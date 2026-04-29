Τα γαλάζια νάζια των βουλευτών και η παρέα του Lolita’s, όταν ο Νίκος Α. πριμοδότησε τον Χάρη, ένα deal εν μέσω στάχτης, οι συμφωνίες με τους Καταριανούς
Χαίρετε, χθες διαπίστωσα ότι… η χώρα είναι μέσα στα νεύρα επειδή το τριήμερο της Πρωτομαγιάς προβλέπεται βροχερό, άσε που άρχισε να κουνάει και λίγο (πριν από τη θερινή σεζόν) στη Σκιάθο και αυτό μόνο καλό δεν είναι
Νεύρα, πολλά νεύρα και δικαιολογημένα από τη Ζωίτσα και τον μπαμπάκα της (και πρώην πρόεδρο της Πανάθας, μεταξύ άλλων) Νίκο Κωνσταντόπουλο. Πού ακούστηκε να έχει βάλει τους Ζητάδες ο Χρυσοχοΐδης να μαρσάρουν τις μηχανές τους για να μην ακούγονται οι δηλώσεις της οικογένειας Κωνσταντοπούλου; Νεύρα έχουν όμως και οι βουλευτές ΝΔ και είπαν να… τα κουνήσουν (τα νεύρα τους) λίγο στον Μητσοτάκη με μία επιστολή στην οποία πολλά απ’ αυτά που λένε δεν τα πολυκατάλαβα. Αυτό που κατάλαβα στα σίγουρα είναι ότι τα ’χουν με τον ίδιο τον Μητσοτάκη που τους γράφει κανονικά στα υποδήματά του. Και σου λένε έτσι είσαι, θα στείλουμε και εμείς μία επιστολή που θα την πέφτουμε στον Σκέρτσο ας πούμε τώρα που βρήκαμε παπά να θάψουμε 5-6 και βλέπουμε. Εγώ να σας πω άδικο δεν δίνω σε κανέναν γιατί όλοι έχουν από την πλευρά τους μία οπτική, σου λέει ο Ξενοφών Μπαραλιάκος, βουλευτής Πιερίας… πάω στο Ψυχικό να φάω και δεν με ξέρει ούτε ο σερβιτόρος, πότε θα με μάθει, όταν θα πέσουμε από κυβέρνηση; Σωστό κι αυτό.
Η παρέα του Lolita's
-Όλοι αυτοί οι βουλευτές που εμφανίζονται πάντως να διαφωνούν με «πτυχές της στρατηγικής της κυβέρνησης» (είδατε τι ωραία που το τοποθετώ το «γιατί, ρε Κυριάκο, εμείς ψυχή δεν έχουμε να δούμε μία καρέκλα;») και θέλουν να στείλουν το μήνυμα στο Μ.Μ ότι μπορούν και να κάνουν ντόρο άμα θέλουν, έχουν μια κοινή αναφορά: τα τραπέζια με βουλευτές που γίνονται σε διάφορα εστιατόρια της Αθήνας. Η παρέα έχει περιγραφεί ως "η παρέα του Lolita's", μετά από ένα gathering που έκαναν στο εστιατόριο του Ψυχικού και συγκεκριμένα στο prive του. Τώρα, αν θέλουν να εκληφθούν ως τάση ή ως πόλος μεταξύ burrata και φιλέτου, άβυσσος η ψυχή του νεοδημοκράτη. Πάντως, αν νομίζετε ότι οι βουλευτές της ΝΔ θα σταματήσουν τώρα που βρήκαν ότι το έργο κόβει εισιτήρια, μάλλον κάνετε λάθος. Αφήστε που ακούω και τις επόμενες μέρες για ένα τραπέζι που ετοιμάζεται, εικάζω ότι θα έχουμε κι άλλα τέτοια τα οποία πάντως ενίοτε χρειάζονται και προσοχή γιατί εκλογές έρχονται.
Η δουλειά στο Υπουργικό
-Η ζωή συνεχίζεται για το Μ.Μ πάντως και σήμερα το απόγευμα ο Μητσοτάκης έχει το Υπουργικό του μήνα με αρκετά νομοσχέδια και με αρκετή ύλη. Σε αυτά περιλαμβάνεται και μια ενημέρωση από τον Νίκο Παπαθανάση για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και καταλαβαίνω ότι, παρά τις προσπάθειες, εξακολουθούν να υπάρχουν κωλύματα. Αν ένα πράγμα δεν θέλει ο Μητσοτάκης σε καμία περίπτωση είναι να χαθούν λεφτά, οπότε μένει να φανεί αν μετά την εισήγηση θα υπάρξουν και "γκάζια".
Η παραίτηση από τα ένδικα μέσα
-Στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο εισάγεται επίσης από τα υπουργεία Μεταφορών και Οικονομικών η ρύθμιση για την παραίτηση του Δημοσίου από τα ένδικα μέσα στην υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών. Οι επισπεύδοντες υπουργοί είναι ο Πιερρακάκης και ο Κυρανάκης, καθώς είναι σαφής η θέση της κυβέρνησης ότι σε τέτοιες περιπτώσεις το Δημόσιο δεν πρέπει να μπαίνει τροχοπέδη στις αποζημιώσεις συγγενών. Τη ρύθμιση θα παρουσιάσει ο Πιερρακάκης, καθώς ο Κυρανάκης απουσιάζει στο Συμβούλιο των Υπουργών Μεταφορών στην Κύπρο.
Οι απαντήσεις για το επιτελικό
-Ο Κ.Μ και ο Σκέρτσος πήραν πάνω τους χθες στο προσυνέδριο της ΝΔ στο Ναύπλιο τις απαντήσεις που έπρεπε να δοθούν για το επιτελικό κράτος. Χωρίς να υπάρχουν ψευδαισθήσεις για τα κίνητρα -σε ορισμένες περιπτώσεις- για την κριτική που ασκείται, η κυβέρνηση επέλεξε χαμηλούς τόνους για να μην ανοίξει ένα μέτωπο με ευθεία αντιπαράθεση με τους βουλευτές. Ο Μητσοτάκης υπεραμύνθηκε του επιτελικού κράτους, λέγοντας ότι είναι ένα εργαλείο συντονισμού και υπέρβασης δυσχερειών κατά τη σύνθετη άσκηση της διακυβέρνησης. Εδωσε και συγκεκριμένα παραδείγματα σύνθετων πολιτικών, όπου η συνεργασία στη βάση του επιτελικού κράτους έπαιξε ρόλο. Και ο Σκέρτσος, με πολύ ήπιο ύφος και χωρίς να σηκώνει το γάντι, υπενθύμισε ενόψει εκλογών ότι ο εχθρός για τη ΝΔ είναι τα προβλήματα, όχι εντός των τειχών.
