Arcadia and Tsakos Energy Navigation: Η ισχύς της ελληνικής ναυτιλίας αποτυπώνεται στα σύγχρονα τάνκερ νέας γενιάς

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό παράδειγμα της δυναμικής παρουσίας της ελληνικής ναυτιλίας στη διεθνή σκηνή αποτελεί η πρόσφατη δραστηριότητα δύο σύγχρονων δεξαμενόπλοιων τύπου Suezmax, τα οποία φέρουν την ελληνική σημαία και επανδρώνονται από Έλληνες ναυτικούς.Ο Γιώργος Αγγελόπουλος, ο πρώην γγ του ΙΜΟ σερ Ευθύμιος Μητρόπουλος και ο Νίκος ΤσάκοςΤα νεότευκτα πλοία, το Dr Irene Tsakos της εισηγμένης στην χρηματιστηριακή αγορά της Νέας Υόρκης (NYSE), συμφερόντων του δρ Νίκου Τσάκου και το Aegean Winner της Arcadia Shipmanagement των Παναγιώτη και Γιώργου Αγγελόπουλου, ναυπηγημένα την περίοδο 2025–2026 στα κορυφαία ναυπηγεία της Νότιας Κορέας, τα Hyundai Heavy Industries, συμμετείχαν σε επιχείρηση μεταφόρτωσης (ship-to-ship) ανοιχτά του Χιούστον στις Ηνωμένες Πολιτείες.Η παρουσία τους σε μία τόσο κρίσιμη ενεργειακή δραστηριότητα αναδεικνύει όχι μόνο την τεχνολογική υπεροχή του ελληνόκτητου στόλου, αλλά και την εμπιστοσύνη που δείχνει η διεθνής αγορά στους Έλληνες πλοιοκτήτες και τα πληρώματά τους. Σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών και ενεργειακών ανακατατάξεων, η ελληνική ναυτιλία συνεχίζει να αποτελεί πυλώνα σταθερότητας και αποτελεσματικότητας για το παγκόσμιο εμπόριο.Τόσο ο δρ Νίκος Τσάκος όσο και οι Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος επενδύοντας σε στόλο σύγχρονο, αποδοτικό και έτοιμο να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της επόμενης ημέρας της παγκόσμιας ναυτιλίας. Το μήνυμα είναι σαφές. Ανάπτυξη με ποιότητα, τεχνολογία και σεβασμό στο περιβάλλον, με επίκεντρο την ελληνικότητα.