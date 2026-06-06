Η αγορά της μακροζωίας: Πόσο κοστίζει να ζήσεις 120 χρόνια;

Η αγορά της πολυτέλειας βρήκε το επόμενο προϊόν της. Δεν είναι ένα αυτοκίνητο, ένα ιδιωτικό αεροπλάνο ή ένα αριστούργημα της τέχνης. Η μάχη κατά της ανθρώπινης φθαρτότητας είναι πια βιομηχανία