Η συμφωνία με τους Καταριανούς
-Επόμενη διεθνής άφιξη στα μέρη μας σήμερα είναι ο Εμίρης του Κατάρ, ο οποίος θα συναντηθεί με τον Μητσοτάκη. Εκτός από τα γεωπολιτικά που αυτονόητα θα συζητηθούν, θα τεθεί επί τάπητος η ενίσχυση των διμερών σχέσεων με έμφαση την οικονομία και τις επενδύσεις, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας. Υπενθυμίζεται ότι το Qatar Investment Authority έχει ήδη δεσμευτεί να επενδύσει 1 δισ. στην Ελλάδα. Επίσης, θα υπογραφεί ένα μνημόνιο συνεργασίας για τον αγροδιατροφικό τομέα, καθώς πρέπει να μπει το νομικό πλαίσιο πρώτα και μετά να "παίξουμε μπάλα" και σε αυτό το πεδίο.
Συνάντηση Ανδρουλάκη – τραπεζιτών την Πέμπτη
-Στην επιστολή-απάντηση που έστειλαν οι τράπεζες στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ αποδομούν με στοιχεία ένα προς ένα τα σημεία στα οποία είχε αναφερθεί ο Ανδρουλάκης σε πρόσφατο άρθρο του, αλλά και με τη σχετική τροπολογία. Ξεκινώντας από τον αναπτυξιακό και κοινωνικό ρόλο τους, για τον οποίο ο Ανδρουλάκης θεωρεί ότι δεν επιτελείται, οι τράπεζες απαντούν με στοιχεία της ΕΚΤ για την πιστωτική επέκταση που είναι από τις υψηλότερες στην Ευρώπη, καθώς και με ενδεικτική αναφορά στη μεγαλύτερη πρωτοβουλία ΕΚΕ που έχει γίνει ποτέ στη χώρα, τα δημόσια σχολεία. Βέβαια ο πάντα θυμωμένος Νίκος μπορεί να θεωρεί ως αναπτυξιακό ρόλο τη χρηματοδότηση οποιουδήποτε, ακόμη και εάν δεν πληροί ούτε τα στοιχειώδη πιστωτικά κριτήρια, αδιαφορώντας για την επόμενη γενιά κόκκινων δανείων. Σχετικά με το επιτοκιακό περιθώριο για το οποίο το ΠΑΣΟΚ ισχυρίζεται ότι αντίστοιχα υψηλό δεν υπάρχει πουθενά στην Ευρώπη, οι τράπεζες αναφέρουν σειρά χωρών με υψηλότερο ή παρόμοιο περιθώριο, μεταξύ αυτών και την Ισπανία του Σάντσεθ που τόσο θαυμάζει ο Ανδρουλάκης. Για την επιτάχυνση της απόσβεσης του αναβαλλόμενου φόρου, εμμέσως σημειώνουν ότι το ΠΑΣΟΚ παραβιάζει ανοιχτές θύρες, καθώς αυτό έχει υιοθετηθεί ήδη από το 2025. Ο πρόεδρος Νίκος, αν και δεν μας έχει συνηθίσει σε πολλές συναντήσεις με τον ιδιωτικό τομέα, αποδέχτηκε την πρόταση και την Πέμπτη πρόκειται να συναντηθεί με τους επικεφαλής των τραπεζών.
Ο Ανδρουλάκης έριξε «γραμμή» για Δούκα!
-Κάποιοι απόρησαν με τα αποτελέσματα κατάταξης της σταυροδοσίας στο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ. Για παράδειγμα, ο Λευτέρης Καρχιμάκης που ήρθε πρώτος σε σταυρούς στην Κεντρική Επιτροπή, στην ψηφοφορία για το Πολιτικό Συμβούλιο ήρθε 14ος. Ρώτησα έμπειρο Πασοκικό στέλεχος πώς το εξηγεί και η απάντηση ήταν ομολογώ καταλυτική: «Οι πρωτιές προκαλούν φθόνο!». Το καλύτερο είναι βέβαια ότι ο Ανδρουλάκης είχε δώσει «γραμμή» στο οργανωτικό του να στηρίξουν Χάρη Δούκα, ώστε να βγει σχετικά ψηλά για λόγους αβρότητας, καθώς περιλαμβάνονταν στις προτάσεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Πολλοί το έκαναν με... βαριά καρδιά, αλλά κάποιοι αγνόησαν την ντιρεκτίβα. Τελικά ο δήμαρχος κατετάγη 11ος με 192 ψήφους.
Η τυχαία συνάντηση Τασούλα - Φιντάν με θέα την Αδριατική
Στο παραθαλάσσιο εστιατόριο του Dubrovnik Palace Hotel όπου γευμάτισε ελαφρά ο Κωνσταντίνος Τασούλας μαζί με μέλη της ελληνικής αποστολής που συμμετέχουν στη Σύνοδο των Τριών Θαλασσών (Three Seas Summit) πλησίασε ο Γιάκοβ Μιλάτοβιτς, Πρόεδρος του Μαυροβουνίου, για να χαιρετίσει και είχαν μια ωραία συζήτηση για τη διάσκεψη που μόλις άρχιζε. Αργότερα, στο περιθώριο της Συνόδου, στο καφέ του ξενοδοχείου με θέα την Αδριατική, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε μια πολιτισμένη συζήτηση με τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν και κάποιους άλλους αρχηγούς κρατών που πλησίασαν στην παρέα, όπως τον Πρόεδρο της Τσεχίας, Πετρ Πάβελ. Ο Φιντάν ήταν χαμογελαστός και φιλικός κατά τη χειραψία και λίγο αργότερα άρχισαν όλοι να μιλούν κυρίως για το κυρίαρχο θέμα των τελευταίων εβδομάδων που είναι η σύγκρουση με το Ιράν και οι σχετικές εξελίξεις στο ενεργειακό και οικονομικό πεδίο. Ο Πρόεδρος εξέφρασε τον προβληματισμό ότι ακόμα κι αν επικρατήσει σύντομα η ειρήνη, οι συνέπειες της σύγκρουσής θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν για ένα διάστημα και ο κ. Φιντάν και οι άλλοι πολιτικοί ηγέτες συμφώνησαν. Το κλίμα ήταν θετικό, φυσικά δεν ήταν η ώρα για συζητήσεις περί των διμερών. Ηταν απλώς μια τυχαία συνάντηση στο λόμπι σε καλό κλίμα.
