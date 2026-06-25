Πετρέλαιο: Η επίθεση σε φορτηγό πλοίο έβαλε τέλος στην πτώση των τιμών - Πάνω από τα $75 το Brent
Πετρέλαιο: Η επίθεση σε φορτηγό πλοίο έβαλε τέλος στην πτώση των τιμών - Πάνω από τα $75 το Brent
Το Brent και το WTI ανέκαμψαν δυναμικά, καθώς η επίθεση σε εμπορικό πλοίο κοντά στο Ομάν επανέφερε στο προσκήνιο τους κινδύνους για τις παγκόσμιες ενεργειακές ροές
Οι τιμές του αργού πετρελαίου ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση της Πέμπτης με άνοδο άνω του 2%, καθώς η επίθεση σε εμπορικό πλοίο κοντά στις ακτές του Ομάν επανέφερε στο προσκήνιο τους φόβους ότι η πλήρης αποκατάσταση των ενεργειακών ροών μέσω των Στενών του Ορμούζ ενδέχεται να καθυστερήσει περισσότερο από ό,τι ανέμεναν οι αγορές.
Το Brent έκλεισε με άνοδο 1,52 δολαρίων ή 2,1%, στα 75,26 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό WTI ενισχύθηκε κατά 1,58 δολάρια ή 2,3%, κλείνοντας στα 71,92 δολάρια το βαρέλι.
Νωρίτερα στη συνεδρίαση, οι τιμές είχαν υποχωρήσει στα 72 δολάρια στα χαμηλότερα επίπεδα από τις 27 Φεβρουαρίου, μία ημέρα πριν από την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς οι επενδυτές εκτιμούσαν ότι οι εξαγωγές αργού μέσω των Στενών του Ορμούζ επανέρχονται σταδιακά στην κανονικότητα. Πριν από τη σύγκρουση, περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου διερχόταν από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό μεταξύ Ιράν και Ομάν.
Η εικόνα άλλαξε όταν εμπορικό πλοίο ανέφερε ότι δέχθηκε επίθεση από άγνωστο βλήμα ενώ επιχειρούσε να διασχίσει τα Στενά του Ορμούζ κοντά στις ακτές του Ομάν, σύμφωνα με την UK Maritime Trade Operations. Μετά το κλείσιμο των αγορών, δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters ότι το Ιράν ήταν εκείνο που άνοιξε πυρ κατά του φορτηγού πλοίου. Από την πλευρά τους, οι ιρανικές αρχές προειδοποίησαν ότι η ασφάλεια των πλοίων που κινούνται εκτός των διαδρομών που έχει καθορίσει η Τεχεράνη στα Στενά του Ορμούζ δεν μπορεί να θεωρείται εγγυημένη.
Το περιστατικό οδήγησε και τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO) να αναστείλει προσωρινά το πρόγραμμα συνοδείας και υποστήριξης πλοίων και ναυτικών στα Στενά του Ορμούζ, έως ότου υπάρξει σαφέστερη εικόνα για τις συνθήκες ασφαλείας στην περιοχή, αναζωπυρώνοντας τις αμφιβολίες γύρω από την προκαταρκτική συμφωνία αποκλιμάκωσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.
Οι ροές αυξάνονται, αλλά οι κίνδυνοι δεν έχουν εκλείψει
Παρά τη νέα ένταση, η προσωρινή συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης επέτρεψε την επανεκκίνηση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, τα οποία το Ιράν είχε ουσιαστικά αποκλείσει κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.
Σύμφωνα με την εταιρεία παρακολούθησης ναυτιλιακών φορτίων Kpler, περισσότερα από 20 δεξαμενόπλοια, μεταφέροντας περίπου 35 εκατομμύρια βαρέλια αργού, έχουν ήδη περάσει από τα Στενά μετά την επίτευξη της συμφωνίας. Τα περισσότερα από τα μη ιρανικά πλοία παρέμεναν εγκλωβισμένα στον Περσικό Κόλπο για περισσότερο από τρεις μήνες και αναμένεται να φτάσουν στους ασιατικούς προορισμούς τους στις αρχές Αυγούστου.
Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, διαβεβαίωσε τους συμμάχους της Ουάσιγκτον στον Κόλπο ότι οποιαδήποτε οριστική συμφωνία με το Ιράν θα λαμβάνει υπόψη και τα δικά τους συμφέροντα, ολοκληρώνοντας περιοδεία στη Μέση Ανατολή με στόχο την άμβλυνση των επιφυλάξεων που εξακολουθούν να υπάρχουν για την προκαταρκτική συμφωνία.
