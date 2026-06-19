Προς παράταση η απογραφή των ασανσέρ, αναζητείται σχέδιο διάσωσης για τις παλιές πολυκατοικίες

Χιλιάδες ανελκυστήρες δεν έχουν ακόμη δηλωθεί στο μητρώο - Μεγάλο αγκάθι είναι το κόστος των υποχρεωτικών αναβαθμίσεων μετά την καταγραφή - Αναζητείται πρόγραμμα επιδότησης μέσω ΕΣΠΑ ή φορολογικών κινήτρων