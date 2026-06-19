Electronet: Τριάντα χρόνια μετά, το μοντέλο των ανεξάρτητων αντέχει

Σε μια αγορά που άλλαξε ριζικά και είδε ιστορικούς παίκτες να εξαφανίζονται, η Electronet αύξησε το 2025 πωλήσεις, κέρδη και μερίδιο αγοράς, διατηρώντας ισχυρή ρευστότητα και μηδενικό τραπεζικό δανεισμό