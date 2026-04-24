Μέτρα στήριξης: Επιδοτήσεις έως 90% για αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσίφωνες
Το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο ξεκινά για στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων με υψηλές επιδοτήσεις, ενισχύοντας την πράσινη μετάβαση
Μια εκτεταμένη πρωτοβουλία για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας αναμένεται να δρομολογηθεί το επόμενο διάστημα, με το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο (ΚΚΤ) να διαδέχεται το Ταμείο Ανάκαμψης. Το νέο, μεγάλης κλίμακας πρόγραμμα στοχεύει να καλύψει πάνω από 340.000 νοικοκυριά, προσφέροντας ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά επιδότησης που σε ορισμένες περιπτώσεις θα φτάνουν ακόμη και το 90%.
Το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο αποτελεί ένα νέο ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο, ύψους 4,7 δισ. ευρώ (ή 5,3 δισ. ευρώ μαζί με το Ταμείο Εκσυγχρονισμού) για την Ελλάδα, το οποίο θα λειτουργήσει από το 2026 έως το 2032. Στόχος του είναι να στηρίξει 1,5 εκατομμύριο ευάλωτα νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις στη μετάβαση προς την πράσινη ενέργεια, αντισταθμίζοντας παράλληλα το κόστος που προκύπτει από το σύστημα εμπορίας ρύπων σε κτίρια και μεταφορές.
Δικαιούχοι είναι ευάλωτα νοικοκυριά, μονογονεϊκές οικογένειες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις έως 10 εργαζομένων, ευάλωτοι χρήστες μεταφορών, έργα ενεργειακής αναβάθμισης για οικονομικά προσιτή κατοικία, η δημιουργία 2.350 κοινωνικών κατοικιών μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης σε τέσσερα στρατόπεδα, πρόγραμμα 216 εκατ. ευρώ για φοιτητικές εστίες σε όλη τη χώρα, κοινωνικό leasing για απόκτηση «πράσινου» αυτοκινήτου με ευνοϊκούς όρους, πλήρης επιδότηση για ηλεκτρικά αμαξίδια και σκούτερ για άτομα με αναπηρία, καθώς και άμεση εισοδηματική ενίσχυση ευάλωτων πολιτών.
