Μέχρι τις 30 Ιουνίου το έκτακτο επίδομα των €150 ανά παιδί, τα κριτήρια και οι δικαιούχοι

Μέχρι τις 30 Ιουνίου θα καταβληθεί το έκτακτο επίδομα των 150 ευρώ ανά παιδί, όπως διευκρινίζεται στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Ειδικότερα, όπως ορίζει το νομοσχέδιο (άρθρο 15):



Για το έτος 2026 παρέχεται από τον κρατικό προϋπολογισμό έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, σε γονείς που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια.



Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι όσοι γονείς εξαρτώμενων τέκνων έχουν δηλώσει για το φορολογικό έτος 2024 συνολικό οικογενειακό εισόδημα υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτώμενων τέκνων αυτών, ανεξαρτήτως της πηγής προέλευσης, φορολογούμενο και απαλλασσόμενο, πραγματικό και τεκμαρτό έως 40.000 ευρώ για τον έγγαμο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο πέραν του πρώτου τέκνο και έως 39.000 ευρώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο, πέραν του πρώτου.



Η ενίσχυση καταβάλλεται έως την 30ή Ιουνίου 2026 στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου που έχει γνωστοποιηθεί στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με βάση τα στοιχεία της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των γονέων εξαρτώμενων τέκνων για το φορολογικό έτος 2024, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Μαΐου 2026.



Για τον υπολογισμό και την καταβολή της ενίσχυσης δεν απαιτείται η υποβολή αίτησης από τον δικαιούχο.



Ειδικά για όσους έχουν προβεί μέχρι και την 31η Ιουλίου 2026 σε δήλωση μεταβολής στοιχείων φυσικού προσώπου στο Μητρώο της Α.Α.Δ.Ε., λόγω προσθήκης εξαρτώμενου τέκνου μετά την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2024, η ενίσχυσηή τυχόν επιπλέον ποσό ενίσχυσης δύναται να καταβληθεί μέχρι και την 31η Αυγούστου 2026, τηρουμένων σε κάθε περίπτωση των εισοδηματικών ορίων.



Η ενίσχυση καταβάλλεται ως εξής:



α) Σε περίπτωση υποβολής κοινής φορολογικής δήλωσης έγγαμων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, η ενίσχυση καταβάλλεται στο σύνολό της στον σύζυγο ή το μέρος συμφώνου συμβίωσης που έχει δηλωθεί ως υπόχρεος στην εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2024.



β) Σε περίπτωση υποβολής χωριστών φορολογικών δηλώσεων των γονέων, η ενίσχυση που αφορά στα κοινά εξαρτώμενα τέκνα καταβάλλεται κατά το ήμισυ σε έκαστο γονέα. Για τα μη κοινά εξαρτώμενα τέκνα, η ενίσχυση καταβάλλεται κατά το ήμισυ σε έκαστο γονέα, εάν και οι δύο γονείς τα δηλώνουν ως εξαρτώμενα, άλλως καταβάλλεται στο σύνολό της στον γονέα που τα δηλώνει ως εξαρτώμενα.



γ) Σε περίπτωση προσθήκης εξαρτώμενου τέκνου μετά την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2024, η ενίσχυση καταβάλλεται κατά το ήμισυ σε έκαστο γονέα, εάν το τέκνο εμφανίζεται κατά την 31η Ιουλίου 2026 στο Μητρώο της Α.Α.Δ.Ε. ως εξαρτώμενο τέκνο δύο γονέων, διαφορετικά καταβάλλεται εξ ολοκλήρου στον γονέα που το δηλώνει ως εξαρτώμενο.



Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με χρέη που έχουν βεβαιωθεί στη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία και τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή του ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και δεν λαμβάνεται υπόψη στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.