Το πάθος του Κρις Ράιτ για τον Κάθετο Διάδρομο
Με ιδιαίτερο πάθος ο Κρις Ράιτ εκφράστηκε για τον Κάθετο Διάδρομο και τους συνολικούς ενεργειακούς σχεδιασμούς μπροστά στους ηγέτες στην κλειστή Σύνοδο των Τριών Θαλασσών στο Ντουμπρόβνικ. «Δεν ήταν ομιλία, ήταν ρητορικό έργο», του είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας μόλις συναντήθηκαν αργότερα στο πλαίσιο της κατ’ ιδίαν συνάντησης παρουσία του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου και του υφυπουργού Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη. Στη συνάντηση αυτή ο Ράιτ μίλησε με λόγια θαυμασμού για την αρχαία Ελλάδα και τις εμπορικές αποικίες ελληνικών πόλεων στη Μαύρη Θάλασσα, στην Αδριατική και στη Μεσόγειο. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επιδοκίμασε το γεγονός της σύνδεσης της αρχαίας ελληνικής ιστορίας με τους γεωπολιτικούς και οικονομικούς σχεδιασμούς της ευρύτερης περιοχής. Ο Ράιτ πάντως πρόσθεσε ότι κατ’ αναλογία στη σημερινή εποχή η Ελλάδα μπορεί να γίνει κόμβος και κέντρο για ενεργειακά και εμπορικά δίκτυα που συνδέουν τη Μεσόγειο με τη Βαλτική και παρέχουν ασφάλεια σε ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Το «καρφί» Πιερρακάκη στον Τσίπρα
-Ένα διακριτικό μεν, ξεκάθαρο δε, «καρφί» επιφύλασσε χθες το βράδυ για τον Αλέξη Τσίπρα ο Κυριάκος Πιερρακάκης. Μιλώντας σε αναπτυξιακό συνέδριο στη Λάρισα, ο υπουργός Οικονομικών τόνισε ότι «επειδή τελευταία μιλάμε πολύ για την Ιθάκη, το νόημα για την Ελλάδα δεν είναι μόνο να βρει την Ιθάκη, αλλά να τη φτάσει χωρίς να ξαναζήσει Οδύσσεια». Πέρα από τη συγκεκριμένη αναφορά, αυτό που παρατηρώ είναι ότι το τελευταίο διάστημα ο πρόεδρος του Eurogroup απαντάει στην κριτική της αντιπολίτευσης, απαντώντας με στοιχεία και δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω.
Εurobank: Επένδυση 750 εκατ για να ακολουθήσει την εξέλιξη της τεχνολογίας
-Ο CEO της τράπεζας Φωκίων Καραβίας στη συνέλευση της Eurobank επεσήμανε πως εκτιμά αύξηση επί των επιτοκίων όχι μεγάλη και πως η ευαισθησία στα έσοδα από τόκους είναι για κάθε 25 μονάδες βάσης 30 εκατ. ευρώ έσοδα. Παράλληλα, μίλησε για τον ανταγωνισμό από τις ηλεκτρονικές τράπεζες χαρακτηρίζοντάς το ως φαινόμενο υγείας. Για να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό η Eurobank ετοιμάζει πρόγραμμα 750 εκατ. ευρώ για το διάστημα 2026 έως 2028 για να ακολουθήσει την επιταχυνόμενη εξέλιξη της τεχνολογίας. Η τράπεζα, μεταξύ άλλων, συνέδεσε την απόσβεση του DTC με το σύνολο των διανομών και την προσδιόρισε στο 29% ετησίως, ώστε μέχρι το 2031 ο αναβαλλόμενος φόρος να έχει μηδενιστεί από 3 δισ. ευρώ που είναι φέτος και υπολογίζεται περίπου στο 32% των κεφαλαίων της τράπεζας. Επίσης στη συνέλευση έγινε συζήτηση και για τα bonus και ειπώθηκε πως το 83% του συνόλου των εργαζομένων της Eurobank και το 95% των εργαζομένων στο δίκτυο καταστημάτων θα λάβουν μεταβλητές αποδοχές.
Νέες συμφωνίες Εξάρχου για LNG
-Κινούμενος πλέον αυτόνομα σε κάποια πράγματα και πάντα σε στενή σύνδεση με τον αμερικανικό παράγοντα, ο CEO του ομίλου ΑΚΤΟR Αλεξ. Εξάρχου έκανε χθες ένα σημαντικό βήμα που “χτίζει” τον κάθετο διάδρομο. Ο λόγος για την υπογραφή συμφωνίας, διαρκείας 20 ετών και συνολικής αξίας 6 δισ. δολαρίων, για την προμήθεια υγροποιημένου φυσικού αερίου στην οποία συμμετέχουν η Αλβανία, η εταιρία Venture Global και η Aktor LNG USA. Στην αλβανική πρωτεύουσα για την υπογραφή της συμφωνίας ταξίδεψε και η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ η οποία χαρακτήρισε τη συμφωνία ιστορική. Σύμφωνα με πληροφορίες έπεται συνέχεια, καθώς ο Α. Εξάρχου ετοιμάζει και άλλες ανάλογες συμφωνίες.
Απόβαση Ιnteramerican στην Ρουμανία
-Σήμερα Τετάρτη στο Βουκουρέστι είναι προγραμματισμένη μεγάλη εκδήλωση της Interamerican για τον επίσημο εορτασμό της εισόδου του ασφαλιστικού ομίλου στη ρουμανική αγορά. Η Interamerican ξεκίνησε με το AnyTime και σκοπεύει να το αναπτύξει εκμεταλλευόμενη την ευελιξία που προσφέρει καθώς δεν χρειάζεται δημιουργία πρακτορείων. Την είσοδο στη ρουμανική αγορά η Interamerican την προετοίμαζε σχεδόν δύο χρόνια, ενώ τους τελευταίους μήνες το AnyTime είχε τεθεί σε δοκιμαστική λειτουργία. Με την ευκαιρία να αναφέρουμε πως πληθαίνει ο αριθμός των ελληνικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη ρουμανική αγορά. Η Quest έχει τη διανομή των Xiaomi, ο Φάις έχει τα KIKO Milano και την αντιπροσώπευση των Ugg, o Φουρλής τα FootLocker, η Jumbo, ο Ομιλος Γερμανού με την Εntersoft-one, τα ξενοδοχεία του ομίλου Αθ. Λασκαρίδη κ.ά.
Κόντρα στο ρεύμα ο ΑΔΜΗΕ
-Η μετοχή του ΑΔΜΗΕ αποτέλεσε μία από τις ελάχιστες εξαιρέσεις, κινούμενη με αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα «κόντρα στο ρεύμα» των χθεσινών ρευστοποιήσεων στο ταμπλό του ΧΑ. Την ώρα που οι τραπεζικές μετοχές και τα blue chips δέχονταν πιέσεις, ο διαχειριστής βρέθηκε στο επίκεντρο του αγοραστικού ενδιαφέροντος. Η διαφοροποίηση της μετοχής εξηγείται σε μεγάλο βαθμό από τις εξελίξεις στο στρατηγικό και χρηματοδοτικό του πλάνο. Ο ΑΔΜΗΕ δρομολογεί την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1 δισ. ευρώ, η οποία, όπως έγινε γνωστό, θα λάβει τη στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης. Η κίνηση αυτή αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου επενδυτικού «μαραθωνίου» ύψους 30 δισ. ευρώ που υλοποιούν από κοινού ΔΕΗ και ΑΔΜΗΕ, με στόχο τον πλήρη εκσυγχρονισμό των ενεργειακών δικτύων της χώρας. Η πλήρης στήριξη από το Δημόσιο, αλλά και από στρατηγικούς εταίρους όπως η κινεζική State Grid, παρέχει την απαραίτητη ασφάλεια στους επενδυτές, οι οποίοι βλέπουν στον ΑΔΜΗΕ έναν εγγυημένο πυλώνα σταθερών ταμειακών ροών και στρατηγικής σημασίας υποδομών. Χθες η μετοχή έκλεισε στα 3,245 ευρώ και βρέθηκε στο υψηλότερο σημείο από τον περασμένο Σεπτέμβριο, με το βλέμμα να στρέφεται επίσης στις νέες ρυθμιστικές παραμέτρους (WACC) για το διάστημα 2026-2029.
Μία και... καλή
-Μπορεί κάθε μέρα να ιδρύονται πολλές νέες επιχειρήσεις. Έτσι και χθες Τρίτη 28 Απριλίου συστάθηκαν αρκετές Ι.Κ.Ε., αλλά μόνο μία νέα Ανώνυμη Εταιρεία. Πρόκειται για τη Fountaine Pajot Group Greece, που συνδυάζει δύο… θρύλους. Αφενός τον γνωστό γαλλικό όμιλο κατασκευής σκαφών και δη καταμαράν. Αφετέρου τον θρύλο της ιστιοπλοΐας και πρώην παγκόσμιο πρωταθλητή Γιώργο Ερτσο. Επί της ουσίας είναι μια κοινοπραξία μεταξύ της Fountaine Pajot Group και της Atalanta Marine του Γ. Έρτσου και των συνεταίρων του, από τις ηγέτιδες ελληνικές επιχειρήσεις στον θαλάσσιο τουρισμό. Ο σκοπός της νέας εταιρείας περιλαμβάνει την αποκλειστική διανομή ιστιοφόρων με το εμπορικό σήμα “Fountaine Pajot” και “Dufour” στην Ελλάδα και την ευρύτερη Ανατολική Μεσόγειο, τη ναυπήγηση, αγορά, πώληση, ναύλωση και εκμετάλλευση κάθε είδους επιβατικού ή φορτηγού πλοίου, θαλαμηγού ή πλοιαρίου, τη μεταφορά δια θαλάσσης επιβατών, εμπορευμάτων και φορτίων κάθε είδους, τις επισκευές κ.ά. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο είναι 25.000 ευρώ και σε αυτό συμμετέχει με 55% η γαλλική «PRAO SAS» και με 45% η Atalanta Marine, ενώ το πρώτο Δ.Σ. αποτελούν ο Romain Thibaut Motteau, ως Πρόεδρος, ο Παναγιώτης Δούρος ως Διευθύνων Σύμβουλος και ως μέλη οι Nicolas Hugues Maurice Gardies, Steven Pierre Christian Gudeu, καθώς και η κόρη του Γ. Έτρσου, Αλεξία Έρτσου. Ο Όμιλος Fountaine Pajot που σήμερα φτιάχνει κάποια από τα πιο πολυτελή καταμαράν του κόσμου, ξεκίνησε το 1976 από την κοινή αγάπη τεσσάρων φίλων για τη θάλασσα. Ήταν ο Jean François Fountaine, ο Yves Pajot, ο Daniel Givon και ο Rémi Tristan. Έφτιαξαν την πρώτη σειρά καταμαράν το 1983 και μετά την εξαγορά του θρυλικού ναυπηγείου Dufour το 2018, ο όμιλος περιλαμβάνεται στους παγκόσμιους leaders του yachting, έχοντας ναυπηγήσει περισσότερα από 4.000 σκάφη. Από το 2022 με το σχέδιο Odyssea 24, ενσωμάτωσε σύστημα ΑΠΕ στα σκάφη και έχει βάλει πλώρη για να βγάλει υβριδικά καταμαράν έως το 2030. Ο φανατικός ιστιοπλόος Γιώργος Έρτσος, από την άλλη, ξεκίνησε την αθλητική του καριέρα το 1968, ενώ έγραψε ιστορία όταν το 1988, ως κυβερνήτης του «Ωκύαλος», κατέκτησε την 1η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα με σκάφη αναψυχής 3/4 τόνων στην Ελβα της Ιταλίας, νίκη που επαναλήφθηκε και την επόμενη χρονιά στην Ελλάδα. Το 1990 στη Σουηδία πήρε και πάλι την 1η θέση στην κατηγορία ενός τόνου.
