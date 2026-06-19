Electronet: Τριάντα χρόνια μετά, το μοντέλο των ανεξάρτητων αντέχει
Electronet: Τριάντα χρόνια μετά, το μοντέλο των ανεξάρτητων αντέχει
Σε μια αγορά που άλλαξε ριζικά και είδε ιστορικούς παίκτες να εξαφανίζονται, η Electronet αύξησε το 2025 πωλήσεις, κέρδη και μερίδιο αγοράς, διατηρώντας ισχυρή ρευστότητα και μηδενικό τραπεζικό δανεισμό
Τριάντα χρόνια μετά την ίδρυσή της, η Electronet αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα της λογικής «η ισχύς εν τη ενώσει» στο ελληνικό λιανεμπόριο ηλεκτρικών ειδών. Σε μια αγορά όπου ιστορικές αλυσίδες εξαφανίστηκαν, συγχωνεύθηκαν ή απορροφήθηκαν, το δίκτυο των ανεξάρτητων εμπόρων όχι μόνο παρέμεινε όρθιο αλλά κατάφερε το 2025 να αυξήσει τις πωλήσεις του σε μια αγορά που κινήθηκε πτωτικά.
Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της Electronet ΑΕ, ο κύκλος εργασιών ανήλθε το 2025 σε 85,74 εκατ. ευρώ έναντι 83,93 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας αύξηση 2,16%, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ενισχύθηκαν κατά 11,56% και διαμορφώθηκαν σε 920,6 χιλ. ευρώ από 825,2 χιλ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα. Η εταιρεία σημειώνει στην έκθεσή της ότι η επίδοση αυτή καταγράφηκε παρά την υποχώρηση της συνολικής αγοράς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών, γεγονός που οδήγησε σε περαιτέρω ενίσχυση του μεριδίου της.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της Electronet ΑΕ, ο κύκλος εργασιών ανήλθε το 2025 σε 85,74 εκατ. ευρώ έναντι 83,93 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας αύξηση 2,16%, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ενισχύθηκαν κατά 11,56% και διαμορφώθηκαν σε 920,6 χιλ. ευρώ από 825,2 χιλ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα. Η εταιρεία σημειώνει στην έκθεσή της ότι η επίδοση αυτή καταγράφηκε παρά την υποχώρηση της συνολικής αγοράς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών, γεγονός που οδήγησε σε περαιτέρω ενίσχυση του μεριδίου της.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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