ΕΝΚΛΩ: Σε νέο ιδιοκτήτη πέρασε η μονάδα της στη Ν. Ραιδεστό (pics)

Το βιομηχανικό συγκρότημα της κραταιάς κάποτε κλωστοϋφαντουργίας βγήκε σήμερα σε επαναληπτικό πλειστηριασμό με μειωμένη τιμή πρώτης προσφοράς - Τι έγινε με τις βίλες και τα οικόπεδα στη Μύκονο