Μήνυμα Κίμπερλι: «Ο Τραμπ επιδιώκει την ενίσχυση της ναυτιλιακής συνεργασίας με την Ελλάδα»
-Η εκδήλωση του Greek Shipping Hall of Fame - Το Πάνθεον της ελληνικής ναυτιλίας, που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Δευτέρα στο Μέγαρο Μουσικής, δεν αποτέλεσε απλώς μια τελετή τιμής προς τις εμβληματικές προσωπικότητες της ελληνικής ναυτιλίας. Ανέδειξε, με σαφήνεια, το στρατηγικό βάθος της ελληνοαμερικανικής σχέσης σε έναν τομέα που παραμένει κρίσιμος για την παγκόσμια οικονομία. Τη ναυτιλία. Ανάμεσα στις ιστορικές αναφορές, ξεχώρισε μια φράση με σαφές πολιτικό και γεωοικονομικό βάρος από την πρέσβειρα των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Είπε: “Υπό τον Ντόναλντ Τραμπ οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν την αναζωογόνηση της ναυπηγικής βιομηχανίας και την ενίσχυση της ναυτιλιακής συνεργασίας με την Ελλάδα». Η συγκεκριμένη διατύπωση αποτυπώνει μια ευρύτερη στρατηγική πρόθεση των ΗΠΑ να επανέλθουν δυναμικά σε έναν τομέα όπου τα τελευταία χρόνια έχουν χάσει έδαφος έναντι άλλων διεθνών παικτών. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζεται απλώς ως σύμμαχος, αλλά ως κρίσιμος εταίρος. Ο ελληνόκτητος στόλος παραμένει από τους ισχυρότερους στον κόσμο, γεγονός που καθιστά τη χώρα κομβικό παράγοντα στη διεθνή ναυτιλία. Η αμερικανική επιδίωξη για ενίσχυση της συνεργασίας ουσιαστικά μεταφράζεται σε βαθύτερη σύζευξη συμφερόντων. Από επενδύσεις και τεχνολογία μέχρι ζητήματα κανονιστικού πλαισίου και ενεργειακών μεταφορών.
Οι παρουσίες στο κόκκινο χαλί
-Το παρών στην εκδήλωση του Greek Shipping Hall of Fame έδωσαν πλοιοκτήτες, όπως η Αγγελική Φράγκου, ο πατέρας της οποίας Νίκος Φράγκος εντάχθηκε στο Πάνθεον των προσωπικοτήτων της Ελληνικής Ναυτιλίας μαζί με την Καδιώ Σιγάλα, πρώτη ηγέτιδα του ελληνικού ναυτιλιακού επιχειρείν, ο Χάρης Βαφειάς, ο Αριστείδης Πίττας, ο Νίκος Μουνδρέας συνεταίρος επί 10ετίες του Νίκου Φράγκου, ο Νίκος Ευθυμίου, οι Ανδρέας και Γιώργος Τσαβλίρης ο Πασχάλης Διαματίδης, ο Φίλιππος Γεωργίου Οικονόμου, η Λυδία Γεωργίου Οικονόμου,, ο Ανδρέας Χατζηγιάννης, τέως πρόεδρος της Κυπριακής Ένωσης Πλοιοκτητών, ο Πάνος Ζαφέτ, ο Διαμαντής Νίκου Πατέρας καθώς και υψηλόβαθμα στελέχη από όλο το φάσμα της ελληνικής και διεθνούς ναυτιλίας.
Ο Πήτερ Λιβανός βάζει τέλος στην εποχή του ατμού για τα LNG carriers
-Η κίνηση της GasLog Partners του Πήτερ Λιβανού να βγάλει προς πώληση το τελευταίο της steam turbine LNG carrier, στέλνει «σήμα αλλαγής εποχής» για τον κλάδο των LNG Carriers. Στην ουσία, κλείνει οριστικά ο κύκλος των steamships, των παλαιότερων και λιγότερο αποδοτικών πλοίων που πλέον δεν μπορούν να σταθούν ανταγωνιστικά απέναντι στις νεότερες tri-fuel diesel-electric μονάδες. Η επιλογή να χαρακτηριστεί το πλοίο “held for sale” και να οδηγηθεί σε αποεπένδυση, συνοδευόμενη μάλιστα από λογιστική ζημιά 7,7 εκατ. δολαρίων, δεν δείχνει αδυναμία, αλλά μια συνειδητή εκκαθάριση χαρτοφυλακίου ώστε η εταιρεία να εμφανίζεται καθαρή και τεχνολογικά ευθυγραμμισμένη με τη νέα αγορά. Η GasLog απομακρύνεται από assets που έχουν περιορισμένη ζήτηση και μεγαλύτερο λειτουργικό κόστος και συγκεντρώνεται σε πλοία που προσφέρουν καλύτερη αποδοτικότητα, μεγαλύτερη διάρκεια ναύλωσης και ευκολότερη χρηματοδότηση. Το γεγονός ότι οι πωλήσεις γίνονται χωρίς καν να ανακοινώνονται τιμές ή αγοραστές, ενισχύει αυτή την εικόνα μιας διαδικασίας περισσότερο «τεχνικής τακτοποίησης» παρά δημόσιας διαπραγμάτευσης. Ο Peter L., που παραδοσιακά κινείται με μακροπρόθεσμη στρατηγική, τοποθετεί τον στόλο του ξεκάθαρα στην επόμενη ημέρα της αγοράς LNG.
Grand Master στην παρέλαση της ομογένειας στη Ν.Υ. για την Ελληνική Επανάσταση του ‘21
-Ως ένας από τους Grand Masters παρέλασε ο Νίκος Τσάκος στην 5th Avenue της Νέας Υόρκης στο πλαίσιο του εορτασμού για την κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Και ήταν ο μοναδικός εκπρόσωπος της ελληνικής ναυτιλίας. Στη διαδρομή υπήρχαν σημαίες της Tsakos Energy Navigation, που είναι η πρώτη ναυτιλιακή εταιρεία ελληνικών συμφερόντων που εισήχθη στο New York Stock Exchange, μαζί με το έμβλημα των New York Knicks στους οποίους η ΤΕΝ είναι χορηγός. Το ΝΒΑ τίμησε την ελληνική ιστορία χάρις στη ναυτιλία.
Οι θεσμικοί «φιλοδώρησαν» τη Lavipharm με νέο πολυετές ρεκόρ
-Η Lavipharm στη χθεσινή συνεδρίαση έκανε ράλι 5,5% κλείνοντας στο 1,53 ευρώ. Η επίδοση αυτή είναι υψηλό τετραετίας, καθώς η μετοχή είχε να βρεθεί πάνω από το όριο του 1,5 ευρώ από τον Απρίλιο του 2022. Η άνοδος συνοδεύτηκε από τζίρο 1,25 εκατ. ευρώ, ενώ έγιναν δύο πακέτα συνολικά 400.000 τεμαχίων που άλλαξαν χέρια στην τιμή του 1,54 ευρώ. Το αγοραστικό ενδιαφέρον πυροδοτήθηκε από την ετήσια ενημέρωση αναλυτών, όπου η διοίκηση παρουσίασε μια στρατηγική που αλλάζει οριστικά την κλίμακα της εταιρείας. Κεντρικός πυλώνας αυτής της νέας φάσης είναι η ενσωμάτωση του Durogesic, μιας εξαγοράς-που αναμένεται να μεταμορφώσει τα οικονομικά μεγέθη του ομίλου. Η Lavipharm εστιάζει πλέον σε «έξυπνες» εξαγορές και στη δυναμική είσοδο στην αγορά της φαρμακευτικής κάνναβης.
Business μέσα στις στάχτες;
-Κάπου στα Τρίκαλα, ανάμεσα στα κλειστά εργοστάσια και τις 256 οικογένειες που μετράνε μέρες, εβδομάδες και μήνες χωρίς μισθό, κυκλοφορούν -ανεπιβεβαίωτες- φήμες πως ωριμάζει μια σημαντική επιχειρηματική συνένωση που -εάν κι εφόσον συμβεί- θα αλλάξει τις ισορροπίες στην ελληνική μπισκοτοβιομηχανία. Οι φήμες θέλουν την αρτοβιομηχανία Καραμολέγκος να προσπαθεί αποκτήσει την μπισκοτοβιομηχανία Βιολάντα. Θα μπορούσε έτσι να δημιουργηθεί ένας πολύ μεγάλος παίκτης στην αγορά ξηράς ζύμης. Η Βιολάντα, πριν από την καταστροφή της 26ης Ιανουαρίου, κατείχε σημαντικό μερίδιο στην αγορά μπισκότων. Η Καραμολέγκος κυριαρχεί στο παραδοσιακό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα. Η αλήθεια είναι ότι η Καραμολέγκος έχει μεγαλώσει πατώντας πάνω στις αποτυχίες των ανταγωνιστών της. Το ιστορικό εξαγορών της εταιρείας περιλαμβάνει το 60% του «Απολλώνιον», το 60% της «Εστίας», το σήμα «Κατσέλης» (2016) και το 60% της Nutree (2023). Το σήμα «Κατσέλης» το απέκτησε σε πλειστηριασμό, μετά την πτώχευση της Nutriart το 2013. Πάνω σ’ αυτή τη βάση, στηρίζεται η φημολογία για τις συζητήσεις με τη Βιολάντα, οι οποίες ενισχύονται από το γεγονός ότι πρόσφατα η Καραμολέγκος μόλις ολοκλήρωσε την πώληση της ρουμανικής της μονάδας στον παγκόσμιο γίγαντα Grupo Bimbo και προφανώς διαθέτει ρευστότητα και δυνατότητα να συμπληρώσει ένα κενό στο χαρτοφυλάκιό της. Η Βιολάντα πριν από την καταστροφή είχε όνομα, γραμμές παραγωγής και δίκτυο διανομής. Σήμερα δεν έχει πολλά περιθώρια για διαπραγμάτευση. Ο ιδιοκτήτης της, Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης, παραμένει προφυλακισμένος στις φυλακές Τρικάλων με κατηγορία ενδεχόμενου δόλου για τη φονική έκρηξη που σκότωσε 5 εργαζόμενες. Προφυλακίστηκε στις 18 Φεβρουαρίου, το Δικαστικό Συμβούλιο απέρριψε το αίτημα αποφυλάκισής του και οι συνήγοροί του άσκησαν προσφυγή ενώπιον του Τριμελούς Δικαστικού Συμβουλίου Τρικάλων, με την απόφαση να αναμένεται σε 20-30 ημέρες.
Πλαστικά Θράκης: Αισιοδοξία και ορατότητα μόνον για το Α' εξάμηνο
-Η διοίκηση του ομίλου Πλαστικά Θράκης φάνηκε ικανοποιημένη από τα οικονομικά μεγέθη της περασμένης χρονιάς με τα καθαρά κέρδη των 19,6 εκατ. ευρώ (+77,7%). Φρόντισε μάλιστα να επισημάνει ότι και για το πρώτο εξάμηνο του 2026 έχει τις προϋποθέσεις για υψηλότερη συγκρίσιμη λειτουργική κερδοφορία αφού πήρε εγκαίρως τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα πρώτων υλών και την αποτελεσματική προσαρμογή στις απαιτητικές συνθήκες της αγοράς. Εξασφαλισμένες ποσότητες, συμφωνημένες τιμές, κλειδωμένοι προμηθευτές. Για το δεύτερο εξάμηνο ωστόσο του 2026, τα πράγματα είναι ακόμη πολύ δύσκολα. Οι ανανεώσεις σε αγορές που έχουν ήδη αναπροσαρμόσει τις τιμές τους ανοδικά, κοστίζουν πιο ακριβά, η εταιρεία είναι πολύ εκτεθειμένη στις τιμές πολυπροπυλενίου και πολυαιθυλενίου (παράγωγα του ακριβότερου πετρελαίου) και γι’ αυτό με ειλικρίνεια η διοίκηση παραδέχθηκε ότι για ολόκληρο το έτος δεν είναι δυνατή η διατύπωση αξιόπιστης πρόβλεψης. Η αγορά μέχρι στιγμής επιβραβεύει τα αποτελέσματα, η κεφαλαιοποίηση ξεπέρασε τα 182 εκατ. ευρώ (+12% μέσα σ’ ένα μήνα) η μετοχή έφτασε τα 4,16 ευρώ. Στο μεταξύ, ο όμιλος ολοκλήρωσε την εξαγορά της αυστραλιανής BHA Holdings, επεκτείνοντας την παρουσία του στις αγορές της Ωκεανίας, μια κίνηση που διευρύνει τη γεωγραφική διασπορά κινδύνου, αλλά προσθέτει και νέες μεταβλητές στον ήδη φορτωμένο ισολογισμό.
ΙΛΥΔΑ: 48 άνθρωποι, 9 εκατομμύρια ευρώ
-Συνήθως οι εταιρείες που πολλαπλασιάζουν τον κύκλο εργασιών και την κερδοφορία τους, αυξάνουν και το προσωπικό που απασχολούν. Αυτό δεν ισχύει για την ΙΛΥΔΑ Πληροφορική η οποία βεβαίως έχοντας μικρά μεγέθη, κατάφερε να παρουσιάσει διψήφια βελτίωση αποτελεσμάτων. Συγκεκριμένα αύξησε τον τζίρο της +26,41%, τη λειτουργική κερδοφορία +20,18%, τα ταμειακά διαθέσιμα σε €6,6 εκατ. (+151%), έχει μηδενικό δανεισμό και απόδοση κεφαλαίων της τάξης του 32%. Η Ίλυδα το κατάφερε με μόλις 48 εργαζόμενους. Ακριβώς τους ίδιους με πέρυσι. Έχει τετραπλασιάσει τον κύκλο εργασιών μέσα σε τρία χρόνια χωρίς αντίστοιχη αύξηση προσωπικού κι αυτό σημαίνει είτε ότι έχει χτίσει επαναλαμβανόμενα έσοδα από συμβόλαια και συνδρομές που «τρέχουν μόνα τους» είτε ότι έχει ανεβάσει δραματικά την παραγωγικότητα ανά εργαζόμενο μέσω τεχνολογίας. Εφόσον οι εργαζόμενοι αντέχουν και συνεχίζουν, προς το παρόν δεν υπάρχει πρόβλημα. Η διοίκηση επισημαίνει ότι τα ταμειακά διαθέσιμα ανοίγουν δυνατότητες για επιλεκτικές επενδύσεις, εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με €6,6 εκατ. στο ταμείο, μηδενικό δανεισμό και ιδιόκτητο ακίνητο αξίας €2,66 εκατ., η ΙΛΥΔΑ έχει χτίσει αθόρυβα έναν ισολογισμό που της επιτρέπει -για το μέγεθος της φυσικά- να κινηθεί επιθετικά.
Η στατιστική σύνδεση ενδιάμεσων εκλογών και Wall Street
-Σ’ αυτή τη σχέση, η ιστορία επαναλαμβάνεται. Με απίστευτη συνέπεια. Κάθε 2 χρόνια, οι Αμερικανοί ανανεώνουν τη Βουλή τους, τον ερχόμενο Νοέμβριο έχουμε τις ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο, τα λεγόμενα «midterms». Κάθε φορά, εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα, η Wall Street παίζει ακριβώς το ίδιο παιχνίδι, με μαθηματική συνέπεια. Τρέμει το καλοκαίρι και χορεύει τον χειμώνα. Από το 1896, ο δείκτης Dow Jones αποδίδει κατά μέσο όρο μόλις +1,2% στο εξάμηνο από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο, κάθε εκλογικού έτους. Από την Πρωτομαγιά μέχρι το Halloween. Στη συνέχεια, από τον Νοέμβριο έως την επόμενη Πρωτομαγιά, εκτοξεύεται στο +10,5%. Διαφορά απόδοσης 9,3 μονάδων σε 5 μήνες, για έναν δείκτη με 130 χρόνια ιστορία. Αυτό δεν είναι σύμπτωση, είναι ρουτίνα. Στα υπόλοιπα, τα «κανονικά», τα μη εκλογικά χρόνια, η ψαλίδα απόδοσης ανοίγει μόλις 1,3 μονάδες. Για κάποιον περίεργο λόγο που μόνον ο θεός της Στατιστικής γνωρίζει, οι ενδιάμεσες εκλογές στην Αμερική μεταμορφώνουν τη Wall Street στο πιο προβλέψιμο επενδυτικό παιχνίδι της δεκαετίας. Απ’ ό,τι φαίνεται ούτε το «πολεμικό» 2026 θα αποτελέσει εξαίρεση. Φέτος, έχουμε τους δασμούς του PotUS, πόλεμο στο Ιράν, ενεργειακή αβεβαιότητα και εντυπωσιακά σκαμπανεβάσματα στις αγορές (implied volatility) που κλιμακώνονται καθώς πλησιάζει ο Νοέμβριος. Στην πράξη έχουμε μπροστά μας ένα ακόμη κλασικό καλοκαίρι πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές. Πολύς θόρυβος, αμφιταλάντευση δεικτών, μικρές αποδόσεις. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι θα προκύψει ένα μοιρασμένο Κογκρέσο κι αυτό θα είναι ένα αποτέλεσμα που ιστορικά ανακουφίζει τις αγορές, γιατί σημαίνει ότι κανείς δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Τι θα συμβεί μετά τις ενδιάμεσες εκλογές; Από το 1950, ο S&P 500 έχει κερδίσει κατά μέσο όρο +15,4% στους 12 μήνες που ακολουθούν τα περιβόητα «midterms». Πάντα. Ακόμα και όταν τα πράγματα φαίνονταν άσχημα. Ξαφνικά η Wall Street μοιάζει μ’ ένα ρολόι που χτυπά πάντα στις ίδιες ώρες εδώ και έναν αιώνα.
