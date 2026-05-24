Γιατί όλοι χρειαζόμαστε μια Κυριακή αλά γαλλικά
Η dimanche à la française χωρίς πρόγραμμα, ενοχές και πίεση, είναι ο γαλλικός τρόπος να ξαναβρείς τον εαυτό σου πριν αρχίσει η εβδομάδα
Ξημερώνει Κυριακή. Ο συνηθισμένος θόρυβος από την κίνηση μοιάζει να έχει κοπάσει. Η απουσία του αφήνει χώρο στα τιτιβίσματα των πουλιών. Σηκώνεσαι από το κρεβάτι με ένα γνήσιο χαμόγελο στα χείλη, ενώ ο ήλιος κρυφοκοιτάζει μέσα από τις γρίλιες του παραθύρου. Το άρωμα του ζεστού καφέ σε ξυπνάει και η πρώτη δαγκωνιά στο τραγανό κρουασάν σε τυλίγει σε μία γλυκιά αγκαλιά. Σήμερα δε θα κάνεις απολύτως τίποτα που να απαιτεί πρόγραμμα.
Κάπως έτσι μπορεί να περιγραφεί η «dimanche à la française», η Κυριακή αλά γαλλικά, τάση η οποία έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής το τελευταίο διάστημα. Πρόκειται για μία ημέρα που δεν λειτουργεί σαν προοίμιο της Δευτέρας, αλλά κυλά χωρίς βιασύνη, σχεδόν τεμπέλικα. Δίχως δουλειές, άγχος, υποχρεώσεις, email. Είναι μία βόλτα χωρίς προορισμό ή με το διάβασμα του αγαπημένου σου βιβλίου δίπλα στο παράθυρο. Οι Γάλλοι, μαέστροι της γλώσσας και της art de vivre, έχουν και για αυτό μία λέξη: flâner. Να περπατάς άσκοπα, παρατηρώντας τον κόσμο χωρίς συγκεκριμένη πρόθεση, το χάζι, μια περιπλάνηση χωρίς βιασύνη αφήνοντας την πόλη να σε καθοδηγήσει, η απόλαυση της στιγμής που σε επανασυνδέει με το περιβάλλον και με τον ίδιο σου τον εαυτό. Είναι η στάση ζωής που δεν σε κάνει πιο παραγωγικό, αλλά σου θυμίζει ότι επιτρέπεται -επιτέλους- να σταματήσεις. Ένα μικρό καταφύγιο από την πίεση.
