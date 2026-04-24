Φράγκος: Το Ελληνικό Ταμείο Καινοτομίας και Υποδομών ξεκινά άμεσα επενδύσεις, στόχος η κινητοποίηση άνω του €1 δισ.
Το HIIF θα δώσει έμφαση σε επενδύσεις στις ψηφιακές και ενεργειακές υποδομές
Την άμεση ενεργοποίηση της επενδυτικής δραστηριότητας του Ελληνικού Ταμείου Καινοτομίας και Υποδομών (HIIF) επιβεβαίωσε ο Στέλιος Φράγκος, διευθύνων σύμβουλος του Ταμείου, σημειώνοντας ότι η πρώτη επένδυση αναμένεται να ανακοινωθεί σύντομα και θα αφορά τον τομέα των ψηφιακών υποδομών.
Μιλώντας σε πάνελ με θέμα «Investing in the Next Infrastructure Backbone», στο πλαίσιο του Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, που πραγματοποιείται στους Δελφούς από 22 έως 25 Απριλίου, ο κ. Φράγκος ανέφερε ότι έχει ήδη διαμορφωθεί ώριμο επενδυτικό pipeline, λαμβάνοντας υπόψη τις μακροοικονομικές συνθήκες, ενώ το Ταμείο εστιάζει σε τομείς με υψηλό πολλαπλασιαστικό όφελος για την οικονομία.
Στους βασικούς τομείς προτεραιότητας περιλαμβάνονται, η ενεργειακή μετάβαση με επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συστήματα αποθήκευσης ενέργειας και διασυνδέσεις, η επάρκεια και διαχείριση υδάτινων πόρων, τα data centers, καθώς και η γαλάζια και κυκλική οικονομία.
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
LIVE UPDATE