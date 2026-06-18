Πετρέλαιο: Σταθεροποίηση τιμών μετά το ράλι αποκλιμάκωσης - Πάνω από 11% κάτω από τα επίπεδα της κρίσης
Πετρέλαιο: Σταθεροποίηση τιμών μετά το ράλι αποκλιμάκωσης - Πάνω από 11% κάτω από τα επίπεδα της κρίσης
Παρά την επανέναρξη των διελεύσεων από τα Στενά του Ορμούζ, η αγορά πετρελαίου παραμένει επιφυλακτική, καθώς οι φόβοι για περιορισμένη προσφορά και χαμηλά αποθέματα παραμένουν - Σταθερά κάτω από τα $80 το Brent
Μικρές μεταβολές κατέγραψαν οι τιμές του αργού πετρελαίου την Πέμπτη, καθώς η αγορά αξιολόγησε τις δηλώσεις του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, σύμφωνα με τις οποίες δεξαμενόπλοια που μετέφεραν περισσότερα από 12 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου διέσχισαν κατά τη διάρκεια της νύχτας τα Στενά του Ορμούζ.
«Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο από την έναρξη της σύγκρουσης», δήλωσε ο Βανς κατά τη διάρκεια ενημέρωσης δημοσιογράφων στον Λευκό Οίκο. Το CNBC δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τον αριθμό. Πριν από τον πόλεμο με το Ιράν, περίπου 14 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου και 6 εκατομμύρια βαρέλια διυλισμένων προϊόντων διέρχονταν καθημερινά από τα Στενά του Ορμούζ.
Το Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς της αγοράς πετρελαίου, ενισχύθηκε κατά 30 σεντς και έκλεισε στα 79,85 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) υποχώρησε κατά 19 σεντς, τερματίζοντας στα 76,60 δολάρια το βαρέλι. Παρά τη σχετική σταθεροποίηση, οι τιμές παραμένουν περισσότερο από 11% χαμηλότερα σε σχέση με τα επίπεδα που καταγράφονταν πριν από την ανακοίνωση της συμφωνίας ΗΠΑ–Ιράν την περασμένη Κυριακή.
Η συμφωνία Τραμπ – Πεζεσκιάν και το άνοιγμα των Στενών
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε την Τετάρτη τη συμφωνία με τον Ιρανό ομόλογό του, Μασούντ Πεζεσκιάν, με στόχο τον τερματισμό της πολεμικής σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.
Στο πλαίσιο της συμφωνίας, το Ιράν δεσμεύεται να επιτρέπει για 60 ημέρες τη διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ χωρίς την επιβολή τελών, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες υποχρεώνονται να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό που είχαν επιβάλει στην περιοχή.
«Για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα οι Ιρανοί δεν άνοιξαν πυρ εναντίον πλοίων που διέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ», δήλωσε ο Βανς. «Μέχρι στιγμής τηρούν τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει».
Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος πρόσθεσε ότι η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) επέτρεψε τη διέλευση περισσότερων από δώδεκα πλοίων μέσω του ναυτικού αποκλεισμού, τονίζοντας ότι και η Ουάσιγκτον εφαρμόζει το δικό της μέρος της συμφωνίας. Λίγες ώρες αργότερα, η CENTCOM ανακοίνωσε επίσημα τον τερματισμό του αποκλεισμού.
Διστακτική επιστροφή της ναυτιλιακής κίνησης
Παρά τις εξελίξεις, τα στοιχεία της εταιρείας παρακολούθησης ναυτιλιακής δραστηριότητας Kpler δεν δείχνουν ακόμη σημαντική αύξηση της κυκλοφορίας στην περιοχή.
Τρίας σαουδαραβικά υπερδεξαμενόπλοια που μεταφέρουν συνολικά 6 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου εντοπίστηκαν στον Κόλπο του Ομάν, ωστόσο η εικόνα απέχει πολύ από τα προπολεμικά δεδομένα. Πριν από την έναρξη των συγκρούσεων, περισσότερα από 100 πλοία, ανάμεσά τους δεκάδες πετρελαιοφόρα, διέσχιζαν καθημερινά τα Στενά του Ορμούζ.
«Οι πύλες δεν έχουν ανοίξει πλήρως και δεν βλέπουμε ακόμη μαζική επιστροφή πλοίων», δήλωσε ο διευθυντής έρευνας εμπορευμάτων της Kpler, Ματ Σμιθ. Όπως εξήγησε, πολλές ναυτιλιακές εξακολουθούν να εμφανίζονται επιφυλακτικές ως προς τη διέλευση από την περιοχή.
