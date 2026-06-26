ΕΝΚΛΩ: Σε νέο ιδιοκτήτη πέρασε η μονάδα της στη Ν. Ραιδεστό (pics)
ΕΝΚΛΩ: Σε νέο ιδιοκτήτη πέρασε η μονάδα της στη Ν. Ραιδεστό (pics)
Το βιομηχανικό συγκρότημα της κραταιάς κάποτε κλωστοϋφαντουργίας βγήκε σήμερα σε επαναληπτικό πλειστηριασμό με μειωμένη τιμή πρώτης προσφοράς - Τι έγινε με τις βίλες και τα οικόπεδα στη Μύκονο
Σε νέο ιδιοκτήτη πέρασε η μονάδα της Ενωμένης Κλωστοϋφαντουργίας στη Ν. Ραιδεστό, που βγήκε νωρίτερα σήμερα σε πλειστηριασμό.
Ειδικότερα, πρόκειται για το βιομηχανικό συγκρότημα της στη Νέα Ραιδεστό του Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης στο 17ο χλμ Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Ειδικότερα, πρόκειται για το βιομηχανικό συγκρότημα της στη Νέα Ραιδεστό του Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης στο 17ο χλμ Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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