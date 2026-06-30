Πού επενδύει o Ράφα Ναδάλ μετά το τένις: Ο θρύλος των κορτς άφησε τη ρακέτα και «χτίζει την κληρονομιά του εκτός γηπέδων»

Ο 22 φορές πρωταθλητής Grand Slam επενδύει δυναμικά σε τουρισμό, εκπαίδευση και αθλητισμό μετά την αποχώρησή του από την ενεργό δράση, ενώ εξηγεί πώς η καριέρα του στο τένις τον προετοίμασε για τον επιχειρηματικό κόσμο