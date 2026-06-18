ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ψήφος εμπιστοσύνης από τη Eurobank Equities με αύξηση της τιμής στόχου στα 52 ευρώ
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ψήφος εμπιστοσύνης από τη Eurobank Equities με αύξηση της τιμής στόχου στα 52 ευρώ
Από τη δημιουργία στη συγκομιδή αξίας - Η χρηματιστηριακή βλέπει περιθώριο ανόδου 13,8% και τη διατηρεί τη μετοχή ως top pick - Το «κλειδί» των ταμειακών ροών, η απομόχλευση και ο διπλασιασμός του μερίσματος έως το 2030
Στο νέο report με τίτλο «Παίρνοντας τον υψηλό δρόμο προς τη μακροπρόθεσμη αξία» (Taking the High Road to Long-Term Value), η Eurobank Equities αυξάνει σημαντικά την τιμή στόχο για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στα 52 ευρώ, από 34,8 ευρώ προηγουμένως, διατηρώντας τη σύσταση «αγορά» (buy) και αναδεικνύοντάς την ως κορυφαία επιλογή (top pick) με προσδοκώμενη συνολική απόδοση 13,8%.
Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ παραμένει μία από τις βασικές επιλογές της Eurobank Equities από το ελληνικό χρηματιστήριο, παρά το εντυπωσιακό ράλι της μετοχής από την αρχή του έτους. Η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι ο όμιλος έχει μπει σε φάση υψηλότερης ορατότητας κερδών και ταμειακών ροών. Η νέα τιμή στόχος αφήνει περιθώριο ανόδου 12,9% από το κλείσιμο στις 17 Ιουνίου στα €46,06, ενώ μαζί με τη μερισματική απόδοση 0,9%, η συνολική αναμενόμενη απόδοση φτάνει το 13,8%.
Το βασικό επενδυτικό αφήγημα, σύμφωνα με τη Eurobank Equities, δεν είναι πλέον μόνο η απόκτηση και η ωρίμανση μεγάλων υποδομών, αλλά η σταδιακή μετατροπή αυτών των assets σε κέρδη, διανομές και ισχυρότερη χρηματοοικονομική ευελιξία. Με την Αττική Οδό και την Εγνατία Οδό πλέον στο χαρτοφυλάκιο, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει περάσει σε διαφορετικό σημείο του κύκλου. Από τη φάση της μεγάλης επένδυσης περνά σταδιακά στη φάση της είσπραξης αξίας από τις παραχωρήσεις.
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Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ παραμένει μία από τις βασικές επιλογές της Eurobank Equities από το ελληνικό χρηματιστήριο, παρά το εντυπωσιακό ράλι της μετοχής από την αρχή του έτους. Η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι ο όμιλος έχει μπει σε φάση υψηλότερης ορατότητας κερδών και ταμειακών ροών. Η νέα τιμή στόχος αφήνει περιθώριο ανόδου 12,9% από το κλείσιμο στις 17 Ιουνίου στα €46,06, ενώ μαζί με τη μερισματική απόδοση 0,9%, η συνολική αναμενόμενη απόδοση φτάνει το 13,8%.
Το βασικό επενδυτικό αφήγημα, σύμφωνα με τη Eurobank Equities, δεν είναι πλέον μόνο η απόκτηση και η ωρίμανση μεγάλων υποδομών, αλλά η σταδιακή μετατροπή αυτών των assets σε κέρδη, διανομές και ισχυρότερη χρηματοοικονομική ευελιξία. Με την Αττική Οδό και την Εγνατία Οδό πλέον στο χαρτοφυλάκιο, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει περάσει σε διαφορετικό σημείο του κύκλου. Από τη φάση της μεγάλης επένδυσης περνά σταδιακά στη φάση της είσπραξης αξίας από τις παραχωρήσεις.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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