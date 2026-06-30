Meta: Το νέο στοίχημα του Μαρκ Ζάκερμπεργκ στα prediction markets
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Meta: Το νέο στοίχημα του Μαρκ Ζάκερμπεργκ στα prediction markets

Η Meta αναπτύσσει μια αυτόνομη εφαρμογή προβλέψεων με την κωδική ονομασία Arena, στοχεύοντας να ανταγωνιστεί υπάρχουσες πλατφόρμες. Το νέο εγχείρημα θα βασίζεται σε σύστημα πόντων, αξιοποιώντας την τεράστια βάση χρηστών της εταιρείας

Meta: Το νέο στοίχημα του Μαρκ Ζάκερμπεργκ στα prediction markets
Μια καινούργια πλατφόρμα δια χειρός της εταιρείας Μαρκ Ζάκερμπεργκ, που θα απευθύνεται σε όσους αρέσκονται να προβλέπουν την εξέλιξη μελλοντικών γεγονότων βρίσκεται στα σκαριά από τον αμερικανικό κολοσσό των κοινωνικών δικτύων. Η νέα αυτή προσπάθεια στοχεύει να ανταγωνιστεί ευθέως καθιερωμένα ψηφιακά δίκτυα που κυριαρχούν στον συγκεκριμένο τομέα, προσφέροντας μια εναλλακτική επιλογή στο παγκόσμιο κοινό.


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