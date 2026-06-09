Συστήνεται Γενική Γραμματεία Κρίσιμων Υποδομών: Η ελληνική ασπίδα απέναντι σε σαμποτάζ και κυβερνοεπιθέσεις, στο επίκεντρο οι υποδομές ΑΔΜΗΕ και ΔΕΣΦΑ

Στο επίκεντρο του νέου σχήματος στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη αναμένεται να βρεθούν ενεργειακές υποδομές υψηλής σημασίας, σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων για την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα των κρίσιμων δικτύων