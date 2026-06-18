ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ψήφος εμπιστοσύνης από τη Eurobank Equities με αύξηση της τιμής στόχου στα 52 ευρώ

Από τη δημιουργία στη συγκομιδή αξίας - Η χρηματιστηριακή βλέπει περιθώριο ανόδου 13,8% και τη διατηρεί τη μετοχή ως top pick - Το «κλειδί» των ταμειακών ροών, η απομόχλευση και ο διπλασιασμός του μερίσματος έως το 2030