H Tεχνολογία γράφει ιστορία
-Ο Απρίλιος 2026 γράφει ιστορία. Η κεφαλαιοποίηση της Nvidia ξεπέρασε τα $5 τρισεκατομμύρια για πρώτη φορά από τον Οκτώβριο. Οι τεχνολογικές μετοχές του S&P 500 κατέγραψαν μηνιαία άνοδο πάνω από 20% και ο Nasdaq οδεύει ολοταχώς προς την καλύτερη μηνιαία επίδοσή του από τον Απρίλιο του 2020. Η Intel ανακοίνωσε αποτελέσματα που ξεπέρασαν τις προσδοκίες και η μετοχή της να εκτοξεύθηκε + 24% που ήταν η καλύτερη ημερήσια επίδοσή της από το 1987. Ο κλάδος των μικροεπεξεργαστών (Chips) ανέκτησε τη χαμένη του λάμψη που είχε παγώσει από τον Ιανουάριο. Μέσα σε λίγες εβδομάδες, η αγορά έκανε πλήρη στροφή 180 μοιρών στο θέμα της τεχνολογίας. Η Nvidia είναι πλέον η μεγαλύτερη εταιρεία του S&P 500 με βάρος 7% στον δείκτη μεγαλύτερο από ολόκληρο τον κλάδο της Ενέργειας ή τα utilities. Αυτό σημαίνει ότι όταν η Nvidia ανεβαίνει, σηκώνει μαζί της ολόκληρο τον δείκτη και το αντίστροφο. Κατά συνέπεια, μόλις 10 εταιρείες αντιπροσωπεύουν πάνω από το 36% του S&P 500, έναντι 23% το 2000. Η Wall Street έχει συνδέσει το μέλλον της με το αφήγημα ενός CEO που φοράει δερμάτινο jacket. Το ερώτημα είναι ποιος θα προλάβει να βγει πρώτος από την πόρτα όταν αλλάξει το σκηνικό.
Η διχασμένη Κεντρική Τράπεζα της Ιαπωνίας
-Χθες το πρωί οι αγορές έμαθαν ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Ιαπωνικής Κεντρικής Τράπεζας με ψήφους 6-3 αποφάσισε να
κρατήσει αμετάβλητα τα επιτόκια του γεν στο 0,75%. Ο Διοικητής Καζούο Ουέντα (Kazuo Ueda) είναι να αντιμετωπίσει τρεις διαφωνούντες κεντρικούς τραπεζίτες που ζητούσαν επίμονα άμεση αύξηση του επιτοκίου στο 1%. Όλα δείχνουν ότι η επόμενη κίνηση της BoJ θα είναι κίνηση είναι προς τα πάνω αφού ήδη η εκτίμησή της για τον πυρήνα του πληθωρισμού ανέβηκε στο 2,8% για φέτος, περιέκοψε την πρόβλεψη για ανάπτυξη στο μόλις +0,5% από +1% προηγουμένως. Αυτός είναι στασιμοπληθωρισμός αλά ιαπωνικά. Ακριβότερη ζωή, αδύναμη οικονομία, και ένα νόμισμα που καταρρέει. Χρειάζονται 159,5 ιαπωνικά γιεν για να αγοράσει κάποιος ένα δολάριο. Πριν από 2 χρόνια, η διολίσθηση κάτω από το ψυχολογικό όριο των 160 γεν είχε πυροδοτήσει κρατική παρέμβαση στις αγορές συναλλάγματος. Αναλυτές της State Street βλέπουν το 162 ως το επίπεδο όπου η BoJ θα αναγκαστεί να δράσει είτε θέλει είτε όχι. Ο υπουργός Οικονομικών έχει ήδη προειδοποιήσει ότι οι Αρχές παρακολουθούν τις αγορές ανά πάσα ώρα. Οι αγορές τιμολογούν πλέον 68% πιθανότητα αύξησης στη συνεδρίαση της 16ης Ιουνίου, με την ING να έχει ήδη προεξοφλήσει 50 μονάδες βάσης συνολικής σύσφιγξης μέχρι τέλος 2026. Αυτό είναι το δίλημμα που αντιμετωπίζει ο Ueda. Αν δεν ανεβάσει επιτόκια, ο πληθωρισμός ξεφεύγει και το γιεν καταρρέει. Αν ανεβάσει, πνίγει μια οικονομία που μόλις αναπνέει. Το 10ετές ιαπωνικό ομόλογο βρίσκεται ήδη στο 2,496%, το υψηλότερο επίπεδο από το 1997.
Το τέλος του OPEC που γνωρίζαμε
-Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ο τρίτος μεγαλύτερος παραγωγός του OPEC μετά τη Σαουδική Αραβία και το Ιράκ (3 εκατ. βαρέλια την ημέρα), ανακοίνωσαν χθες την αποχώρησή τους (έπειτα από 59 χρόνια), από τον οργανισμό και τον OPEC+, με ισχύ από την 1η Μαΐου. Τα ΗΑΕ δέχθηκαν επί εβδομάδες χτυπήματα από πυραύλους και drones ενός «συνεταίρου» τους στον OPEC, το Ιράν. Δεν υπάρχει προηγούμενο στην ιστορία του οργανισμού: ένα μέλος να βομβαρδίζει ένα άλλο, ενώ και τα δύο κάθονται στο ίδιο τραπέζι στη Βιέννη. Έχει καταστραφεί το 44% της παραγωγής των ΗΑΕ. Από 3,4 εκατ. βαρέλια την ημέρα η παραγωγή έπεσε σε 1,9 εκατ. τον Μάρτιο, λόγω του κλεισίματος του Στενού του Ορμούζ. Η χώρα έχει επενδύσει $150 δισ. για να φτάσει παραγωγή 5 εκατ. βαρελιών έως το 2027 στόχος που επιταχύνθηκε κατά τρία χρόνια. Κατά συνέπεια το να παραμένει δέσμια των ποσοστώσεων του OPEC, ενώ έχει αδιάθετη παραγωγική ικανότητα και κλεισμένους εξαγωγικούς δρόμους αποτελεί προφανή αντίφαση. Ο OPEC δεν μπορεί να λειτουργεί όταν τα μέλη του βρίσκονται σε πόλεμο μεταξύ τους. Ο Τραμπ κατηγορεί τον OPEC ότι «εκμεταλλεύεται» την αμερικανική στρατιωτική προστασία επιβάλλοντας υψηλές τιμές πετρελαίου. Μετά το Κατάρ το 2019, τώρα τα ΗΑΕ. Ο OPEC χάνει τους πιο φιλόδοξους παραγωγούς του τη στιγμή που τους χρειάζεται περισσότερο.
Πηγή: newmoney.gr
