να περάσει από τη λογική της διαδικασίας στη λογική του αποτελέσματος.
Διαβάστε αναλυτικά, δείτε βίντεο και φωτογραφίες στο newmoney.gr
Η αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης, η ταχύτητα εξυπηρέτησης των πολιτών, η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, η αξιολόγηση, η αξιοκρατία, η προσέλκυση ανθρώπινου δυναμικού υψηλής ποιότητας και η μείωση της γραφειοκρατίας αποτελούν πλέον κρίσιμους παράγοντες όχι μόνο για την καθημερινότητα των πολιτών, αλλά και για την αναπτυξιακή πορεία της οικονομίας, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και την προσέλκυση επενδύσεων.
Με αυτό το σκεπτικό πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία την Τρίτη 30 Ιουνίου, στο Αμφιθέατρο της Εθνικής Πινακοθήκης «Ίδρυμα Ωνάση», η πρώτη ημερίδα του newmoney με τίτλο «Το Δημόσιο αλλάζει – Νέες Πολιτικές. Μετρήσιμα Αποτελέσματα», σε συνεργασία με το Πρώτο Θέμα, συγκεντρώνοντας υπουργούς, ανώτατα κυβερνητικά στελέχη, εκπροσώπους της δημόσιας διοίκησης, στελέχη της αγοράς, συμβουλευτικών ομίλων και ειδικούς επιστήμονες.
Η συζήτηση δεν περιορίστηκε σε γενικές διακηρύξεις. Αντίθετα, επικεντρώθηκε σε συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις που ήδη υλοποιούνται, αλλά και στις επόμενες μεγάλες αλλαγές που καλείται να υλοποιήσει η δημόσια διοίκηση, προκειμένου να περάσει από τη λογική της διαδικασίας στη λογική του αποτελέσματος.
Διαβάστε αναλυτικά, δείτε βίντεο και φωτογραφίες στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα