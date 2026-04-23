Κοβέσι στο Φόρουμ των Δελφών: «Πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες που αφορούν δικογραφίες με πολιτικούς»

«Κανείς στον κόσμο δεν θα με πείσει ότι αυτά αποτελούν μέρος της δουλειάς των πολιτικών» ανέφερε η Ευρωπαία Εισαγγελέας νωρίτερα σε πάνελ του Φόρουμ χαρακτηρίζοντας τον ΟΠΕΚΕΠΕ ακρωνύμιο της διαφθοράς

, βρέθηκε στο οικονομικό φόρουμ των Δελφών και έδωσε συνέντευξη Τύπου. Νωρίτερα η Κοβέσι είχε μιλήσει σε πάνελ με τον δημοσιογράφο Παύλο Τσίμα λέγοντας πως συμφωνεί με την ελληνική κυβέρνηση πως πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες που αφορούν δικογραφίες με πολιτικά πρόσωπα.



Στη συνέντευξη Τύπου, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέας, ερωτηθείσα για το αν νιώθει υπό πίεση, η ίδια απάντησε: «Δεν είμαι σίγουρη σε τι αναφέρεστε. Δεν σχολιάζω τι λένε πολιτικοί. Θα πέρναγα 23 ώρες την ημέρα για να απαντάω. Έχω ήδη απαντήσει».







Την ρώτησαν επίσης αν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία χρησιμοποιεί Τεχνητή Νοημοσύνη στην έρευνα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με την Κοβέσι να λέει: «Εάν είχαμε προϋπολογισμό, θα σκεφτόμασταν να δημιουργήσουμε εργαλεία AI, αλλά πρώτα πρέπει να δημιουργήσουμε τους κανονισμούς ασφαλείας. Δεν χρησιμοποιούμε Τεχνητή Νοημοσύνη στον ΟΠΕΚΕΠΕ όπως και σε καμία υπόθεση».



Παράλληλα ανέφερε: «Μερικές φορές πολίτες θεωρούν ότι η ΕΕ είναι το τελευταίο καταφύγιο. Αλλά δεν μπορούμε να λύσουμε όλα τα προβλήματα». Ερώτηση έγινε επίσης για το αν υπάρχουν καταγγελίες για το Ταμείο Ανάκαμψης, με την ίδια να επιβεβαιώνει πως όντως υπάρχουν, αλλά για όλη την Ευρώπη.







Σχετικά με το αν υπάρχουν άλλε υποθέσεις για την ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Ελλάδα, η ίδια απάντησε: «Έχουμε μερικές με φοροδιαφυγή, απάτη, απάτη με διαγωνισμούς, δεν ξέρω αν υπάρχουν πολιτικοί που εμπλέκονται».



Κοβέσι: Πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες που αφορούν δικογραφίες με πολιτικά πρόσωπα Το γάντι στις ελληνικές αρχές για την ανανέωση θητείας των δύο Ελλήνων εισαγγελέων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σήκωσε η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι μιλώντας στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. « Ο κανονισμός είναι πολύ σαφής », ανέφερε σχετικά με το ζήτημα. Το Κολέγιο της ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, είπε ανανέωσε τη θητεία των δύο Ελλήνων εισαγγελέων ακολουθώντας την ίδια διαδικασία που εφαρμόστηκε για πάνω από 100 Ευρωπαίους εισαγγελείς σε 22 κράτη μέλη. «Αυτό δεν αμφισβητείται», τόνισε. « Αν κάποιος πιστεύει ότι το Κολέγιο δεν πήρε τη σωστή απόφαση, να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στο Λουξεμβούργο. Αλλιώς, δεν υπάρχει λόγος », είπε. Ερωτηθείσα ποιος έχει συμφέρον να απομακρυνθούν οι δύο εισαγγελείς που χειρίζονται υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, η Κοβέσι αρκέστηκε σε ένα ρητορικό ερώτημα: «Έκαναν εξαιρετική δουλειά. Ποιος είναι ο λόγος να μην ανανεωθεί η θητεία τους;»



Η Ευρωπαία Εισαγγελέας στη συζήτησή της με τον Παύλο Τσίμα ανέφερε μεταξύ άλλων πως συμφωνεί με την θέση που έχει εκφράσει τόσο ο Ελληνας πρωθυπουργός, όσο και άλλα μέλη της ελληνικής κυβέρνησης πως πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες με τις δικογραφίες που εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα.



« Είδα τις ανακοινώσεις που έχουν γίνει και συμφωνώ ότι πρέπει να γίνουν γρήγορα οι διαδικασίες. Γνωρίζουμε πως υπάρχει προσδοκία από το κοινό να διευκρινιστεί τι συνέβη. Αλλά όλοι πρέπει να καταλάβουν ότι είμαστε άνθρωποι. Και επίσης, έχουμε μόνο 24 ώρες στις οποίες εργαζόμαστε. Και ίσως πρέπει να κοιμηθούμε λίγο. Και οι πόροι μας είναι πολύ περιορισμένοι. Μέχρι στιγμής, σε αυτή την έρευνα, έχουμε μόνο έναν αστυνομικό που συνεργάστηκε με τους δύο εισαγγελείς μας, τρεις άνθρωποι που πρέπει να αξιολογήσουν χιλιάδες έγγραφα. Πρέπει να ακούσουν εκατοντάδες παρακολουθήσεις. Δεν είναι εύκολο. Αλλά το καλό είναι ότι έχουμε συμφωνία », είπε και πρόσθεσε:



« Χθες, είχαμε μια πολύ καλή συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών και θα έχουμε περισσότερους πόρους για να προχωρήσουμε περαιτέρω σε αυτήν την έρευνα. Είχα αυτή τη συζήτηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά με αλλαγές στη νομοθεσία. Κατάλαβα ότι θέλουν να κάνουν κάτι για να επιταχυνθεί η διαδικασία. Το καλωσορίζω πραγματικά. Και συμφωνώ ότι πρέπει να κάνουμε κάτι. Εξέφρασα επίσης μία άποψη. Και πάλι, δεν είναι ότι ζήτησα κάτι από τις ελληνικές αρχές, αλλά έχουμε μια επισκόπηση 24 διαφορετικών δικαστικών συστημάτων και έχουμε μια καλή άποψη του τι πρέπει να γίνει ».



Σχετικά με τις κατηγορίες ότι η EPPO χειρίστηκε την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ « σε δόσεις », η Κοβέσι ήταν ξεκάθαρη: « Κατηγορηματικά απορρίπτω όλους αυτούς τους ισχυρισμούς ». Πρόσθεσε ότι κατά κανόνα δεν σχολιάζει δηλώσεις πολιτικών, υπονοώντας ότι η κριτική εις βάρος της προέρχεται από εκεί.



Ερωτηθείσα για την κριτική που δέχεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ακόμη και από μέλη της κυβέρνησης για «σαλαμοποίηση», η ίδια απάντησε: «Δεν σχολιάζω τι λένε οι πολιτικοί. Απορρίπτω κάθε κατηγορία και στέκομαι στο πλευρό κάθε δικαστικού, τέτοιοι ισχυρισμοί δεν είναι αληθείς. Νομίζω όλος αυτός ο θόρυβος αποτελεί προσπάθεια να στρέψει την προσοχή από την ουσία του ζητήματος. Και η ουσία δεν αφορά την ανανέωση της θητείας της Εισαγγελίας, αλλά τι συνέβη στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σας θυμίζω τι είπα τον Οκτώβριο εδώ στην Ελλάδα: ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ακρωνύμιο της διαφθοράς και του νεποτισμού. Έχω εμπιστοσύνη στους Έλληνες πολίτες ότι θα μπορέσουν να εστιάσουν εκεί που πρέπει».



«Όσα αναφέρονται στη δικογραφία ορίζονται ως εγκλήματα σε όλες τις χώρες-μέλη της ΕΕ. Κανείς στον κόσμο δεν θα με πείσει ότι αυτά αποτελούν μέρος της δουλειάς των πολιτικών».





«Η απάντηση του ελληνικού κοινοβουλίου δείχνει ότι όλοι θέλουν να μάθουν την αλήθεια» Σε ερώτηση για το πότε θεωρεί πως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα είναι έτοιμη να φέρει ολόκληρη την υπόθεση στο φως, η Λάουρα Κοβέσι απαντά: « Οι υποθέσεις είναι στο δικαστήριο. Σε κάποιες από τις περιπτώσεις, έχουμε ήδη ολοκληρώσει την έρευνα. Έχουμε ήδη κάποιες αποφάσεις. Αν μιλήσουμε για τη συγκεκριμένη περίπτωση, σχετικά με την άρση της ασυλίας, σε ορισμένες από τις περιπτώσεις, συνεχίζουμε την έρευνα. επειδή πιθανότατα αυτή είναι η πιο γνωστή έρευνα αυτή τη στιγμή. Χθες, λάβαμε την απάντηση από το κοινοβούλιο. Νομίζω ότι είναι πολύ καλή. Αυτό δείχνει ότι όλοι θέλουν να μάθουν τι συνέβη. Αυτό θα είναι προτεραιότητα για εμάς. Ελπίζω, ελπίζω να μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτή την έρευνα με πολύ γρήγορο ρυθμό. Είμαι πολύ χαρούμενος που είχαμε αυτή τη συμφωνία με τον Υπουργό Εσωτερικών για να ορίσουμε μερικοί αστυνομικοί να εργαστούν σε αυτές τις συγκεκριμένες υποθέσεις. Αυτό θα βοηθήσει πολύ. Και θα μας δώσει τη δυνατότητα να προχωρήσουμε με την υπόθεση ».



Στη συνέχεια έδωσε και ένα παράδειγμα και τόνισε πως δεν υπάρχει χώρα που να είναι καθολικά «καθαρή» και πως παντού υπάρχουν απάτες. « Για μένα, είναι σημαντικό απλώς να σας δώσω ένα παράδειγμα. Φέτος, έχουμε διπλάσιο αριθμό νέων κρουσμάτων που καταγράφονται στην Ελλάδα επειδή πολλοί πολίτες έστειλαν παράπονα σε εμάς. Αυτό είναι καλό σημάδι. Εμπιστεύονται αυτό που κάνουμε. Αλλά αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι οι συνάδελφοί μας εδώ στην EPPO στην Αθήνα είναι πολύ καλοί. Και πρέπει να θαυμάσω το θάρρος τους και την αποφασιστικότητά τους και τη δραστηριότητά τους για να το αλλάξουν αυτό. Ακούω συνέχεια, ''έτσι κάνουμε τα πράγματα στην Ελλάδα''.



Είχα ακούσει πως είναι μια πολύ διεφθαρμένη χώρα και είχα την εντύπωση ότι ίσως είναι έτσι, ίσως όχι. Τώρα, ως Ευρωπαίος Εισαγγελέας, μετά από πέντε χρόνια λειτουργίας της EPPO, γνωρίζοντας ακριβώς τι συμβαίνει σε 24 κράτη μέλη, πρέπει να σας πω, δεν υπάρχει καθαρή χώρα. Δεν υπάρχει καθαρή χώρα. Υπάρχει διαφθορά παντού. Υπάρχει απάτη παντού. Ίσως το επίπεδο να είναι λίγο υψηλότερο ή όχι. Ίσως υπάρχουν συστημικά ζητήματα ή όχι. Αλλά το γεγονός ότι δεν ανακαλύπτεις και δεν ερευνάς δεν σε κάνει μια καθαρή χώρα »



Υπενθυμίζεται ότι η Ευρωπαία Εισαγγελέας συναντήθηκε χθες με τον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη, τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και τον υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη.