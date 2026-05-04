Δυναμική αντίδραση των αγοραστών στο Χρηματιστήριο, φρένο στο τριήμερο πτωτικό σερί
Κέρδη άνω του 1% για τον Γενικό Δείκτη, επιστρέφει πάνω από τις 2.200 μονάδες - Στο ταμπλό οι νέες μετοχές της Allwyn που προέκυψαν από την άσκηση του δικαιώματος επανεπένδυσης μερίσματος - «Κόβει» μέρισμα η Σαράντης
Με το «δεξί» ξεκινά ο Μάιος για το ελληνικό χρηματιστήριο, το οποίο επανέρχεται σε ανοδική τροχιά έπειτα από τρεις συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις. Κέρδη άνω του +1% σημειώνει ο Γενικός Δείκτης, ο οποίος επανέρχεται πάνω από τις 2.200 μονάδες.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (4/5), ο ΓΔ ενισχύεται κατά +1,4% και διαπραγματεύεται στις 2.219,40 μονάδες. Σε περίπου 28 μονάδες καθορίζεται το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.195,17 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.223,61 μονάδες.
Σε κατάσταση ελεγχόμενης αναμονής βρίσκεται η επενδυτική κοινότητα, με τα βλέμματα να παραμένουν σταθερά προσηλωμένα στη Μέση Ανατολή. Παρά την έλλειψη ορατής προόδου στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η αγορά φαίνεται να αντλεί ψήγματα αισιοδοξίας από το γεγονός ότι -επί του παρόντος- αποφεύγεται η περαιτέρω κλιμάκωση των εχθροπραξιών.
Οι τιμές του πετρελαίου διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα και επηρεάζουν το κλίμα στα χρηματιστήρια ανάλογα με τις διακυμάνσεις τους. Παρά τη σημερινή άνοδο, η εγχώρια αγορά ενδέχεται να έρθει εκ νέου αντιμέτωπη με πιέσεις λόγω της αναζωπύρωσης των ανησυχιών για το πολεμικό μέτωπο. Σε αυτό το περιβάλλον έντονης μεταβλητότητας, ο κλάδος της τεχνολογίας και τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα λειτουργούν ως «ανάχωμα».
Μετά την ολοκλήρωση των ετήσιων δημοσιεύσεων για τη χρήση 2025, οι επενδυτές στρέφουν πλέον το ενδιαφέρον τους στα αποτελέσματα α’ τριμήνου 2026. Η «διπλωματία των προτάσεων» μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης παραμένει ο ρυθμιστής της τάσης, με τους traders της Euronext Athens να αναζητούν ένα ξεκάθαρο σήμα αποκλιμάκωσης προκειμένου να αναλάβουν μεγαλύτερο ρίσκο.
