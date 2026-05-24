Domes Resorts: Νέος κύκλος ανάπτυξης με διεθνείς συμμαχίες, εξαγορές και ανοίγματα ξενοδοχείων
Χρονιά μεγάλης ανάπτυξης χαρακτηρίζει τη φετινή ο δρ Γεώργιος Σπανός, αντιπρόεδρος και CEO της Domes Resorts που αυξάνει φέτος τη δυναμικότητά της σε ποσοστό πάνω από 40%
Nέα ξενοδοχεία από τη Χαλκιδική μέχρι την Κρήτη, αλλά και στην καρδιά της Αθήνας, συνεργασίες με ισχυρά θεσμικά ονόματα του εξωτερικού, από τη Hotel Investment Partners (HIP) που συνδέεται με κεφάλαια της Blackstone μέχρι την Brookfield, την Αroundtown και πολύ πρόσφατα την Goldman Sachs, αλλά και επέκταση στο εξωτερικό.
Αυτά είναι μόνο μερικά από τα βήματα που έχει ήδη πραγματοποιήσει ή δρομολογήσει η Domes Resorts της οικογένειας Σπανού, η οποία έχει εισέλθει πλέον σε νέο κύκλο ανάπτυξης έχοντας υλοποιήσει τους τελευταίους μήνες κάποια από τα πιο ηχηρά deals στην ελληνική φιλοξενία, ακόμη και εν μέσω της γενικότερης αβεβαιότητας που δημιουργεί ο γεωπολιτικός παράγοντας στη Μέση Ανατολή στο οικονομικό πεδίο ευρύτερα, αλλά και ειδικότερα στον τουρισμό.
Tο πιο πρόσφατο deal για τον όμιλο, ο οποίος μέσα από τις νέες κινήσεις αυξάνει φέτος σε πάνω από 40% συνολικά τη δυναμικότητά του, ανακοινώθηκε μόλις τον περασμένο Απρίλιο για την απόκτηση από την Domes της πλειοψηφίας της Casa Collective.
