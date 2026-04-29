Τα γαλάζια νάζια των βουλευτών και η παρέα του Lolita’s, όταν ο Νίκος Α. πριμοδότησε τον Χάρη, ένα deal εν μέσω στάχτης, οι συμφωνίες με τους Καταριανούς

Νεύρα, πολλά νεύρα και δικαιολογημένα από τη Ζωίτσα και τον μπαμπάκα της (και πρώην πρόεδρο της Πανάθας, μεταξύ άλλων) Νίκο Κωνσταντόπουλο. Πού ακούστηκε να έχει βάλει τους Ζητάδες ο Χρυσοχοΐδης να μαρσάρουν τις μηχανές τους για να μην ακούγονται οι δηλώσεις της οικογένειας Κωνσταντοπούλου; Νεύρα έχουν όμως και οι βουλευτές ΝΔ και είπαν να… τα κουνήσουν (τα νεύρα τους) λίγο στον Μητσοτάκη με μία επιστολή στην οποία πολλά απ’ αυτά που λένε δεν τα πολυκατάλαβα. Αυτό που κατάλαβα στα σίγουρα είναι ότι τα ’χουν με τον ίδιο τον Μητσοτάκη που τους γράφει κανονικά στα υποδήματά του. Και σου λένε έτσι είσαι, θα στείλουμε και εμείς μία επιστολή που θα την πέφτουμε στον Σκέρτσο ας πούμε τώρα που βρήκαμε παπά να θάψουμε 5-6 και βλέπουμε. Εγώ να σας πω άδικο δεν δίνω σε κανέναν γιατί όλοι έχουν από την πλευρά τους μία οπτική, σου λέει ο Ξενοφών Μπαραλιάκος, βουλευτής Πιερίας… πάω στο Ψυχικό να φάω και δεν με ξέρει ούτε ο σερβιτόρος, πότε θα με μάθει, όταν θα πέσουμε από κυβέρνηση; Σωστό κι αυτό.Η παρέα του Lolita's-Όλοι αυτοί οι βουλευτές που εμφανίζονται πάντως να διαφωνούν με «πτυχές της στρατηγικής της κυβέρνησης» (είδατε τι ωραία που το τοποθετώ το «γιατί, ρε Κυριάκο, εμείς ψυχή δεν έχουμε να δούμε μία καρέκλα;») και θέλουν να στείλουν το μήνυμα στο Μ.Μ ότι μπορούν και να κάνουν ντόρο άμα θέλουν, έχουν μια κοινή αναφορά: τα τραπέζια με βουλευτές που γίνονται σε διάφορα εστιατόρια της Αθήνας. Η παρέα έχει περιγραφεί ως "η παρέα του Lolita's", μετά από ένα gathering που έκαναν στο εστιατόριο του Ψυχικού και συγκεκριμένα στο prive του. Τώρα, αν θέλουν να εκληφθούν ως τάση ή ως πόλος μεταξύ burrata και φιλέτου, άβυσσος η ψυχή του νεοδημοκράτη. Πάντως, αν νομίζετε ότι οι βουλευτές της ΝΔ θα σταματήσουν τώρα που βρήκαν ότι το έργο κόβει εισιτήρια, μάλλον κάνετε λάθος. Αφήστε που ακούω και τις επόμενες μέρες για ένα τραπέζι που ετοιμάζεται, εικάζω ότι θα έχουμε κι άλλα τέτοια τα οποία πάντως ενίοτε χρειάζονται και προσοχή γιατί εκλογές έρχονται.Η δουλειά στο Υπουργικό-Η ζωή συνεχίζεται για το Μ.Μ πάντως και σήμερα το απόγευμα ο Μητσοτάκης έχει το Υπουργικό του μήνα με αρκετά νομοσχέδια και με αρκετή ύλη. Σε αυτά περιλαμβάνεται και μια ενημέρωση από τον Νίκο Παπαθανάση για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και καταλαβαίνω ότι, παρά τις προσπάθειες, εξακολουθούν να υπάρχουν κωλύματα. Αν ένα πράγμα δεν θέλει ο Μητσοτάκης σε καμία περίπτωση είναι να χαθούν λεφτά, οπότε μένει να φανεί αν μετά την εισήγηση θα υπάρξουν και "γκάζια".Η παραίτηση από τα ένδικα μέσα-Στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο εισάγεται επίσης από τα υπουργεία Μεταφορών και Οικονομικών η ρύθμιση για την παραίτηση του Δημοσίου από τα ένδικα μέσα στην υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών. Οι επισπεύδοντες υπουργοί είναι ο Πιερρακάκης και ο Κυρανάκης, καθώς είναι σαφής η θέση της κυβέρνησης ότι σε τέτοιες περιπτώσεις το Δημόσιο δεν πρέπει να μπαίνει τροχοπέδη στις αποζημιώσεις συγγενών. Τη ρύθμιση θα παρουσιάσει ο Πιερρακάκης, καθώς ο Κυρανάκης απουσιάζει στο Συμβούλιο των Υπουργών Μεταφορών στην Κύπρο.Οι απαντήσεις για το επιτελικό-Ο Κ.Μ και ο Σκέρτσος πήραν πάνω τους χθες στο προσυνέδριο της ΝΔ στο Ναύπλιο τις απαντήσεις που έπρεπε να δοθούν για το επιτελικό κράτος. Χωρίς να υπάρχουν ψευδαισθήσεις για τα κίνητρα -σε ορισμένες περιπτώσεις- για την κριτική που ασκείται, η κυβέρνηση επέλεξε χαμηλούς τόνους για να μην ανοίξει ένα μέτωπο με ευθεία αντιπαράθεση με τους βουλευτές. Ο Μητσοτάκης υπεραμύνθηκε του επιτελικού κράτους, λέγοντας ότι είναι ένα εργαλείο συντονισμού και υπέρβασης δυσχερειών κατά τη σύνθετη άσκηση της διακυβέρνησης. Εδωσε και συγκεκριμένα παραδείγματα σύνθετων πολιτικών, όπου η συνεργασία στη βάση του επιτελικού κράτους έπαιξε ρόλο. Και ο Σκέρτσος, με πολύ ήπιο ύφος και χωρίς να σηκώνει το γάντι, υπενθύμισε ενόψει εκλογών ότι ο εχθρός για τη ΝΔ είναι τα προβλήματα, όχι εντός των τειχών.Η συμφωνία με τους Καταριανούς-Επόμενη διεθνής άφιξη στα μέρη μας σήμερα είναι ο Εμίρης του Κατάρ, ο οποίος θα συναντηθεί με τον Μητσοτάκη. Εκτός από τα γεωπολιτικά που αυτονόητα θα συζητηθούν, θα τεθεί επί τάπητος η ενίσχυση των διμερών σχέσεων με έμφαση την οικονομία και τις επενδύσεις, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας. Υπενθυμίζεται ότι το Qatar Investment Authority έχει ήδη δεσμευτεί να επενδύσει 1 δισ. στην Ελλάδα. Επίσης, θα υπογραφεί ένα μνημόνιο συνεργασίας για τον αγροδιατροφικό τομέα, καθώς πρέπει να μπει το νομικό πλαίσιο πρώτα και μετά να "παίξουμε μπάλα" και σε αυτό το πεδίο.Συνάντηση Ανδρουλάκη – τραπεζιτών την Πέμπτη