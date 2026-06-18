Ανταγωνιστικότητα: Η Ελλάδα σταθερή στην 50ή θέση της διεθνούς κατάταξης του IMD
Ανταγωνιστικότητα: Η Ελλάδα σταθερή στην 50ή θέση της διεθνούς κατάταξης του IMD
Το IMD αξιολογεί συνολικά 70 χώρες, με βάση την ικανότητά τους να δημιουργούν και να διατηρούν ένα περιβάλλον που ενισχύει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων
Στην 50ή θέση της παγκόσμιας κατάταξης ανταγωνιστικότητας του IMD παρέμεινε και το 2026 η Ελλάδα, σύμφωνα με την Παγκόσμια Επετηρίδα Ανταγωνιστικότητας, τα αναλυτικά στοιχεία της οποίας δημοσιοποίησε ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος, ως εθνικός εκπρόσωπος του International Institute for Management Development στη χώρα μας.
Η ελληνική οικονομία διατηρεί την ίδια θέση με το 2025, ωστόσο σε σχέση με το 2024 έχει υποχωρήσει κατά τρεις θέσεις. Στην πενταετία 2022 – 2026 κινείται μεταξύ της 47ης και της 50ής θέσης, γεγονός που αποτυπώνει μια εικόνα σχετικής στασιμότητας ως προς τη διεθνή ανταγωνιστικότητά της.
Την ίδια ώρα, η Ελλάδα βελτιώνει κατά μία θέση την κατάταξή της μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμμετέχουν στην έρευνα. Το 2026 κατατάσσεται 21η μεταξύ των χωρών της Ε.Ε., έναντι 22ης το 2025.
Η συνολική κατάταξη προκύπτει από τέσσερις βασικές κατηγορίες: οικονομική αποδοτικότητα, κυβερνητική αποτελεσματικότητα, επιχειρηματική αποτελεσματικότητα και υποδομές.
Στην οικονομική αποδοτικότητα, η Ελλάδα βελτιώνεται κατά δύο θέσεις, ανεβαίνοντας από την 53η στην 51η θέση. Αντίθετα, στην κυβερνητική αποτελεσματικότητα υποχωρεί κατά έξι θέσεις, από την 53η στην 59η. Στην επιχειρηματική αποτελεσματικότητα παραμένει στην 53η θέση, ενώ στις υποδομές υποχωρεί από την 40ή στην 44η θέση, καταγράφοντας τη χειρότερη επίδοση της τελευταίας πενταετίας.
Στην κυβερνητική αποτελεσματικότητα, υψηλές επιδόσεις καταγράφονται στον δείκτη που αφορά την κυβέρνηση που έχει εκλεγεί με ελεύθερες εκλογές, όπου η Ελλάδα βρίσκεται στην 1η θέση, καθώς και στο δημοσιονομικό αποτέλεσμα του κρατικού προϋπολογισμού ως ποσοστό του ΑΕΠ, όπου κατατάσσεται 9η.
Η ελληνική οικονομία διατηρεί την ίδια θέση με το 2025, ωστόσο σε σχέση με το 2024 έχει υποχωρήσει κατά τρεις θέσεις. Στην πενταετία 2022 – 2026 κινείται μεταξύ της 47ης και της 50ής θέσης, γεγονός που αποτυπώνει μια εικόνα σχετικής στασιμότητας ως προς τη διεθνή ανταγωνιστικότητά της.
Την ίδια ώρα, η Ελλάδα βελτιώνει κατά μία θέση την κατάταξή της μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμμετέχουν στην έρευνα. Το 2026 κατατάσσεται 21η μεταξύ των χωρών της Ε.Ε., έναντι 22ης το 2025.
Οι τέσσερις βασικοί δείκτεςΤο IMD αξιολογεί συνολικά 70 χώρες, με βάση την ικανότητά τους να δημιουργούν και να διατηρούν ένα περιβάλλον που ενισχύει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Η αξιολόγηση βασίζεται σε 262 κριτήρια, εκ των οποίων 170 είναι στατιστικοί δείκτες και 92 ποιοτικά κριτήρια από έρευνα γνώμης μεταξύ ανώτερων και ανώτατων στελεχών επιχειρήσεων.
Η συνολική κατάταξη προκύπτει από τέσσερις βασικές κατηγορίες: οικονομική αποδοτικότητα, κυβερνητική αποτελεσματικότητα, επιχειρηματική αποτελεσματικότητα και υποδομές.
Στην οικονομική αποδοτικότητα, η Ελλάδα βελτιώνεται κατά δύο θέσεις, ανεβαίνοντας από την 53η στην 51η θέση. Αντίθετα, στην κυβερνητική αποτελεσματικότητα υποχωρεί κατά έξι θέσεις, από την 53η στην 59η. Στην επιχειρηματική αποτελεσματικότητα παραμένει στην 53η θέση, ενώ στις υποδομές υποχωρεί από την 40ή στην 44η θέση, καταγράφοντας τη χειρότερη επίδοση της τελευταίας πενταετίας.
Δυνατά και αδύνατα σημείαΣτα δυνατά σημεία της ελληνικής οικονομίας καταγράφονται, μεταξύ άλλων, η εξαγωγική συγκέντρωση, όπου η χώρα βρίσκεται στη 2η θέση, και τα έσοδα από τον τουρισμό ως ποσοστό του ΑΕΠ, όπου καταλαμβάνει την 8η θέση.
Στην κυβερνητική αποτελεσματικότητα, υψηλές επιδόσεις καταγράφονται στον δείκτη που αφορά την κυβέρνηση που έχει εκλεγεί με ελεύθερες εκλογές, όπου η Ελλάδα βρίσκεται στην 1η θέση, καθώς και στο δημοσιονομικό αποτέλεσμα του κρατικού προϋπολογισμού ως ποσοστό του ΑΕΠ, όπου κατατάσσεται 9η.
Στον αντίποδα, οι βασικές αδυναμίες εντοπίζονται στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, όπου η Ελλάδα βρίσκεται στην 65η θέση, στο ποσοστό ανεργίας, όπου κατατάσσεται 64η, στο χρέος της γενικής κυβέρνησης ως ποσοστό του ΑΕΠ, όπου βρίσκεται στην 67η θέση, και στους ισχύοντες συντελεστές φορολογίας, όπου καταλαμβάνει την 60ή θέση.
Στην επιχειρηματική αποτελεσματικότητα, θετικά καταγράφονται η μακροχρόνια αύξηση του εργατικού δυναμικού και τα επίπεδα μισθών στη βιομηχανία. Αντίθετα, χαμηλές επιδόσεις εμφανίζονται στην αποτελεσματική εποπτεία των διοικητικών συμβουλίων και στα προγράμματα μαθητείας.
Στις υποδομές, η Ελλάδα εμφανίζει ισχυρή εικόνα στην αναλογία μαθητών και δασκάλων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, όπου βρίσκεται στην 1η θέση, και στην αναλογία μαθητών και καθηγητών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπου βρίσκεται στη 2η θέση. Ωστόσο, υστερεί στη μεταφορά γνώσης μεταξύ επιχειρήσεων και πανεπιστημίων και στην αύξηση του πληθυσμού, όπου κατατάσσεται στην 62η θέση.
Αξιοσημείωτο είναι ότι στις εννέα πρώτες θέσεις βρίσκονται μικρές οικονομίες, στοιχείο που, σύμφωνα με την ανάλυση, δείχνει ότι η ανταγωνιστικότητα δεν εξαρτάται αποκλειστικά από το μέγεθος της οικονομίας.
«Η διατήρηση της Ελλάδας στην 50ή θέση υπενθυμίζει ότι, παρά τις επιμέρους βελτιώσεις που έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές αδυναμίες που περιορίζουν την αναπτυξιακή δυναμική της χώρας. Η Ελλάδα διαθέτει σημαντικά πλεονεκτήματα: ανθρώπινο κεφάλαιο υψηλού επιπέδου, ισχυρή επιχειρηματική βάση και σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες. Για να μετατραπούν όμως αυτά τα πλεονεκτήματα σε υψηλότερη ανταγωνιστικότητα, απαιτείται μια συνεκτική εθνική στρατηγική με έμφαση στην παραγωγή, την καινοτομία, τις δεξιότητες, την ενεργειακή ανταγωνιστικότητα και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Αν θέλουμε μια οικονομία πιο παραγωγική, πιο εξωστρεφή και πιο ανθεκτική, χρειάζονται σταθερές πολιτικές που θα ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας και της παραγωγής. Η έκθεση δείχνει πού βρισκόμαστε. Το ζητούμενο είναι να αποφασίσουμε πόσο γρήγορα θέλουμε να προχωρήσουμε μπροστά».
Πηγή: newmoney.gr
Στην επιχειρηματική αποτελεσματικότητα, θετικά καταγράφονται η μακροχρόνια αύξηση του εργατικού δυναμικού και τα επίπεδα μισθών στη βιομηχανία. Αντίθετα, χαμηλές επιδόσεις εμφανίζονται στην αποτελεσματική εποπτεία των διοικητικών συμβουλίων και στα προγράμματα μαθητείας.
Στις υποδομές, η Ελλάδα εμφανίζει ισχυρή εικόνα στην αναλογία μαθητών και δασκάλων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, όπου βρίσκεται στην 1η θέση, και στην αναλογία μαθητών και καθηγητών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπου βρίσκεται στη 2η θέση. Ωστόσο, υστερεί στη μεταφορά γνώσης μεταξύ επιχειρήσεων και πανεπιστημίων και στην αύξηση του πληθυσμού, όπου κατατάσσεται στην 62η θέση.
Πρώτη η ΣιγκαπούρηΣτις πρώτες θέσεις της παγκόσμιας κατάταξης βρίσκονται η Σιγκαπούρη, το Χονγκ Κονγκ και η Ελβετία. Στην πρώτη δεκάδα περιλαμβάνονται επίσης η Ταϊβάν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Δανία, η Ιρλανδία, η Ολλανδία, η Σουηδία και οι ΗΠΑ.
Αξιοσημείωτο είναι ότι στις εννέα πρώτες θέσεις βρίσκονται μικρές οικονομίες, στοιχείο που, σύμφωνα με την ανάλυση, δείχνει ότι η ανταγωνιστικότητα δεν εξαρτάται αποκλειστικά από το μέγεθος της οικονομίας.
«Χρειάζεται συνεκτική εθνική στρατηγική»Η πρόεδρος του ΣΒΕ, Λουκία Σαράντη, σημείωσε ότι η παραμονή της Ελλάδας στην 50ή θέση υπενθυμίζει πως, παρά τις επιμέρους βελτιώσεις, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές αδυναμίες που περιορίζουν την αναπτυξιακή δυναμική της χώρας.
«Η διατήρηση της Ελλάδας στην 50ή θέση υπενθυμίζει ότι, παρά τις επιμέρους βελτιώσεις που έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές αδυναμίες που περιορίζουν την αναπτυξιακή δυναμική της χώρας. Η Ελλάδα διαθέτει σημαντικά πλεονεκτήματα: ανθρώπινο κεφάλαιο υψηλού επιπέδου, ισχυρή επιχειρηματική βάση και σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες. Για να μετατραπούν όμως αυτά τα πλεονεκτήματα σε υψηλότερη ανταγωνιστικότητα, απαιτείται μια συνεκτική εθνική στρατηγική με έμφαση στην παραγωγή, την καινοτομία, τις δεξιότητες, την ενεργειακή ανταγωνιστικότητα και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Αν θέλουμε μια οικονομία πιο παραγωγική, πιο εξωστρεφή και πιο ανθεκτική, χρειάζονται σταθερές πολιτικές που θα ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας και της παραγωγής. Η έκθεση δείχνει πού βρισκόμαστε. Το ζητούμενο είναι να αποφασίσουμε πόσο γρήγορα θέλουμε να προχωρήσουμε μπροστά».
Πηγή: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα