Meta: Το νέο στοίχημα του Μαρκ Ζάκερμπεργκ στα prediction markets

Η Meta αναπτύσσει μια αυτόνομη εφαρμογή προβλέψεων με την κωδική ονομασία Arena, στοχεύοντας να ανταγωνιστεί υπάρχουσες πλατφόρμες. Το νέο εγχείρημα θα βασίζεται σε σύστημα πόντων, αξιοποιώντας την τεράστια βάση χρηστών της εταιρείας