Η αγορά φοβάται το έλλειμμα προσφοράς
Αναλυτές της αγοράς πετρελαίου προειδοποιούν ότι ακόμη και η πλήρης επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ δεν αρκεί για να εξαλείψει τις επιπτώσεις που έχει ήδη προκαλέσει ο πόλεμος στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα.
Ο πρόεδρος της Rapidan Energy, Μπομπ ΜακΝάλι, εκτιμά ότι αργότερα μέσα στο έτος τα πραγματικά στοιχεία θα αναδείξουν το τεράστιο κενό που έχει δημιουργηθεί στην προσφορά και στα αποθέματα πετρελαίου.
«Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο από την έναρξη της σύγκρουσης», δήλωσε ο Βανς κατά τη διάρκεια ενημέρωσης δημοσιογράφων στον Λευκό Οίκο. Το CNBC δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τον αριθμό. Πριν από τον πόλεμο με το Ιράν, περίπου 14 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου και 6 εκατομμύρια βαρέλια διυλισμένων προϊόντων διέρχονταν καθημερινά από τα Στενά του Ορμούζ.
Το Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς της αγοράς πετρελαίου, ενισχύθηκε κατά 30 σεντς και έκλεισε στα 79,85 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) υποχώρησε κατά 19 σεντς, τερματίζοντας στα 76,60 δολάρια το βαρέλι. Παρά τη σχετική σταθεροποίηση, οι τιμές παραμένουν περισσότερο από 11% χαμηλότερα σε σχέση με τα επίπεδα που καταγράφονταν πριν από την ανακοίνωση της συμφωνίας ΗΠΑ–Ιράν την περασμένη Κυριακή.
Η συμφωνία Τραμπ – Πεζεσκιάν και το άνοιγμα των Στενών
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε την Τετάρτη τη συμφωνία με τον Ιρανό ομόλογό του, Μασούντ Πεζεσκιάν, με στόχο τον τερματισμό της πολεμικής σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.
Στο πλαίσιο της συμφωνίας, το Ιράν δεσμεύεται να επιτρέπει για 60 ημέρες τη διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ χωρίς την επιβολή τελών, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες υποχρεώνονται να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό που είχαν επιβάλει στην περιοχή.
«Για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα οι Ιρανοί δεν άνοιξαν πυρ εναντίον πλοίων που διέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ», δήλωσε ο Βανς. «Μέχρι στιγμής τηρούν τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει».
Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος πρόσθεσε ότι η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) επέτρεψε τη διέλευση περισσότερων από δώδεκα πλοίων μέσω του ναυτικού αποκλεισμού, τονίζοντας ότι και η Ουάσιγκτον εφαρμόζει το δικό της μέρος της συμφωνίας. Λίγες ώρες αργότερα, η CENTCOM ανακοίνωσε επίσημα τον τερματισμό του αποκλεισμού.
Διστακτική επιστροφή της ναυτιλιακής κίνησης
Παρά τις εξελίξεις, τα στοιχεία της εταιρείας παρακολούθησης ναυτιλιακής δραστηριότητας Kpler δεν δείχνουν ακόμη σημαντική αύξηση της κυκλοφορίας στην περιοχή.
Τρίας σαουδαραβικά υπερδεξαμενόπλοια που μεταφέρουν συνολικά 6 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου εντοπίστηκαν στον Κόλπο του Ομάν, ωστόσο η εικόνα απέχει πολύ από τα προπολεμικά δεδομένα. Πριν από την έναρξη των συγκρούσεων, περισσότερα από 100 πλοία, ανάμεσά τους δεκάδες πετρελαιοφόρα, διέσχιζαν καθημερινά τα Στενά του Ορμούζ.
«Οι πύλες δεν έχουν ανοίξει πλήρως και δεν βλέπουμε ακόμη μαζική επιστροφή πλοίων», δήλωσε ο διευθυντής έρευνας εμπορευμάτων της Kpler, Ματ Σμιθ. Όπως εξήγησε, πολλές ναυτιλιακές εξακολουθούν να εμφανίζονται επιφυλακτικές ως προς τη διέλευση από την περιοχή.
