SNB: Έρχονται παρεμβάσεις στο ελβετικό φράγκο – Αμετάβλητα στο 0% τα επιτόκια
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SNB: Έρχονται παρεμβάσεις στο ελβετικό φράγκο – Αμετάβλητα στο 0% τα επιτόκια

Σε αυξημένη ετοιμότητα η Κεντρική Τράπεζα της Ελβετίας λόγω γεωπολιτικών ρίσκων

SNB: Έρχονται παρεμβάσεις στο ελβετικό φράγκο – Αμετάβλητα στο 0% τα επιτόκια
Η Εθνική Τράπεζα της Ελβετίας (SNB) διατήρησε την αυξημένη ετοιμότητά της να παρέμβει στην αγορά συναλλάγματος προκειμένου να αποτρέψει μια υπερβολική ενίσχυση του ελβετικού φράγκου, ενώ παράλληλα άφησε αμετάβλητο το βασικό επιτόκιο στο μηδέν.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής υπό τον πρόεδρο της SNB, Μάρτιν Σλέγκελ, επανέλαβαν την «αυξημένη» διάθεση για παρεμβάσεις στην αγορά συναλλάγματος, μια διατύπωση που χρησιμοποιούν συστηματικά από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν. Μετά την ανακοίνωση, το ελβετικό φράγκο υποχώρησε έναντι του ευρώ.

Η απόφαση διατηρεί τα επιτόκια στο 0% για τέταρτο συνεχόμενο τρίμηνο, οδηγώντας την Ελβετία προς μια δεύτερη χρονιά με εξαιρετικά χαμηλό κόστος δανεισμού.

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