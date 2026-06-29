ΑΑΔΕ: Τα λουκέτα στα πρατήρια αποδίδουν, θα συνεχιστούν οι έλεγχοι μέχρι να εξαλειφθεί η παραβατικότητα

Παρά την κάμψη των ποσοστών παραβατικότητας παραμένουν υψηλά τα ποσοστά σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη -Τι έδειξε η έρευνα του Πολυτεχνείου για τις ελλιπείς ποσότητες





Ο διοικητής της ΑΑΔΕ







Όπως ανέφερε, η εφαρμογή του μέτρου βασίστηκε σε κοινό επιχειρησιακό σχεδιασμό της ΑΑΔΕ και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, με συντονισμένες επιχειρήσεις που συνεχίζονται σε όλη τη χώρα.



Ο διοικητής της ΑΑΔΕ εξέφρασε την ικανοποίησή του για τα πρώτα αποτελέσματα, σημειώνοντας ότι για πρώτη φορά καταγράφεται αντιστροφή της αρνητικής τάσης που εμφάνιζε η αγορά τα προηγούμενα χρόνια. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι η εικόνα απέχει ακόμη από το επιθυμητό επίπεδο και ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με την ίδια ένταση.







Παράλληλα, απέδωσε ιδιαίτερη σημασία στη συνεργασία της ΑΑΔΕ με τον ΣΕΕΠΕ και την επιστημονική κοινότητα, επισημαίνοντας ότι τα στοιχεία και οι μελέτες που καταγράφουν την εικόνα της αγοράς αποτελούν πολύτιμο εργαλείο για τον σχεδιασμό των ελεγκτικών παρεμβάσεων.



Η τοποθέτηση της ΑΑΔΕ έρχεται να ενισχύσει τα ευρήματα της νέας έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, σύμφωνα με την οποία καταγράφονται οι πρώτες ενδείξεις βελτίωσης στις αποκλίσεις των αντλιών καυσίμων, χωρίς όμως να έχει εξαλειφθεί το πρόβλημα, γεγονός που, σύμφωνα με όλες τις πλευρές, καθιστά αναγκαία τη συνέχιση των εντατικών ελέγχων.



Κλείσιμο Έρευνα ΕΜΠ: Υποχωρούν οι ελλειμματικές παραδόσεις αλλά τα ποσοστά παραβατικότητας παραμένουν Στην Αττική, όπου τα προηγούμενα χρόνια είχαν καταγραφεί περιπτώσεις στις οποίες ο καταναλωτής παραλάμβανε έως και περίπου το 75% της ποσότητας που πλήρωνε, οι ακραίες αποκλίσεις έχουν περιοριστεί σημαντικά, με τη μέγιστη καταγεγραμμένη απόκλιση να διαμορφώνεται πλέον γύρω στο 15% από 18,2% το 2025.



Οι ερευνητές έκαναν λόγο για σημαντική πρόοδο, καθώς τα αντίστοιχα ποσοστά το 2023 εκτινάχθηκαν στο 33% επισημαίνοντας ωστόσο ότι τα επίπεδα των αποκλίσεων εξακολουθούν να παραμένουν υψηλά και δεν επιτρέπουν εφησυχασμό.



Ο Πρόεδρος του ΣΕΕΠΕ Γιάννης Αληγιζάκης ανέφερε ότι το ποσοστό αυτό συνιστά ένα μεγάλο πρόβλημα για μια ευρωπαϊκή χώρα, επισημαίνοντας ότι το 23% είναι ένα υψηλό νούμερο που οφείλεται στην απουσία μέτρων για να αντιμετωπιστεί η παραβατικότητα.



Επίσης η διατήρηση του πλαφόν εκτιμάται ότι συντήρησε την στρεβλή εικόνα της αγοράς. Ανάλογη είναι η εικόνα και στη Θεσσαλονίκη. Το 81,4% των αντλιών που ελέχθηκαν ήταν εντός των νομίμων ορίων ενώ περίπου το 11% εμφάνισε ελλειμματικές παραδόσεις.



