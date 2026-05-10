Ο Έλληνας εφοπλιστής που σάρωσε τις ευρωπαϊκές κούπες

Υπάρχουν άνθρωποι που δεν τους φτάνει η επιτυχία σε έναν τομέα. Ο Κρίτων Λεντούδης είναι ένας από αυτούς. Επικεφαλής της Evalend Shipping, μιας από τις σημαντικότερες ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες με παρουσία σε bulk carriers, tankers και LNG πλοία, ο Λεντούδης θα μπορούσε άνετα να αρκεστεί στις επιτυχίες του στον επιχειρηματικό κόσμο. Αντ' αυτού, επιλέγει κάθε φορά να κατεβαίνει στην πίστα και να μετρά τις δυνάμεις του με τους καλύτερους του ευρωπαϊκού motorsport.