Η αγορά φοβάται το έλλειμμα προσφοράς
Αναλυτές της αγοράς πετρελαίου προειδοποιούν ότι ακόμη και η πλήρης επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ δεν αρκεί για να εξαλείψει τις επιπτώσεις που έχει ήδη προκαλέσει ο πόλεμος στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα.
Ο πρόεδρος της Rapidan Energy, Μπομπ ΜακΝάλι, εκτιμά ότι αργότερα μέσα στο έτος τα πραγματικά στοιχεία θα αναδείξουν το τεράστιο κενό που έχει δημιουργηθεί στην προσφορά και στα αποθέματα πετρελαίου.
«Η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν είναι ουσιαστικά μια προσωρινή ανακωχή», δήλωσε στο CNBC. «Δεν είναι τίποτε περισσότερο από μια ακριβή πληρωμή λύτρων για τουλάχιστον 65 εκατομμύρια βαρέλια που παραμένουν εγκλωβισμένα στα Στενά του Ορμούζ».
Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Τραμπ επιδιώκει να δώσει χρόνο στα αραβικά κράτη του Κόλπου να αυξήσουν την παραγωγή τους και να αποτρέψει ένα πιθανό έλλειμμα προσφοράς κατά τη θερινή περίοδο.
«Αγόρασε χρόνο και αγόρασε πετρέλαιο», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Το ερώτημα είναι αν η συμφωνία θα διατηρηθεί και αν θα οδηγήσει στην αποκατάσταση των ροών προσφοράς που προσδοκά».
Τα αποθέματα σε ιστορικά χαμηλά
Η ιδρύτρια της Energy Aspects, Αμρίτα Σεν, υποστηρίζει ότι η αγορά πετρελαίου εδώ και μήνες δεν κινείται με βάση τα θεμελιώδη μεγέθη.
Όπως σημειώνει, οι επενδυτές παραβλέπουν το γεγονός ότι τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου έχουν υποχωρήσει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, μια εξέλιξη που υπό φυσιολογικές συνθήκες θα οδηγούσε σε σημαντική άνοδο των τιμών.
Αντ’ αυτού, οι traders επικεντρώνονται στην επόμενη ημέρα των Στενών του Ορμούζ και στο κατά πόσο η ναυτιλιακή δραστηριότητα θα μπορέσει να επιστρέψει στα επίπεδα που επικρατούσαν πριν από τον πόλεμο.
«Όλα θα γίνουν σταδιακά», τόνισε η Σεν. «Αρχικά θα αρχίσουν να κινούνται τα πλοία που έχουν εγκλωβιστεί, όμως η επιστροφή στα προπολεμικά επίπεδα δεν πρόκειται να συμβεί μέσα σε μία νύχτα».
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Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Τραμπ επιδιώκει να δώσει χρόνο στα αραβικά κράτη του Κόλπου να αυξήσουν την παραγωγή τους και να αποτρέψει ένα πιθανό έλλειμμα προσφοράς κατά τη θερινή περίοδο.
«Αγόρασε χρόνο και αγόρασε πετρέλαιο», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Το ερώτημα είναι αν η συμφωνία θα διατηρηθεί και αν θα οδηγήσει στην αποκατάσταση των ροών προσφοράς που προσδοκά».
Τα αποθέματα σε ιστορικά χαμηλά
Η ιδρύτρια της Energy Aspects, Αμρίτα Σεν, υποστηρίζει ότι η αγορά πετρελαίου εδώ και μήνες δεν κινείται με βάση τα θεμελιώδη μεγέθη.
Όπως σημειώνει, οι επενδυτές παραβλέπουν το γεγονός ότι τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου έχουν υποχωρήσει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, μια εξέλιξη που υπό φυσιολογικές συνθήκες θα οδηγούσε σε σημαντική άνοδο των τιμών.
Αντ’ αυτού, οι traders επικεντρώνονται στην επόμενη ημέρα των Στενών του Ορμούζ και στο κατά πόσο η ναυτιλιακή δραστηριότητα θα μπορέσει να επιστρέψει στα επίπεδα που επικρατούσαν πριν από τον πόλεμο.
«Όλα θα γίνουν σταδιακά», τόνισε η Σεν. «Αρχικά θα αρχίσουν να κινούνται τα πλοία που έχουν εγκλωβιστεί, όμως η επιστροφή στα προπολεμικά επίπεδα δεν πρόκειται να συμβεί μέσα σε μία νύχτα».
Διαβάστε περισσότερα οικονομικά νέα στο Newmoney.gr
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