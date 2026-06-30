Πού επενδύει o Ράφα Ναδάλ μετά το τένις: Ο θρύλος των κορτς άφησε τη ρακέτα και «χτίζει την κληρονομιά του εκτός γηπέδων»
Πού επενδύει o Ράφα Ναδάλ μετά το τένις: Ο θρύλος των κορτς άφησε τη ρακέτα και «χτίζει την κληρονομιά του εκτός γηπέδων»
Ο 22 φορές πρωταθλητής Grand Slam επενδύει δυναμικά σε τουρισμό, εκπαίδευση και αθλητισμό μετά την αποχώρησή του από την ενεργό δράση, ενώ εξηγεί πώς η καριέρα του στο τένις τον προετοίμασε για τον επιχειρηματικό κόσμο
Ο θρύλος του παγκόσμιου τένις, Ραφαέλ Ναδάλ, δηλώνει ότι πέρασε σχεδόν τη μισή ζωή του ζώντας σε ξενοδοχεία, γεγονός που τον οδήγησε φυσικά στην απόφαση να δημιουργήσει τη δική του ξενοδοχειακή αλυσίδα μετά την ολοκλήρωση της αγωνιστικής του καριέρας.
«Αυτό έκανα σχεδόν τη μισή μου ζωή και γνωρίζω πολύ καλά τι μου αρέσει περισσότερο», δήλωσε στο CNBC, εξηγώντας γιατί αποφάσισε να επενδύσει στον κλάδο της φιλοξενίας.
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«Αυτό έκανα σχεδόν τη μισή μου ζωή και γνωρίζω πολύ καλά τι μου αρέσει περισσότερο», δήλωσε στο CNBC, εξηγώντας γιατί αποφάσισε να επενδύσει στον κλάδο της φιλοξενίας.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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