Η αγορά της μακροζωίας: Πόσο κοστίζει να ζήσεις 120 χρόνια;
Η αγορά της μακροζωίας: Πόσο κοστίζει να ζήσεις 120 χρόνια;
Η αγορά της πολυτέλειας βρήκε το επόμενο προϊόν της. Δεν είναι ένα αυτοκίνητο, ένα ιδιωτικό αεροπλάνο ή ένα αριστούργημα της τέχνης. Η μάχη κατά της ανθρώπινης φθαρτότητας είναι πια βιομηχανία
Κάποτε οι πλούσιοι αγόραζαν γιοτ, ιδιωτικά αεροπλάνα, νησιά. Σήμερα επενδύουν στο μοναδικό αγαθό που δεν μπορούσαν ποτέ να αγοράσουν: περισσότερο χρόνο ζωής. Ο Μπράιαν Τζόνσον ενσαρκώνει το ιδανικό παράδειγμα. Στα 48 του σήμερα, ο Αμερικανός επιχειρηματίας δεν μιλά απλώς για μια καλύτερη τρίτη ηλικία. Το σύνθημά του είναι πιο απόλυτο: «Don’t die» -να μην πεθάνει. Θα τα καταφέρει; Ή καλύτερα, αν τα καταφέρει, θα είμαστε ζωντανοί να τον καμαρώσουμε;
Ο ιδρυτής της εταιρείας ηλεκτρονικών πληρωμών Braintree, την οποία πούλησε το 2013 στην PayPal έναντι περίπου 690 εκατ. ευρώ, αποφάσισε το 2021 να μετατρέψει τον εαυτό του σε εργαστήριο. Από τότε ξυπνά στις 4:30 το πρωί, καταπίνει περισσότερα από 100 χάπια και συμπληρώματα, υποβάλλεται σχεδόν καθημερινά σε εξετάσεις και ξοδεύει περίπου 1,7 εκατ. ευρώ τον χρόνο προσπαθώντας να καθυστερήσει τη γήρανση. Το σώμα του παρακολουθείται σαν χαρτοφυλάκιο. Ύπνος, γλυκόζη, λίπος, μυϊκή μάζα, δείκτες φλεγμονής, καρδιά, δέρμα, ούλα, ακόμη και οι νυχτερινές στύσεις μετατρέπονται σε δεδομένα. Τίποτα στην τύχη. Όλα πρέπει να μετρηθούν, να συγκριθούν, να βελτιωθούν.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ο ιδρυτής της εταιρείας ηλεκτρονικών πληρωμών Braintree, την οποία πούλησε το 2013 στην PayPal έναντι περίπου 690 εκατ. ευρώ, αποφάσισε το 2021 να μετατρέψει τον εαυτό του σε εργαστήριο. Από τότε ξυπνά στις 4:30 το πρωί, καταπίνει περισσότερα από 100 χάπια και συμπληρώματα, υποβάλλεται σχεδόν καθημερινά σε εξετάσεις και ξοδεύει περίπου 1,7 εκατ. ευρώ τον χρόνο προσπαθώντας να καθυστερήσει τη γήρανση. Το σώμα του παρακολουθείται σαν χαρτοφυλάκιο. Ύπνος, γλυκόζη, λίπος, μυϊκή μάζα, δείκτες φλεγμονής, καρδιά, δέρμα, ούλα, ακόμη και οι νυχτερινές στύσεις μετατρέπονται σε δεδομένα. Τίποτα στην τύχη. Όλα πρέπει να μετρηθούν, να συγκριθούν, να βελτιωθούν.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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