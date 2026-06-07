Πώς οι Δήμοι γίνονται Smart Cities – Από τους ψηφιακούς βοηθούς στα droneports και τα GR-eco Islands
Πώς οι Δήμοι γίνονται Smart Cities – Από τους ψηφιακούς βοηθούς στα droneports και τα GR-eco Islands
Η τεχνολογία αλλάζει τη ζωή εκατομμυρίων πολιτών - Τα παραδείγματα σε Παλαιό Φάληρο, Καλαμάτα, Χάλκη και Κω - Τι λένε οι Δήμαρχοι
Η εξέλιξη των «έξυπνων» πόλεων, ή ακόμα και η κατάταξη ενός Δήμου σε αυτή την κατηγορία, προϋποθέτει, αυτονόητα, την αξιοποίηση της τεχνολογίας. Όπως λέγεται χαρακτηριστικά, η βιώσιμη πόλη του αύριο σχεδιάζεται με τα ψηφιακά εργαλεία του σήμερα.
«Έξυπνος» Δήμος σημαίνει και πράσινος Δήμος. Σε μια πιο απλή διατύπωση, αυτό μπορεί π.χ. να ερμηνεύεται στην πράξη με τη χρήση λιγότερου χαρτιού, λιγότερες άσκοπες μετακινήσεις, καθαρότερο περιβάλλον κ.ά. Με την τεχνολογία να μην αποτελεί, παράλληλα, πολυτέλεια για την τοπική αυτοδιοίκηση και εν τέλει να γίνεται το «όχημα» για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Με διαφάνεια στη διοίκηση, με ευκολότερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Με επένδυση σε δίκτυα, συλλογή data και αισθητήρες, για να «αναπνεύσει» μια πόλη, να μειωθεί το ενεργειακό της αποτύπωμα και πόσα άλλα.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
«Έξυπνος» Δήμος σημαίνει και πράσινος Δήμος. Σε μια πιο απλή διατύπωση, αυτό μπορεί π.χ. να ερμηνεύεται στην πράξη με τη χρήση λιγότερου χαρτιού, λιγότερες άσκοπες μετακινήσεις, καθαρότερο περιβάλλον κ.ά. Με την τεχνολογία να μην αποτελεί, παράλληλα, πολυτέλεια για την τοπική αυτοδιοίκηση και εν τέλει να γίνεται το «όχημα» για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Με διαφάνεια στη διοίκηση, με ευκολότερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Με επένδυση σε δίκτυα, συλλογή data και αισθητήρες, για να «αναπνεύσει» μια πόλη, να μειωθεί το ενεργειακό της αποτύπωμα και πόσα άλλα.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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