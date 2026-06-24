Γιατί οι μεγάλοι πανηγυρισμοί προκαλούν βία
Γιατί οι μεγάλοι πανηγυρισμοί προκαλούν βία
Από τη Νέα Υόρκη ως το Παρίσι, οι κατακτήσεις πρωταθλημάτων καταλήγουν στην ανάδυση μιας καταπιεσμένης έκφρασης που ξεσπάει τελικά, σε βία
Δύο πόλεις, δύο πρωταθλήματα, ένα κοινό σκηνικό: χαρά που μετατρέπεται σε χάος. Στις 13 Ιουνίου 2026, οι New York Knicks κατέκτησαν το πρώτο τους πρωτάθλημα NBA μετά από 53 χρόνια, και η πόλη που δεν κοιμάται έγινε για μια νύχτα μια μεγαλούπολη που καίγεται. Λίγες μόλις εβδομάδες νωρίτερα, στις 30 Μαΐου, η PSG κατέκτησε το Champions League, σφραγίζοντας μια ιστορική δεύτερη κατάκτηση, και το Παρίσι μετατράπηκε ξανά σε πεδίο ανεξέλεγκτων καταστροφών. Στη φετινή Γιορτή της Μουσικής στη Γαλλία, σημειώθηκαν περιστατικά μαχαιρωμάτων, καταγγελίες για σεξουαλικές επιθέσεις και σοβαρά επεισόδια σε πολλές πόλεις, με το Παρίσι να βρίσκεται στο επίκεντρο. Τι συμβαίνει όταν οι πανηγυρισμοί ξεφεύγουν από κάθε έλεγχο; Και γιατί ο ενθουσιασμός, παραδόξως αποδεικνύεται πικρός και βίαιος;
Η νύχτα που κάηκε η Νέα Υόρκη
Μόλις ο τελευταίος buzzer ακούστηκε στο Φροστ Μπανκ Σέντερ του Σαν Αντόνιο και οι Knicks επικράτησαν 94-90 επί των Σπερς, δεκάδες χιλιάδες φίλαθλοι κατέκλυσαν τους δρόμους γύρω από το Madison Square Garden και την Times Square. Αυτό που ξεκίνησε ως εύθυμος πανηγυρισμός για την πρώτη κατάκτηση πρωταθλήματος σε 53 χρόνια, κατέληξε γρήγορα σε επεισόδια βίας που σόκαραν ακόμη και τους πιο πιστούς Νεοϋορκέζους οπαδούς των Knicks.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Η νύχτα που κάηκε η Νέα Υόρκη
Μόλις ο τελευταίος buzzer ακούστηκε στο Φροστ Μπανκ Σέντερ του Σαν Αντόνιο και οι Knicks επικράτησαν 94-90 επί των Σπερς, δεκάδες χιλιάδες φίλαθλοι κατέκλυσαν τους δρόμους γύρω από το Madison Square Garden και την Times Square. Αυτό που ξεκίνησε ως εύθυμος πανηγυρισμός για την πρώτη κατάκτηση πρωταθλήματος σε 53 χρόνια, κατέληξε γρήγορα σε επεισόδια βίας που σόκαραν ακόμη και τους πιο πιστούς Νεοϋορκέζους οπαδούς των Knicks.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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