Οι εκτιμήσεις των αναλυτών
Η Rystad Energy εκτιμά ότι οι αποθηκευτικοί χώροι πετρελαίου στις χώρες του Κόλπου είναι σήμερα γεμάτοι κατά 50%-60%. Εάν η κυκλοφορία των δεξαμενόπλοιων δεν επιταχυνθεί σύντομα, οι παραγωγοί ενδέχεται να αναγκαστούν να περιορίσουν την παραγωγή τους, μεταθέτοντας την πλήρη εξομάλυνση της αγοράς για το επόμενο έτος.
Η Goldman Sachs δεν αναμένει σημαντική αύξηση της παραγωγής πετρελαίου του Ιράν ακόμη και αν η χαλάρωση των κυρώσεων παραταθεί πέραν της 21ης Αυγούστου. Παράλληλα, εκτιμά ότι η Κίνα θα συνεχίσει να αποτελεί τον βασικό αγοραστή του ιρανικού αργού, καθώς οι κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου σε βάρος του ιρανικού πετρελαίου και των δεξαμενόπλοιων παραμένουν σε ισχύ.
Η UBS αναθεώρησε προς τα κάτω τις προβλέψεις της για το Brent, τοποθετώντας την τιμή στα 85 δολάρια ανά βαρέλι για το τέλος Σεπτεμβρίου και το τέλος Δεκεμβρίου, ενώ προβλέπει 80 δολάρια για το τέλος Μαρτίου και το τέλος Ιουνίου του 2027.
Ακόμη πιο απαισιόδοξη εμφανίζεται η Citigroup, η οποία θεωρεί ως βασικό της σενάριο τη σημαντική αποκλιμάκωση της έντασης και εκτιμά ότι το Brent μπορεί να κινηθεί στην περιοχή των 60-65 δολαρίων το βαρέλι μέσα στους επόμενους έξι έως δώδεκα μήνες, καθώς οι ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ θα επανέρχονται σταδιακά στην κανονικότητα.
Το Brent έκλεισε με άνοδο 1,52 δολαρίων ή 2,1%, στα 75,26 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό WTI ενισχύθηκε κατά 1,58 δολάρια ή 2,3%, κλείνοντας στα 71,92 δολάρια το βαρέλι.
Νωρίτερα στη συνεδρίαση, οι τιμές είχαν υποχωρήσει στα 72 δολάρια στα χαμηλότερα επίπεδα από τις 27 Φεβρουαρίου, μία ημέρα πριν από την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς οι επενδυτές εκτιμούσαν ότι οι εξαγωγές αργού μέσω των Στενών του Ορμούζ επανέρχονται σταδιακά στην κανονικότητα. Πριν από τη σύγκρουση, περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου διερχόταν από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό μεταξύ Ιράν και Ομάν.
Η εικόνα άλλαξε όταν εμπορικό πλοίο ανέφερε ότι δέχθηκε επίθεση από άγνωστο βλήμα ενώ επιχειρούσε να διασχίσει τα Στενά του Ορμούζ κοντά στις ακτές του Ομάν, σύμφωνα με την UK Maritime Trade Operations. Μετά το κλείσιμο των αγορών, δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters ότι το Ιράν ήταν εκείνο που άνοιξε πυρ κατά του φορτηγού πλοίου. Από την πλευρά τους, οι ιρανικές αρχές προειδοποίησαν ότι η ασφάλεια των πλοίων που κινούνται εκτός των διαδρομών που έχει καθορίσει η Τεχεράνη στα Στενά του Ορμούζ δεν μπορεί να θεωρείται εγγυημένη.
Το περιστατικό οδήγησε και τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO) να αναστείλει προσωρινά το πρόγραμμα συνοδείας και υποστήριξης πλοίων και ναυτικών στα Στενά του Ορμούζ, έως ότου υπάρξει σαφέστερη εικόνα για τις συνθήκες ασφαλείας στην περιοχή, αναζωπυρώνοντας τις αμφιβολίες γύρω από την προκαταρκτική συμφωνία αποκλιμάκωσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.
Οι ροές αυξάνονται, αλλά οι κίνδυνοι δεν έχουν εκλείψει
Παρά τη νέα ένταση, η προσωρινή συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης επέτρεψε την επανεκκίνηση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, τα οποία το Ιράν είχε ουσιαστικά αποκλείσει κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.
Σύμφωνα με την εταιρεία παρακολούθησης ναυτιλιακών φορτίων Kpler, περισσότερα από 20 δεξαμενόπλοια, μεταφέροντας περίπου 35 εκατομμύρια βαρέλια αργού, έχουν ήδη περάσει από τα Στενά μετά την επίτευξη της συμφωνίας. Τα περισσότερα από τα μη ιρανικά πλοία παρέμεναν εγκλωβισμένα στον Περσικό Κόλπο για περισσότερο από τρεις μήνες και αναμένεται να φτάσουν στους ασιατικούς προορισμούς τους στις αρχές Αυγούστου.
Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, διαβεβαίωσε τους συμμάχους της Ουάσιγκτον στον Κόλπο ότι οποιαδήποτε οριστική συμφωνία με το Ιράν θα λαμβάνει υπόψη και τα δικά τους συμφέροντα, ολοκληρώνοντας περιοδεία στη Μέση Ανατολή με στόχο την άμβλυνση των επιφυλάξεων που εξακολουθούν να υπάρχουν για την προκαταρκτική συμφωνία.
Οι εκτιμήσεις των αναλυτών
Η Rystad Energy εκτιμά ότι οι αποθηκευτικοί χώροι πετρελαίου στις χώρες του Κόλπου είναι σήμερα γεμάτοι κατά 50%-60%. Εάν η κυκλοφορία των δεξαμενόπλοιων δεν επιταχυνθεί σύντομα, οι παραγωγοί ενδέχεται να αναγκαστούν να περιορίσουν την παραγωγή τους, μεταθέτοντας την πλήρη εξομάλυνση της αγοράς για το επόμενο έτος.
Η Goldman Sachs δεν αναμένει σημαντική αύξηση της παραγωγής πετρελαίου του Ιράν ακόμη και αν η χαλάρωση των κυρώσεων παραταθεί πέραν της 21ης Αυγούστου. Παράλληλα, εκτιμά ότι η Κίνα θα συνεχίσει να αποτελεί τον βασικό αγοραστή του ιρανικού αργού, καθώς οι κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου σε βάρος του ιρανικού πετρελαίου και των δεξαμενόπλοιων παραμένουν σε ισχύ.
Η UBS αναθεώρησε προς τα κάτω τις προβλέψεις της για το Brent, τοποθετώντας την τιμή στα 85 δολάρια ανά βαρέλι για το τέλος Σεπτεμβρίου και το τέλος Δεκεμβρίου, ενώ προβλέπει 80 δολάρια για το τέλος Μαρτίου και το τέλος Ιουνίου του 2027.
Ακόμη πιο απαισιόδοξη εμφανίζεται η Citigroup, η οποία θεωρεί ως βασικό της σενάριο τη σημαντική αποκλιμάκωση της έντασης και εκτιμά ότι το Brent μπορεί να κινηθεί στην περιοχή των 60-65 δολαρίων το βαρέλι μέσα στους επόμενους έξι έως δώδεκα μήνες, καθώς οι ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ θα επανέρχονται σταδιακά στην κανονικότητα.
Η άνοδος του αργού μεταφέρθηκε και στα προϊόντα διύλισης, με τα συμβόλαια βενζίνης στις ΗΠΑ να σημειώνουν άνοδο περίπου 5%, ενώ το πετρέλαιο ντίζελ ενισχύθηκε κατά περίπου 4%.
Πέρα από τις ανησυχίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, οι αναλυτές αποδίδουν μέρος της ανόδου και σε τεχνικούς παράγοντες. Η Gelber & Associates επισημαίνει ότι το ράλι οφείλεται κυρίως σε κινήσεις κάλυψης short θέσεων και αγορές ευκαιρίας, καθώς η αγορά είχε εισέλθει σε έντονα υπερπουλημένη περιοχή μετά τη μεγάλη διόρθωση των προηγούμενων ημερών. Παρά την άνοδο της Πέμπτης, τόσο το Brent όσο και το WTI εξακολουθούν να κινούνται σε τεχνικά υπερπουλημένα επίπεδα για περισσότερο από μία εβδομάδα.
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Πέρα από τις ανησυχίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, οι αναλυτές αποδίδουν μέρος της ανόδου και σε τεχνικούς παράγοντες. Η Gelber & Associates επισημαίνει ότι το ράλι οφείλεται κυρίως σε κινήσεις κάλυψης short θέσεων και αγορές ευκαιρίας, καθώς η αγορά είχε εισέλθει σε έντονα υπερπουλημένη περιοχή μετά τη μεγάλη διόρθωση των προηγούμενων ημερών. Παρά την άνοδο της Πέμπτης, τόσο το Brent όσο και το WTI εξακολουθούν να κινούνται σε τεχνικά υπερπουλημένα επίπεδα για περισσότερο από μία εβδομάδα.
Διαβάστε περισσότερα οικονομικά νέα στο Newmoney.gr
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