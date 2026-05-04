Εκτινάχθηκε έως 5% η τιμή του πετρελαίου μετά τους ισχυρισμούς του Ιράν για πλήγμα σε αμερικανικό πολεμικό πλοίο
Η άνοδος του Brent περιορίστηκε μετά την διάψευση του περιστατικού από ανώτερη αμερικανική πηγή
Οι τιμές του πετρελαίου εκτινάχθηκαν προσωρινά ακόμα και πάνω από 5% μετά του ισχυρισμούς του Ιράν ότι έπληξε με δύο πυραύλους αμερικανικό πολεμικό πλοίο κοντά στα Στενά του Ορμούζ.
Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, μετέδωσε ότι το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στο νησί Τζασκ, όταν το αμερικανικό πολεμικό αγνόησε προειδοποιήσεις των ιρανικών αρχών και στη συνέχεια αποχώρησε από την περιοχή.
Λίγο αργότερα, πάντως, ανώτερη αμερικανική πηγή διέψευσε πως υπήρχε στην περιοχή αμερικανικό πλοίο το οποίο χτυπήθηκε από ιρανικούς πυραύλους.
Το Brent ενισχύθηκε προσωρινά σε ποσοστό άνω του 5% στα 113,8 δολάρια δολάρια ανά βαρέλι, σε νέο υψηλό τετραετίας, στη συνέχεια όμως υποχώρησε ελαφρά και κυμαίνεται περί τα 112 δολάρια.
Το αμερικανικό αργό WTI έχει άνοδο 3% στα 105 δολάρια το βαρέλι.
Παράλληλα, οι Φρουροί της Επανάστασης δημοσιοποίησαν νέο χάρτη, ορίζοντας ζώνες των Στενών του Ορμούζ υπό ιρανικό στρατιωτικό έλεγχο. Η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι ενδέχεται να κινηθεί κατά πλοίων που παραβιάζουν τους κανόνες της, εντείνοντας τους φόβους για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.
Την Κυριακή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον θα επιχειρήσει να «απελευθερώσει» εμπορικά πλοία που παραμένουν εγκλωβισμένα λόγω του αποκλεισμού των Στενών.
Στο μεταξύ, ο OPEC+ συμφώνησε σε αύξηση της παραγωγής κατά 188.000 βαρέλια ημερησίως, στην πρώτη συνεδρίαση μετά την αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.