Αποφασισμένη να συνεχίσει την αυστηρή εφαρμογή του μέτρου της διετούς σφράγισης πρατηρίων καυσίμων που εντοπίζονται να παρανομούν εμφανίζεται η ΑΑΔΕ , εκτιμώντας ότι τα πρώτα αποτελέσματα από την εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου είναι ήδη ορατά.Ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής μιλώντας σε εκδήλωση του ΣΕΕΠΕ ( Σύνδεσμος Εταιρειών Εμπορίας Πετρελοειδών) που παρουσιάστηκε έρευνα του Πολυτεχνείου για την παραβατικότητας στα καύσιμα, ανέφερε ότι η νομοθετική παρέμβαση, η οποία θεσπίστηκε μετά από συνεργασία της Αρχής με τον ΣΕΕΠΕ και την πολιτική ηγεσία, με την οποία σφραγίστηκαν 92 πρατήρια σε όλη τη χώρα στηρίχθηκε στη διαπίστωση ότι τα μέχρι τότε πρόστιμα δεν αρκούσαν για την αντιμετώπιση του προβλήματος, καθώς πολλές επιχειρήσεις έκλειναν και επαναλειτουργούσαν με διαφορετικό φορέα εκμετάλλευσης στο ίδιο σημείο.«Το ζητούμενο ήταν να κλείνει το σημείο και όχι απλώς να επιβάλλεται πρόστιμο στην επιχείρηση», σημείωσε, εξηγώντας ότι αυτή η λογική οδήγησε στη θέσπιση της διετούς σφράγισης πρατηρίων που παρανομούν.Όπως ανέφερε, η εφαρμογή του μέτρου βασίστηκε σε κοινό επιχειρησιακό σχεδιασμό της ΑΑΔΕ και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, με συντονισμένες επιχειρήσεις που συνεχίζονται σε όλη τη χώρα.Ο διοικητής της ΑΑΔΕ εξέφρασε την ικανοποίησή του για τα πρώτα αποτελέσματα, σημειώνοντας ότι για πρώτη φορά καταγράφεται αντιστροφή της αρνητικής τάσης που εμφάνιζε η αγορά τα προηγούμενα χρόνια. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι η εικόνα απέχει ακόμη από το επιθυμητό επίπεδο και ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με την ίδια ένταση.«Έχουμε ακόμη δρόμο να διανύσουμε, αλλά είμαστε αποφασισμένοι να φτάσουμε μέχρι το τέλος για να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά αυτό το φαινόμενο», υπογράμμισε.Παράλληλα, απέδωσε ιδιαίτερη σημασία στη συνεργασία της ΑΑΔΕ με τον ΣΕΕΠΕ και την επιστημονική κοινότητα, επισημαίνοντας ότι τα στοιχεία και οι μελέτες που καταγράφουν την εικόνα της αγοράς αποτελούν πολύτιμο εργαλείο για τον σχεδιασμό των ελεγκτικών παρεμβάσεων.Η τοποθέτηση της ΑΑΔΕ έρχεται να ενισχύσει τα ευρήματα της νέας έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, σύμφωνα με την οποία καταγράφονται οι πρώτες ενδείξεις βελτίωσης στις αποκλίσεις των αντλιών καυσίμων, χωρίς όμως να έχει εξαλειφθεί το πρόβλημα, γεγονός που, σύμφωνα με όλες τις πλευρές, καθιστά αναγκαία τη συνέχιση των εντατικών ελέγχων.Στην Αττική, όπου τα προηγούμενα χρόνια είχαν καταγραφεί περιπτώσεις στις οποίες ο καταναλωτής παραλάμβανε έως και περίπου το 75% της ποσότητας που πλήρωνε, οι ακραίες αποκλίσεις έχουν περιοριστεί σημαντικά, με τη μέγιστη καταγεγραμμένη απόκλιση να διαμορφώνεται πλέον γύρω στο 15% από 18,2% το 2025.Οι ερευνητές έκαναν λόγο για σημαντική πρόοδο, καθώς τα αντίστοιχα ποσοστά το 2023 εκτινάχθηκαν στο 33% επισημαίνοντας ωστόσο ότι τα επίπεδα των αποκλίσεων εξακολουθούν να παραμένουν υψηλά και δεν επιτρέπουν εφησυχασμό.Ο Πρόεδρος του ΣΕΕΠΕ Γιάννης Αληγιζάκης ανέφερε ότι το ποσοστό αυτό συνιστά ένα μεγάλο πρόβλημα για μια ευρωπαϊκή χώρα, επισημαίνοντας ότι το 23% είναι ένα υψηλό νούμερο που οφείλεται στην απουσία μέτρων για να αντιμετωπιστεί η παραβατικότητα.Επίσης η διατήρηση του πλαφόν εκτιμάται ότι συντήρησε την στρεβλή εικόνα της αγοράς. Ανάλογη είναι η εικόνα και στη Θεσσαλονίκη. Το 81,4% των αντλιών που ελέχθηκαν ήταν εντός των νομίμων ορίων ενώ περίπου το 11% εμφάνισε ελλειμματικές παραδόσεις.

«Έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια και τα ποσοστά έχουν μειωθεί αισθητά, όμως το πρόβλημα δεν λύνεται μέσα σε έναν χρόνο», ανέφεραν τα στελέχη του κλάδου, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια παθογένεια που χαρακτηρίζει την ελληνική αγορά εδώ και δεκαετίες.



Το πρόβλημα μετακινείται Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί, σύμφωνα με την έρευνα, η μετατόπιση του φαινομένου και προς άλλες περιοχές της χώρας.

Όπως επισημάνθηκε, μετά την εντατικοποίηση των ελέγχων στην Αττική και το κλείσιμο 66 πρατηρίων στην περιοχή, οι ενδείξεις παραπέμπουν σε ενίσχυση του προβλήματος στη Θεσσαλονίκη και σταδιακά και στην υπόλοιπη περιφέρεια.



Μάλιστα, ο ΣΕΕΠΕ ανακοίνωσε ότι ετοιμάζει νέα πανελλαδική έρευνα με έμφαση στην περιφέρεια, καθώς ήδη καταγράφονται αντίστοιχα φαινόμενα και εκτός των δύο μεγάλων αστικών κέντρων.



Το βασικό συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι οι πρόσφατες παρεμβάσεις της πολιτείας φαίνεται να αποδίδουν, ωστόσο η συνέχιση των ελέγχων θεωρείται απαραίτητη ώστε η βελτίωση να αποκτήσει μόνιμα χαρακτηριστικά και να περιοριστούν ακόμη περισσότερο οι αποκλίσεις στις ποσότητες καυσίμων που παραλαμβάνουν οι καταναλωτές.

Μαριάννα Τζάννε 29.06.2026, 14:17