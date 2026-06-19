Νέα τάση: «Πούλα ένα κομμάτι από το σπίτι σου»
Νέα τάση: «Πούλα ένα κομμάτι από το σπίτι σου»
Ενα νέο χρηματοοικονομικό προϊόν που γοητεύει πολλούς και ανησυχεί βαθύτατα τις ρυθμιστικές αρχές
Στις ΗΠΑ μια αγορά 3 δισ. δολαρίων υπόσχεται μετρητά χωρίς δάνειο και χωρίς δόσεις, σε αντάλλαγμα για ένα μερίδιο της μελλοντικής αξίας του σπιτιού. Οι ελεγκτικές αρχές κι επιστήμονες της προστασίας του καταναλωτή προειδοποιούν για ομοιότητες με τα δάνεια υποβαθμισμένης πιστοληπτικής ικανότητας του 2007. Στην Ελλάδα, η ζήτηση που οδήγησε σε αυτά τα προϊόντα υπάρχει ήδη.
Ένας 56χρονος ιδιοκτήτης διαμερίσματος στο Σαν Φρανσίσκο έχει χρέη σε πιστωτικές κάρτες, χαμηλή πιστωτική βαθμολογία, κι ένα σπίτι που, με τη ραγδαία ανατίμηση της αγοράς, αξίζει περίπου 1,2 εκατομμύρια δολάρια. Αρνείται να ξαναβγάλει στεγαστικό γιατί το επιτόκιο που κλείδωσε το 2021 είναι 2,9%, κι ένας νέος δανεισμός θα τον έφερνε στο 6,8%. Δεν θέλει HELOC (Home Equity Line of Credit, είναι μια γραμμή πίστωσης που εξασφαλίζεται από την αξία του ακινήτου, επιτρέπει σε έναν ιδιοκτήτη ακινήτου να δανείζεται χρήματα χρησιμοποιώντας ως εγγύηση το ποσό της ακίνητης περιουσίας που έχετε αποπληρώσει (equity), δηλαδή είναι σαν πιστωτική κάρτα με «εγγύηση» το ακίνητο του) γιατί δεν αντέχει νέες δόσεις. Σε μια διαφήμιση στο Ίνσταγκραμ βλέπει τη φράση «πάρε ως 600.000 δολάρια σε ρευστό σήμερα, χωρίς δόσεις, χωρίς τόκο». Η εταιρεία λέγεται Hometap. Υπογράφει σύμβαση και παίρνει 175.000 δολάρια.Αυτό που μόλις έκανε ο 56χρονος είναι η πιο γρήγορα αναπτυσσόμενη κατηγορία στεγαστικού προϊόντος στις ΗΠΑ, κι ένα από τα προϊόντα για τα οποία οι ρυθμιστικές αρχές εκπέμπουν τις σφοδρότερες προειδοποιήσεις της τελευταίας δεκαετίας.
Διαβάστε περισσότερα:newmoney.gr
Ένας 56χρονος ιδιοκτήτης διαμερίσματος στο Σαν Φρανσίσκο έχει χρέη σε πιστωτικές κάρτες, χαμηλή πιστωτική βαθμολογία, κι ένα σπίτι που, με τη ραγδαία ανατίμηση της αγοράς, αξίζει περίπου 1,2 εκατομμύρια δολάρια. Αρνείται να ξαναβγάλει στεγαστικό γιατί το επιτόκιο που κλείδωσε το 2021 είναι 2,9%, κι ένας νέος δανεισμός θα τον έφερνε στο 6,8%. Δεν θέλει HELOC (Home Equity Line of Credit, είναι μια γραμμή πίστωσης που εξασφαλίζεται από την αξία του ακινήτου, επιτρέπει σε έναν ιδιοκτήτη ακινήτου να δανείζεται χρήματα χρησιμοποιώντας ως εγγύηση το ποσό της ακίνητης περιουσίας που έχετε αποπληρώσει (equity), δηλαδή είναι σαν πιστωτική κάρτα με «εγγύηση» το ακίνητο του) γιατί δεν αντέχει νέες δόσεις. Σε μια διαφήμιση στο Ίνσταγκραμ βλέπει τη φράση «πάρε ως 600.000 δολάρια σε ρευστό σήμερα, χωρίς δόσεις, χωρίς τόκο». Η εταιρεία λέγεται Hometap. Υπογράφει σύμβαση και παίρνει 175.000 δολάρια.Αυτό που μόλις έκανε ο 56χρονος είναι η πιο γρήγορα αναπτυσσόμενη κατηγορία στεγαστικού προϊόντος στις ΗΠΑ, κι ένα από τα προϊόντα για τα οποία οι ρυθμιστικές αρχές εκπέμπουν τις σφοδρότερες προειδοποιήσεις της τελευταίας δεκαετίας.
Διαβάστε περισσότερα:newmoney.gr
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