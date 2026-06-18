Πετρέλαιο: Σταθεροποίηση τιμών μετά το ράλι αποκλιμάκωσης - Πάνω από 11% κάτω από τα επίπεδα της κρίσης

Παρά την επανέναρξη των διελεύσεων από τα Στενά του Ορμούζ, η αγορά πετρελαίου παραμένει επιφυλακτική, καθώς οι φόβοι για περιορισμένη προσφορά και χαμηλά αποθέματα παραμένουν - Σταθερά κάτω από τα $80 το Brent