Βακάκης: Η Jumbo θα πετάξει κάτω από τα ραντάρ στην Τουρκία – Τι είπε για Action, κότες και… πιγκουίνους
Ευκαιρίες στην τουρκική αγορά βλέπει ο επικεφαλής της Jumbo - Η ψήφος εμπιστοσύνης στην αγορά της Ρουμανίας
Στα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας, την είσοδο στην τουρκική αγορά από τα τέλη του 2026 μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος, τις συζητήσεις για συνεργασία με την Balfin Group και στις αγορές του Καναδά και της Ρουμανίας, εστίασε μεταξύ άλλων ο επικεφαλής της Jumbo, Απόστολος Βακάκης, στο πλαίσιο της τηλεδιάσκεψης με τους αναλυτές.
Αναφορικά με τις συζητήσεις με την Balfin Group για επέκταση της συμφωνία franchise σε περισσότερες χώρες, o κ. Βακάκης τόνισε ότι η Balfin έχει τη διάθεση να επενδύσει σε υποδομές, για να επεκταθεί σε νέες χώρες. Είναι μια ανώριμη προσπάθεια, είπε, είμαστε σε διαδικασία και συζητάμε για να υπογράψουμε ένα franchise agreement, όταν θα δούμε οφέλη. Μίλησε για νέες αποθήκες στην Κίνα που θα εξυπηρετούν απευθείας αυτές τις νέες χώρες, τις οποίες όμως δεν κατονόμασε.
Σχετικά με τα καταστήματα pop up, καταστήματα δηλαδή μικρότερης κλίμακας, που θα μπορούν να αναπτύσσονται εντός επιτυχημένων εμπορικών κέντρων, είπε πως είναι μια νέα προσπάθεια που έχουμε αρχίσει να μελετάμε για την αγορά του Καναδά, εκεί θα δούμε αυτό το νέο concept και ενδεχομένως να το εξαπλώσουμε και σε όλες τις χώρες που έχουμε παρουσία.
Για την αγορά του Καναδά, όπου αναμένεται να ανοίξει το πρώτο κατάστημα στις αρχές του 2027, τόνισε ότι ο εφοδιασμός θα γίνεται από τις αποθήκες στην Ελλάδα.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα