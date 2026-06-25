Οι πιέσεις στις Big Tech καθήλωσαν τη Wall Street - Τέταρτη ημέρα απωλειών για τον Nasdaq

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Ένα νέο κύμα μεταβλητότητας στον τεχνολογικό κλάδο επηρέασε τηγια τέταρτη συνεχόμενη ημέρα, με τις απώλειες στις μετοχές των μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας να περιορίζουν την αισιοδοξία που δημιούργησαν τα θετικά μακροοικονομικά στοιχεία για την αμερικανική οικονομία.Στο ταμπλό, οανέβηκε τελικά μόλις κατά 0,14% στις 51.920 μονάδες, αν και ενδοσυνεδριακά είχε αγγίξει νέο εντυπωσιακό υψηλό στις 52.655 μονάδες. Ο S&P 500 έχασε 0,01% στις 7.357 μονάδες και ο Nasdaq κατέγραψε νέα πτώση ύψους 0,46% στις 25.358 μονάδες.Στις αγορές ομολόγων, οι μεταβολές ήταν μικρές με το 10ετές να υποχωρεί στο 4,39% και το 2ετές στο 4,12%.Η σημερινή συνεδρίαση ανέδειξε για ακόμη μία φορά τον κίνδυνο που εντοπίζουν αρκετοί αναλυτές στη μεγάλη συγκέντρωση του αμερικανικού χρηματιστηρίου γύρω από λίγες πανίσχυρες τεχνολογικές εταιρείες.Οι ανησυχίες αυτές είχαν γίνει ιδιαίτερα έντονες νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, όταν οι ισχυρές πιέσεις στις μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών προκάλεσαν αναταράξεις στις διεθνείς αγορές, εξαιτίας των αμφιβολιών για το κατά πόσο οι τεράστιες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη θα αποδώσουν τα αναμενόμενα οικονομικά οφέλη. Αν και τα αποτελέσματα της Micron βοήθησαν να αποκλιμακωθεί μέρος αυτής της ανησυχίας τις πρώτες ώρες της συνεδρίασης, σταδιακά οι τριγμοί στον τεχνολογικό κλάδο επανήλθαν πιέζοντας τους δείκτες.Είναι χαρακτηριστικό πως και οι επτά εταιρείες της περίφημης ομάδας των Magnificent Seven κινήθηκαν πτωτικά, με τη Apple να δέχεται τις μεγαλύτερες πιέσεις και να καταγράφει τη χειρότερη επίδοση της εδώ και πάνω από ένα χρόνο, μετά την ανακοίνωση αυξήσεων στις τιμές των υπολογιστών Mac και των iPad. Η υποχώρηση της σημαντικότερης ομάδας μετοχών του δείκτη S&P 500 εμπόδισε τον δείκτη να κρατηθεί σε θετικό έδαφος, παρότι η πλειονότητα των εισηγμένων κατέγραφε κέρδη.Σχολιάζοντας την εικόνα αυτή, ο Ματ Μάλεϊ της Miller Tabak υπογράμμισε ότι «έχουν αρχίσει να εμφανίζονται ορισμένες ρωγμές στον τεχνολογικό κλάδο» και προειδοποίησε πως, εάν οι εταιρείες υψηλής κεφαλαιοποίησης του κλάδου συνεχίσουν να υποχωρούν, θα είναι πολύ δύσκολο για την υπόλοιπη αγορά να συνεχίσει την ανοδική της πορεία.Οι πιέσεις αυτές ήρθαν παρά το θετικό σήμα από την αμερικανική οικονομία, μέσα από τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν νωρίτερα.Οι καταναλωτικές δαπάνες στις Ηνωμένες Πολιτείες επιταχύνθηκαν τον Μάιο, παρά το γεγονός ότι οι τιμές αυξήθηκαν με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων τριών και πλέον ετών.Ο δομικός δείκτης προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (Core PCE), που αποτελεί τον αγαπημένο πληθωριστικό δείκτη που παρακολουθεί η Federal Reserve, αυξήθηκε κατά 0,3% σε μηνιαία βάση και 3,4% σε ετήσια βάση τον Μάιο, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών και καταγράφοντας μικρή επιτάχυνση σε σχέση με τον Απρίλιο.Ο γενικός PCE αυξήθηκε κατά 0,4% σε μηνιαία βάση και 4,1% σε ετήσια βάση, επίσης κοντά στις προβλέψεις της αγοράς.Παράλληλα, νέα αναθεώρηση των στοιχείων έδειξε ότι η αμερικανική οικονομία αναπτύχθηκε με ετήσιο ρυθμό 2,1% κατά το πρώτο τρίμηνο, υψηλότερα από τις προηγούμενες εκτιμήσεις.