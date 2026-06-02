Eπιστροφή ενοικίου, ρύθμιση χρεών σε 72 δόσεις και νέα μισθολόγια: Στη διαβούλευση το νομοσχέδιο Πιερρακάκη
Eπιστροφή ενοικίου, ρύθμιση χρεών σε 72 δόσεις και νέα μισθολόγια: Στη διαβούλευση το νομοσχέδιο Πιερρακάκη
Πιο πολλοί δικαιούχοι επιστροφής ενοικίου, νέα ρύθμιση για παλιά χρέη και μισθολογικές διορθώσεις για δικαστές και δημοσίους υπαλλήλους - Τι περιλαμβάνει το νομοσχέδιο
Περισσότεροι δικαιούχοι επιστροφής ενοικίου, νέες ρυθμίσεις για τα χρέη και αυστηρότερο καθεστώς στα τυχερά παίγνια προβλέπει νομοσχέδιο το οποίο έθεσε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση από 1 Ιουνίου, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.
Το νομοσχέδιο, που φέρει τον τίτλο «Μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης και ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών», περιλαμβάνει εκτεταμένες παρεμβάσεις σε φορολογία, μισθολόγιο, στεγαστική κρίση, οφειλές και τυχερά παίγνια. Μέχρι 15 Ιουνίου θα μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να καταθέσει προτάσεις βελτίωσης πριν από την ψήφισή του.
Το νομοσχέδιο, που φέρει τον τίτλο «Μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης και ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών», περιλαμβάνει εκτεταμένες παρεμβάσεις σε φορολογία, μισθολόγιο, στεγαστική κρίση, οφειλές και τυχερά παίγνια. Μέχρι 15 Ιουνίου θα μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να καταθέσει προτάσεις βελτίωσης πριν από την ψήφισή του.
Επιστροφή ενοικίου: Ποιοι κερδίζουνΈνα από τα κεντρικά μέτρα είναι η διεύρυνση του κύκλου δικαιούχων επιστροφής ενοικίου ώστε να καλυφθούν ευρύτερες κατηγορίες πολιτών, με ιδιαίτερη έμφαση σε ευάλωτα νοικοκυριά και οικογένειες με παιδιά. Παράλληλα, θεσπίζεται για πρώτη φορά μέτρο επιστροφής ενός επιπλέον μηνιαίου ενοικίου για ειδικές επαγγελματικές κατηγορίες κρίσιμης σημασίας για το κοινωνικό σύνολο — όπως εκπαιδευτικοί, νοσηλευτές και λοιπές ομάδες που ορίζονται στο κείμενο. Επιπλέον, προβλέπονται στοχευμένες παρεμβάσεις για αύξηση του αποθέματος κατοικιών από την πλευρά της προσφοράς, με στόχο τη μακροπρόθεσμη μείωση των ενοικίων.
Ρύθμιση οφειλών: 72 δόσεις για εφορία και ασφαλιστικάΚεντρικό στοιχείο του νομοσχεδίου αποτελεί η νέα ρύθμιση οφειλών μέσω εξωδικαστικού μηχανισμού αλλά και η δυνατότητα τμηματικής αποπληρωμής έως 72 μηνιαίες δόσεις για οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Σύμφωνα με το κείμενο του νομοσχεδίου, η ρύθμιση καλύπτει παλαιές αλλά και νεότερες οφειλές, οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και την 31η.12.2023, εφόσον: α) οι οφειλές 1 δεν τελούν κατά την 21η.4.2026 και δεν έχουν υπαχθεί έως και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης σε καθεστώς ρύθμισης, β) ο οφειλέτης κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση: βα) δεν έχει λοιπές ληξιπρόθεσμες οφειλές ή οι λοιπές ληξιπρόθεσμες οφειλές του, στο σύνολό τους, τακτοποιούνται κατά νόμιμο τρόπο με ρύθμιση, ββ) έχει υποβάλει όλες τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των τελευταίων 5 ετών, για τις οποίες η προθεσμία υποβολής έχει λήξει μέχρι την 31η.12.2025, βγ) δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία.
Μισθολόγιο: Διορθώσεις για δικαστές και δημοσίους υπαλλήλουςΣτο μισθολογικό σκέλος, το νομοσχέδιο διασφαλίζει ότι οι συντάξεις των δημοσίων υπαλλήλων που παραμένουν στο παλαιό ασφαλιστικό καθεστώς θα αναπροσαρμόζονται αυτόματα σύμφωνα με τις εκάστοτε μισθολογικές μεταβολές των εν ενεργεία υπαλλήλων. Επιπλέον, ρυθμίζονται ζητήματα δίκαιης μισθολογικής μεταχείρισης και άρσης ανισοτήτων για δικαστικούς λειτουργούς, με κατοχύρωση ασφάλειας δικαίου στο μισθολογικό τους καθεστώς.
Τυχερά παίγνια: Αυστηρότερο πλαίσιο, υψηλότερη φορολόγησηΤο νομοσχέδιο ενισχύει τις αρμοδιότητες της ΕΕΕΠ και επιταχύνει τη διακοπή πρόσβασης σε ιστοτόπους παράνομης διεξαγωγής τυχερών παιγνίων. Σημαντική καινοτομία αποτελεί η αύξηση φορολόγησης κερδών παικτών από διαδικτυακά παίγνια, με τα επιπλέον έσοδα να κατευθύνονται σε κοινωνικά μέτρα. Παράλληλα, θεσπίζεται διαδικασία επιστροφής χρημάτων παικτών σε περιπτώσεις κατάσχεσης λογαριασμών αδειοδοτημένων εταιρειών, ενώ εξορθολογίζεται το πλαίσιο ποινικών κυρώσεων για παράνομα παίγνια.
Εταιρεία Ακινήτων ΔημοσίουΜε ξεχωριστές διατάξεις διευκρινίζονται ζητήματα λειτουργίας της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου ΑΕ, που αναλαμβάνει ρόλο στη διαχείριση του δημόσιου ακινήτου με σκοπό την αύξηση του στεγαστικού αποθέματος.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα