Το δημοσιονομικό «όπλο» της Αθήνας: Πώς ξοδεύει πάνω από το όριο χωρίς να παραβιάζει τους κανόνες
Η Γνωμοδότηση του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου αποκαλύπτει ότι η Ελλάδα θα αυξήσει τις καθαρές πρωτογενείς δαπάνες της κατά 7,5% το 2026
Η Γνωμοδότηση του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου το οποίο συνοδεύει την ετήσια Έκθεση για το Μεσοπρόθεσμο που υπέβαλε στις Βρυξέλλες το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αποκαλύπτει ότι η Ελλάδα θα αυξήσει τις καθαρές πρωτογενείς δαπάνες της κατά 7,5% το 2026 (σε σχέση με το 2025), παρότι η ευρωπαϊκή σύσταση μιλά για 3,6%. Σχεδόν διπλάσιες δαπάνες δηλαδή ενώ όμως, ταυτόχρονα, εμφανίζεται ως υπόδειγμα δημοσιονομικής πειθαρχίας και συμμόρφωσης στους νέους κανόνες της ΕΕ.
Ίσως για πρώτη φορά μετά την ελληνική κρίση, η χώρα μας δεν εμφανίζεται απλώς να συμμορφώνεται με το ευρωπαϊκό πλαίσιο, αλλά να το αξιοποιεί ώστε να το στρέφει υπέρ της δικής της πολιτικής στρατηγικής, ιδίως σε περίοδο μεγάλης διεθνούς κρίσης όπως η σημερινή.
Η Γνωμοδότηση του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου το οποίο συνοδεύει την ετήσια Έκθεση για το Μεσοπρόθεσμο που υπέβαλε στις Βρυξέλλες το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αποκαλύπτει ότι η Ελλάδα θα αυξήσει τις καθαρές πρωτογενείς δαπάνες της κατά 7,5% το 2026 (σε σχέση με το 2025), παρότι η ευρωπαϊκή σύσταση μιλά για 3,6%. Σχεδόν διπλάσιες δαπάνες δηλαδή ενώ όμως, ταυτόχρονα, εμφανίζεται ως υπόδειγμα δημοσιονομικής πειθαρχίας και συμμόρφωσης στους νέους κανόνες της ΕΕ.
Δύο κινήσειςΤο ενδιαφέρον δεν είναι απλώς ότι η Αθήνα ανεβάζει τις δαπάνες. Είναι πώς το κάνει, χωρίς να εμφανίζεται ως παραβάτης.
Το «μυστικό» είναι ότι από το 2024 το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο άλλαξε: δεν ισχύει όπως για χρόνια ξέραμε με όρους ελλειμμάτων ή πλεονάσματος. Βάζει όριο απευθείας στο «πόσα θα ξοδέψει» μια κυβέρνηση, όχι στα πλεονάσματα «για να έχει» να ξοδεύει μια κυβέρνηση όπως ίσχυε στα Μνημόνια -και πολλοί νομίζουν ακόμα ότι ισχύει.
Η έκθεση αποκαλύπτει πώς παίζεται στην πράξη, πλέον, το «παιχνίδι» των παροχών:
• Ο κανόνας δεν λειτουργεί πια μόνο με έναν άκαμπτο ετήσιο «κόφτη», αλλά με έναν λογαριασμό αποκλίσεων, το λεγόμενο control account, που μετρά τι έχεις ξοδέψει πάνω ή κάτω από το επιτρεπτό όριο σε βάθος χρόνου.
• Στην πράξη όμως το 2025, όπως αποδείχθηκε μετά τις προ δεκαημέρου ανακοινώσεις της Eurostat, η οικονομία εξελίχθηκε καλύτερα από τις προσδοκίες, με μεγαλύτερο ΑΕΠ. Εκ του αποτελέσματος, αφού έκλεισε η χρονιά, αποδείχθηκε ότι ξόδεψε 4 δισ. περισσότερα από το 2024, ενώ η σύσταση για τη χώρα μας προέβλεπε αύξηση έως 3,7 δισ. Δηλαδή ξεπέρασε το όριο αυτό πέρυσι και -θεωρητικά- θα έπρεπε φέτος να πάρει ισόποσα μέτρα λιτότητας (αυξήσεις φόρων κλπ) για να διορθώσει την περσινή υπέρβαση.
• Ωστόσο το υπουργείο Οικονομικών πέτυχε να πείσει τις Βρυξέλλες ότι …ξόδεψε λιγότερα από όσα μπορούσε! Οι Βρυξέλλες «διαβάζουν» ότι το 2025 το κράτος ξόδεψε 2,9 δισ. και όχι 4 δισ. περισσότερες «καθαρές» δαπάνες. Περίσσεψε έτσι ένα «υπόλοιπο» αύξησης 0,8 δισ. για το 2026.
