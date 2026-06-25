Οι πιέσεις στις Big Tech καθήλωσαν τη Wall Street - Τέταρτη ημέρα απωλειών για τον Nasdaq
Οι πιέσεις στις Big Tech καθήλωσαν τη Wall Street - Τέταρτη ημέρα απωλειών για τον Nasdaq
Οι πιέσεις στις μεγάλες τεχνολογικές μετοχές περιόρισαν τις επιδόσεις της αγοράς, παρά τα ισχυρά οικονομικά στοιχεία και την αισιοδοξία που δημιούργησαν οι προβλέψεις της Micron - Απώλειες για τις Υπέροχες Επτά και βασικό βαρίδι την Apple
Ένα νέο κύμα μεταβλητότητας στον τεχνολογικό κλάδο επηρέασε τη Wall Street για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα, με τις απώλειες στις μετοχές των μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας να περιορίζουν την αισιοδοξία που δημιούργησαν τα θετικά μακροοικονομικά στοιχεία για την αμερικανική οικονομία.
Στο ταμπλό, ο Dow Jones ανέβηκε τελικά μόλις κατά 0,14% στις 51.920 μονάδες, αν και ενδοσυνεδριακά είχε αγγίξει νέο εντυπωσιακό υψηλό στις 52.655 μονάδες. Ο S&P 500 έχασε 0,01% στις 7.357 μονάδες και ο Nasdaq κατέγραψε νέα πτώση ύψους 0,46% στις 25.358 μονάδες.
Στις αγορές ομολόγων, οι μεταβολές ήταν μικρές με το 10ετές να υποχωρεί στο 4,39% και το 2ετές στο 4,12%.
Η σημερινή συνεδρίαση ανέδειξε για ακόμη μία φορά τον κίνδυνο που εντοπίζουν αρκετοί αναλυτές στη μεγάλη συγκέντρωση του αμερικανικού χρηματιστηρίου γύρω από λίγες πανίσχυρες τεχνολογικές εταιρείες.
Οι ανησυχίες αυτές είχαν γίνει ιδιαίτερα έντονες νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, όταν οι ισχυρές πιέσεις στις μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών προκάλεσαν αναταράξεις στις διεθνείς αγορές, εξαιτίας των αμφιβολιών για το κατά πόσο οι τεράστιες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη θα αποδώσουν τα αναμενόμενα οικονομικά οφέλη. Αν και τα αποτελέσματα της Micron βοήθησαν να αποκλιμακωθεί μέρος αυτής της ανησυχίας τις πρώτες ώρες της συνεδρίασης, σταδιακά οι τριγμοί στον τεχνολογικό κλάδο επανήλθαν πιέζοντας τους δείκτες.
Είναι χαρακτηριστικό πως και οι επτά εταιρείες της περίφημης ομάδας των Magnificent Seven κινήθηκαν πτωτικά, με τη Apple να δέχεται τις μεγαλύτερες πιέσεις και να καταγράφει τη χειρότερη επίδοση της εδώ και πάνω από ένα χρόνο, μετά την ανακοίνωση αυξήσεων στις τιμές των υπολογιστών Mac και των iPad. Η υποχώρηση της σημαντικότερης ομάδας μετοχών του δείκτη S&P 500 εμπόδισε τον δείκτη να κρατηθεί σε θετικό έδαφος, παρότι η πλειονότητα των εισηγμένων κατέγραφε κέρδη.
Σχολιάζοντας την εικόνα αυτή, ο Ματ Μάλεϊ της Miller Tabak υπογράμμισε ότι «έχουν αρχίσει να εμφανίζονται ορισμένες ρωγμές στον τεχνολογικό κλάδο» και προειδοποίησε πως, εάν οι εταιρείες υψηλής κεφαλαιοποίησης του κλάδου συνεχίσουν να υποχωρούν, θα είναι πολύ δύσκολο για την υπόλοιπη αγορά να συνεχίσει την ανοδική της πορεία.
Οι πιέσεις αυτές ήρθαν παρά το θετικό σήμα από την αμερικανική οικονομία, μέσα από τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν νωρίτερα.
Οι καταναλωτικές δαπάνες στις Ηνωμένες Πολιτείες επιταχύνθηκαν τον Μάιο, παρά το γεγονός ότι οι τιμές αυξήθηκαν με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων τριών και πλέον ετών.
Ο δομικός δείκτης προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (Core PCE), που αποτελεί τον αγαπημένο πληθωριστικό δείκτη που παρακολουθεί η Federal Reserve, αυξήθηκε κατά 0,3% σε μηνιαία βάση και 3,4% σε ετήσια βάση τον Μάιο, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών και καταγράφοντας μικρή επιτάχυνση σε σχέση με τον Απρίλιο.
Ο γενικός PCE αυξήθηκε κατά 0,4% σε μηνιαία βάση και 4,1% σε ετήσια βάση, επίσης κοντά στις προβλέψεις της αγοράς.
Παράλληλα, νέα αναθεώρηση των στοιχείων έδειξε ότι η αμερικανική οικονομία αναπτύχθηκε με ετήσιο ρυθμό 2,1% κατά το πρώτο τρίμηνο, υψηλότερα από τις προηγούμενες εκτιμήσεις.
Στο ταμπλό, ο Dow Jones ανέβηκε τελικά μόλις κατά 0,14% στις 51.920 μονάδες, αν και ενδοσυνεδριακά είχε αγγίξει νέο εντυπωσιακό υψηλό στις 52.655 μονάδες. Ο S&P 500 έχασε 0,01% στις 7.357 μονάδες και ο Nasdaq κατέγραψε νέα πτώση ύψους 0,46% στις 25.358 μονάδες.
Στις αγορές ομολόγων, οι μεταβολές ήταν μικρές με το 10ετές να υποχωρεί στο 4,39% και το 2ετές στο 4,12%.
Η σημερινή συνεδρίαση ανέδειξε για ακόμη μία φορά τον κίνδυνο που εντοπίζουν αρκετοί αναλυτές στη μεγάλη συγκέντρωση του αμερικανικού χρηματιστηρίου γύρω από λίγες πανίσχυρες τεχνολογικές εταιρείες.
Οι ανησυχίες αυτές είχαν γίνει ιδιαίτερα έντονες νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, όταν οι ισχυρές πιέσεις στις μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών προκάλεσαν αναταράξεις στις διεθνείς αγορές, εξαιτίας των αμφιβολιών για το κατά πόσο οι τεράστιες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη θα αποδώσουν τα αναμενόμενα οικονομικά οφέλη. Αν και τα αποτελέσματα της Micron βοήθησαν να αποκλιμακωθεί μέρος αυτής της ανησυχίας τις πρώτες ώρες της συνεδρίασης, σταδιακά οι τριγμοί στον τεχνολογικό κλάδο επανήλθαν πιέζοντας τους δείκτες.
Είναι χαρακτηριστικό πως και οι επτά εταιρείες της περίφημης ομάδας των Magnificent Seven κινήθηκαν πτωτικά, με τη Apple να δέχεται τις μεγαλύτερες πιέσεις και να καταγράφει τη χειρότερη επίδοση της εδώ και πάνω από ένα χρόνο, μετά την ανακοίνωση αυξήσεων στις τιμές των υπολογιστών Mac και των iPad. Η υποχώρηση της σημαντικότερης ομάδας μετοχών του δείκτη S&P 500 εμπόδισε τον δείκτη να κρατηθεί σε θετικό έδαφος, παρότι η πλειονότητα των εισηγμένων κατέγραφε κέρδη.
Σχολιάζοντας την εικόνα αυτή, ο Ματ Μάλεϊ της Miller Tabak υπογράμμισε ότι «έχουν αρχίσει να εμφανίζονται ορισμένες ρωγμές στον τεχνολογικό κλάδο» και προειδοποίησε πως, εάν οι εταιρείες υψηλής κεφαλαιοποίησης του κλάδου συνεχίσουν να υποχωρούν, θα είναι πολύ δύσκολο για την υπόλοιπη αγορά να συνεχίσει την ανοδική της πορεία.
Οι πιέσεις αυτές ήρθαν παρά το θετικό σήμα από την αμερικανική οικονομία, μέσα από τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν νωρίτερα.
Οι καταναλωτικές δαπάνες στις Ηνωμένες Πολιτείες επιταχύνθηκαν τον Μάιο, παρά το γεγονός ότι οι τιμές αυξήθηκαν με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων τριών και πλέον ετών.
Ο δομικός δείκτης προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (Core PCE), που αποτελεί τον αγαπημένο πληθωριστικό δείκτη που παρακολουθεί η Federal Reserve, αυξήθηκε κατά 0,3% σε μηνιαία βάση και 3,4% σε ετήσια βάση τον Μάιο, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών και καταγράφοντας μικρή επιτάχυνση σε σχέση με τον Απρίλιο.
Ο γενικός PCE αυξήθηκε κατά 0,4% σε μηνιαία βάση και 4,1% σε ετήσια βάση, επίσης κοντά στις προβλέψεις της αγοράς.
Παράλληλα, νέα αναθεώρηση των στοιχείων έδειξε ότι η αμερικανική οικονομία αναπτύχθηκε με ετήσιο ρυθμό 2,1% κατά το πρώτο τρίμηνο, υψηλότερα από τις προηγούμενες εκτιμήσεις.
Τα στοιχεία αυτά ενδέχεται να διατηρήσουν την πίεση προς τη Federal Reserve να κρατήσει τα επιτόκια σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, η πρόσφατη αποκλιμάκωση των τιμών της ενέργειας ενισχύει τις προσδοκίες ότι οι πληθωριστικές πιέσεις θα υποχωρήσουν τους επόμενους μήνες, οδηγώντας τις αποδόσεις των βραχυπρόθεσμων αμερικανικών ομολόγων χαμηλότερα.
«Τα χειρότερα όσον αφορά τον πληθωρισμό και τις ανησυχίες των καταναλωτών πιθανότατα έχουν περάσει», επεσήμανε ο Μπράιαν Τζέικομπσεν της Annex Wealth Management, σημειώνοντας πως όσο οι τιμές των καυσίμων συνεχίζουν να υποχωρούν, το ίδιο είναι πιθανό να συμβεί και με τις πληθωριστικές προσδοκίες.
Στο επιχειρηματικό μέτωπο, η Microsoft ανακοίνωσε την τρίτη σημαντική αύξηση τιμών για τις κονσόλες Xbox της νέας γενιάς, επικαλούμενη το αυξημένο κόστος εξαρτημάτων. H είδηση αποθάρρυνε τους επενδυτές οδηγώντας σε πτώση της μετοχής της κατά πάνω από 3%, όπως συνέβη και με την Apple που έχασε σχεδόν 6% μετά τις αυξήσεις τιμών που ανακοίνωσε.
H Jefferies Financial Group ανακοίνωσε αποτελέσματα δεύτερου τριμήνου χαμηλότερα των εκτιμήσεων της αγοράς, ενώ η Darden Restaurants παρουσίασε συγκρατημένες προβλέψεις για την κερδοφορία της, καθώς οι πωλήσεις της αλυσίδας Olive Garden δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες των αναλυτών.
Στις πρωταγωνίστριες της ημέρας βρέθηκε η Micron Technology που εκτινάχθηκε πάνω από 14%, αφού η εταιρεία ανακοίνωσε αποτελέσματα τριμήνου που ξεπέρασαν τις προβλέψεις της αγοράς και παρουσίασε ιδιαίτερα αισιόδοξες εκτιμήσεις για τα επόμενα τρίμηνα. Μαζί της συμπαρέσυρε και άλλα χαρτιά του κλάδου, όπως η Qualcomm, που μετά και την πρόβλεψη για ισχυρές ετήσιες πωλήσεις εξαρτημάτων τεχνητής νοημοσύνης για κέντρα δεδομένων, έκανε άλμα άνω του 4%.
Θετική έκπληξη αποτέλεσε και η McCormick, η οποία ανακοίνωσε κέρδη καλύτερα των προβλέψεων χάρη στις υψηλότερες τιμές πώλησης των προϊόντων της και στην επιστροφή δασμών, ωθώντας ανοδικά τη μετοχή της.
Στήριξη στον Dow παρήγαν παραδοσιακά χαρτιά της βιομηχανίας και των τραπεζών, ανάμεσα τους η Caterpillar, η Johnson & Johnson και η JPMorgan Chase, μετά και τις σημαντικές διοικητικές αλλαγές που ανακοίνωσε και οι οποίες επηρεάζουν τα σενάρια διαδοχής του Τζέιμι Ντάιμον.
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«Τα χειρότερα όσον αφορά τον πληθωρισμό και τις ανησυχίες των καταναλωτών πιθανότατα έχουν περάσει», επεσήμανε ο Μπράιαν Τζέικομπσεν της Annex Wealth Management, σημειώνοντας πως όσο οι τιμές των καυσίμων συνεχίζουν να υποχωρούν, το ίδιο είναι πιθανό να συμβεί και με τις πληθωριστικές προσδοκίες.
Στο επιχειρηματικό μέτωπο, η Microsoft ανακοίνωσε την τρίτη σημαντική αύξηση τιμών για τις κονσόλες Xbox της νέας γενιάς, επικαλούμενη το αυξημένο κόστος εξαρτημάτων. H είδηση αποθάρρυνε τους επενδυτές οδηγώντας σε πτώση της μετοχής της κατά πάνω από 3%, όπως συνέβη και με την Apple που έχασε σχεδόν 6% μετά τις αυξήσεις τιμών που ανακοίνωσε.
H Jefferies Financial Group ανακοίνωσε αποτελέσματα δεύτερου τριμήνου χαμηλότερα των εκτιμήσεων της αγοράς, ενώ η Darden Restaurants παρουσίασε συγκρατημένες προβλέψεις για την κερδοφορία της, καθώς οι πωλήσεις της αλυσίδας Olive Garden δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες των αναλυτών.
Στις πρωταγωνίστριες της ημέρας βρέθηκε η Micron Technology που εκτινάχθηκε πάνω από 14%, αφού η εταιρεία ανακοίνωσε αποτελέσματα τριμήνου που ξεπέρασαν τις προβλέψεις της αγοράς και παρουσίασε ιδιαίτερα αισιόδοξες εκτιμήσεις για τα επόμενα τρίμηνα. Μαζί της συμπαρέσυρε και άλλα χαρτιά του κλάδου, όπως η Qualcomm, που μετά και την πρόβλεψη για ισχυρές ετήσιες πωλήσεις εξαρτημάτων τεχνητής νοημοσύνης για κέντρα δεδομένων, έκανε άλμα άνω του 4%.
Θετική έκπληξη αποτέλεσε και η McCormick, η οποία ανακοίνωσε κέρδη καλύτερα των προβλέψεων χάρη στις υψηλότερες τιμές πώλησης των προϊόντων της και στην επιστροφή δασμών, ωθώντας ανοδικά τη μετοχή της.
Στήριξη στον Dow παρήγαν παραδοσιακά χαρτιά της βιομηχανίας και των τραπεζών, ανάμεσα τους η Caterpillar, η Johnson & Johnson και η JPMorgan Chase, μετά και τις σημαντικές διοικητικές αλλαγές που ανακοίνωσε και οι οποίες επηρεάζουν τα σενάρια διαδοχής του Τζέιμι Ντάιμον.
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