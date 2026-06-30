UBS: Νέος κύκλος ανόδου για τις ελληνικές τράπεζες – Οι κορυφαίες επιλογές
UBS: Νέος κύκλος ανόδου για τις ελληνικές τράπεζες – Οι κορυφαίες επιλογές
Η UBS διατηρεί σύσταση Buy για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, εκτιμώντας ότι ισχυρή πιστωτική ανάπτυξη, υψηλότερα μερίσματα, πλεονάζον κεφάλαιο και ελκυστικές αποτιμήσεις δημιουργούν περαιτέρω περιθώρια ανόδου των μετοχών
Οι ελληνικές τράπεζες αφήνουν οριστικά πίσω τους την περίοδο της εξυγίανσης και εισέρχονται σε μια νέα φάση δημιουργίας αξίας για τους μετόχους, με βασικούς μοχλούς την ισχυρή πιστωτική ανάπτυξη, την αξιοποίηση του πλεονάζοντος κεφαλαίου και τις υψηλότερες διανομές μερισμάτων. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα της νέας στρατηγικής έκθεσης της UBS για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο, στην οποία ο ελβετικός οίκος διατηρεί σύσταση Buy και για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες.
Η UBS εκτιμά ότι η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να προσφέρει ένα από τα πιο ελκυστικά μακροοικονομικά περιβάλλοντα στην Ευρώπη, με ανάπτυξη κοντά στο 2% τα επόμενα χρόνια, συνεχιζόμενη εισροή πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης και ισχυρή δημοσιονομική εικόνα. Οι συνθήκες αυτές δημιουργούν πρόσφορο έδαφος για περαιτέρω επέκταση του τραπεζικού δανεισμού, κυρίως προς τις επιχειρήσεις, ενισχύοντας την οργανική κερδοφορία των τραπεζών.
Σύμφωνα με τον οίκο, το σημαντικότερο στοιχείο της επόμενης περιόδου δεν είναι πλέον η εξυγίανση των ισολογισμών, αλλά η αξιοποίηση της ισχυρής κεφαλαιακής βάσης που έχουν δημιουργήσει οι τράπεζες. Η συνεχής παραγωγή κεφαλαίου δίνει τη δυνατότητα για υψηλότερες αποδόσεις προς τους μετόχους μέσω μερισμάτων, αλλά και για επιλεκτικές εξαγορές που μπορούν να ενισχύσουν περαιτέρω την ανάπτυξη και την κερδοφορία.
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Η UBS εκτιμά ότι η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να προσφέρει ένα από τα πιο ελκυστικά μακροοικονομικά περιβάλλοντα στην Ευρώπη, με ανάπτυξη κοντά στο 2% τα επόμενα χρόνια, συνεχιζόμενη εισροή πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης και ισχυρή δημοσιονομική εικόνα. Οι συνθήκες αυτές δημιουργούν πρόσφορο έδαφος για περαιτέρω επέκταση του τραπεζικού δανεισμού, κυρίως προς τις επιχειρήσεις, ενισχύοντας την οργανική κερδοφορία των τραπεζών.
Σύμφωνα με τον οίκο, το σημαντικότερο στοιχείο της επόμενης περιόδου δεν είναι πλέον η εξυγίανση των ισολογισμών, αλλά η αξιοποίηση της ισχυρής κεφαλαιακής βάσης που έχουν δημιουργήσει οι τράπεζες. Η συνεχής παραγωγή κεφαλαίου δίνει τη δυνατότητα για υψηλότερες αποδόσεις προς τους μετόχους μέσω μερισμάτων, αλλά και για επιλεκτικές εξαγορές που μπορούν να ενισχύσουν περαιτέρω την ανάπτυξη και την κερδοφορία.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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