UBS: Νέος κύκλος ανόδου για τις ελληνικές τράπεζες – Οι κορυφαίες επιλογές

Η UBS διατηρεί σύσταση Buy για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, εκτιμώντας ότι ισχυρή πιστωτική ανάπτυξη, υψηλότερα μερίσματα, πλεονάζον κεφάλαιο και ελκυστικές αποτιμήσεις δημιουργούν περαιτέρω περιθώρια ανόδου των μετοχών