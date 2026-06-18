Ανταγωνιστικότητα: Η Ελλάδα σταθερή στην 50ή θέση της διεθνούς κατάταξης του IMD

Το IMD αξιολογεί συνολικά 70 χώρες, με βάση την ικανότητά τους να δημιουργούν και να διατηρούν ένα περιβάλλον που ενισχύει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων