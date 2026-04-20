Απώλειες άνω του 2% στο Χρηματιστήριο: «Βαρίδι» η κλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή - Βουτιά για τις τράπεζες
Απότομη «προσγείωση» από τα υψηλά διμήνου - Εκτός από τις τράπεζες, ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν τα διυλιστήρια, η Metlen και η Aegean
Με το αριστερό ξεκίνησε η προτελευταία εβδομάδα του Απριλίου για το ελληνικό χρηματιστήριο, το οποίο έκλεισε στο «κόκκινο», σε συντονισμό με τις πιέσεις που δέχονται όλες οι αγορές λόγω της κλιμάκωσης των εντάσεων στη Μέση Ανατολή. Ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε απώλειες άνω του -2%, «πέφτοντας» αρκετά χαμηλότερα από το υψηλό διμήνου των 2.300 μονάδων, με τις τράπεζες να χάνουν -3,6%.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (20/4), ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 49,37 μονάδες ή -2,14% και έκλεισε στις 2.259,73 μονάδες. Σε περίπου 54 μονάδες καθορίστηκε το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.232,78 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.286,65 μονάδες. Ο ΓΔ καταγράφει άνοδο +9,43% εντός του Απριλίου, ενώ φέτος «τρέχει» με ρυθμό +6,56%.
Στο επίκεντρο των σημερινών ρευστοποιήσεων βρέθηκαν οι τραπεζικές μετοχές, με την Εθνική να διολισθαίνει άνω του -7%. Ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν επίσης η Metlen και η Aegean, σημειώνοντας αμφότερες πτώση άνω του -4%. Απώλειες άνω του -6% κατέγραψε η Motor Oil και ακολούθησε στο -4% το έτερο διυλιστήριο (HELLENiQ ENERGY), παρά την αρχική άνοδο λόγω του ράλι στις τιμές του πετρελαίου.
Στην αγορά των κρατικών ομολόγων, το ελληνικό 10ετές καταγράφει άνοδο σχεδόν 5 μονάδων βάσης και διαπραγματεύεται στο 3,682%. Το αντίστοιχο αμερικανικό διαμορφώνεται σε 4,268%, το γερμανικό σε 2,9909%, το βρετανικό σε 4,837% και το ιταλικό σε 3,735%.
Με το βλέμμα στην κρίσιμη προθεσμία για την εκεχειρία
Το κλίμα ευφορίας που επικράτησε την Παρασκευή (17/4), οδηγώντας το Χρηματιστήριο Αθηνών (πλέον Euronext Athens) στις 2.300 μονάδες -υψηλό διμήνου- και σβήνοντας τις «πολεμικές» απώλειες, αποτελεί πλέον παρελθόν. Η νέα εβδομάδα ξεκίνησε με τους επενδυτές να τηρούν στάση αναμονής και επιφυλακτικότητας, καθώς το Σαββατοκύριακο έφερε νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, ανατρέποντας τις ισορροπίες.
Η αγορά καλείται να διαχειριστεί την απότομη επιδείνωση στο μέτωπο των Στενών του Ορμούζ. Η νέα απαγόρευση της ναυσιπλοΐας, η οξυμένη ρητορική και η επιστροφή των τελεσιγράφων μεταξύ των εμπλεκομένων πλευρών δεν αφήνουν περιθώρια για εφησυχασμό. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η αγορά θα κάνει «ένα βήμα πίσω» για να επανεκτιμήσει την κατάσταση, ενώ θεωρείται πιθανό να εκδηλωθούν και κινήσεις ρευστοποίησης κερδών, εντείνοντας τις πιέσεις βραχυπρόθεσμα.
Η γεωπολιτική αβεβαιότητα έδωσε νέα ώθηση στις τιμές της ενέργειας. Στο πετρέλαιο καταγράφεται ισχυρή άνοδος, τουλάχιστον +4%, με την τιμή του βαρελιού πάντως να διατηρείται -προς το παρόν- κάτω από το ψυχολογικό «φράγμα» των 100 δολαρίων. Ανοδική τροχιά ακολουθεί και το φυσικό αέριο, προκαλώντας εκ νέου ανησυχία για το κόστος παραγωγής και τον πληθωρισμό.
Το ενδιαφέρον στρέφεται στην Τρίτη 21 Απριλίου, ημερομηνία κατά την οποία εκπνέει η προθεσμία για την κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή. Μέχρι τότε, η διάθεση για ανάληψη ρίσκου παραμένει περιορισμένη, με τις αγορές μετοχών και ομολόγων να βρίσκονται εγκλωβισμένες σε έναν νέο γύρο έντονης μεταβλητότητας.
Σε ισχύ η μετονομασία του ΧΑ σε Euronext Athens
Ιστορική η σημερινή συνεδρίαση για το ελληνικό χρηματιστήριο, καθώς τέθηκε σε ισχύ η αλλαγή επωνυμίας της ΕΧΑΕ, η οποία μετονομάστηκε και επίσημα σε Euronext Athens. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι δεν άλλαξε ο κωδικός ΟΑΣΗΣ της μετοχής της εταιρείας. Στο πλαίσιο της μετάβασης στη νέα ταυτότητα, οι εταιρείες του ομίλου μετονομάζονται ως εξής: ATHEXGROUP – Euronext Athens, ATHEXCLEAR – Euronext Clearing Athens,
ATHEXCSD – Euronext Securities Athens.
Τα αποτελέσματα για την χρήση 2025 ανακοίνωσε σήμερα η Bally’s Intralot, ενώ η Σαράντης ανακοίνωσε τη σύνοψη των οικονομικών αποτελεσμάτων α’ τριμήνου 2026. Μετά τη λήξη των συναλλαγών θα δημοσιεύσουν τα οικονομικά τους μεγέθη η Interlife, η Phoenix Vega Mezz, η SunriseMezz και η Έλτον. Την Τρίτη (21/4) σειρά έχουν η Qualco, η Πλαστικά Θράκης, η E.In.S., η Λανακάμ και η Μουζάκης, ενώ την Τετάρτη (22/4) ακολουθούν η Κρι Κρι, η Real Consulting, η Ευρώπη Holdings και η Alumil.
Στο μέτωπο των εταιρικών εξελίξεων, η Bally’s Intralot επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε συζητήσεις με την evoke σχετικά με μια πιθανή προσφορά για το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της evoke στην τιμή των 0,5 βρετανικών λιρών ανά μετοχή. Η πρόταση αναμένεται να περιλαμβάνει ανταλλαγή μετοχών με μια εναλλακτική για μερικώς καταβολή μετρητών. Το αργότερο έως τις 18 Μαΐου η Bally’s Intralot είτε θα ανακοινώσει τη σταθερή πρόθεσή της να υποβάλει προσφορά είτε θα ανακοινώσει ότι δεν προτίθεται να υποβάλει προσφορά. Αυτή η προθεσμία μπορεί να παραταθεί με τη συγκατάθεση της evoke, διευκρινίζει η εισηγμένη στην ανακοίνωσή της.
Η Fais Group ανακοίνωσε την πώληση της ξενοδοχειακής μονάδας στη Σαντορίνη (Radisson Blu Zaffron Resort) έναντι 28,3 εκατ. ευρώ, με αγοραστή κοινό επενδυτικό σχήμα αποτελούμενο από τέσσερα funds, τα οποία διαχειρίζεται η εταιρεία Extendam, και την Redcliffe Capital. Η συναλλαγή αυτή εκτιμάται ότι θα αποφέρει κέρδος περί τα 5,5 εκατ. ευρώ στα ενοποιημένα αποτελέσματα του ομίλου.
Στον ΔΑΑ (Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών), η γενική συνέλευση ενέκρινε το πρόγραμμα επανεπένδυσης μερίσματος (scrip dividend), στο πλαίσιο του οποίου οι μέτοχοι μπορούν να επιλέξουν να επανεπενδύσουν έως και 0,323 ευρώ ανά μετοχή σε νέες μετοχές. Η τιμή έκδοσης θα οριστεί με discount 3% επί της μέσης σταθμισμένης τιμής (VWAP) μεταξύ 24 και 30 Απριλίου. Η περίοδος επιλογής διαρκεί από τις 24 Απριλίου έως τις 7 Μαΐου, με την καταβολή να πραγματοποιείται στις 15 Μαΐου.
Υπενθυμίζεται ότι η συνολική δυνητική επανεπένδυση μερίσματος ύψους 95 εκατ. ευρώ παρέχει έναν δομημένο μηχανισμό για την εσωτερική χρηματοδότηση των αεροπορικών κεφαλαιουχικών δαπανών (capex), ενώ παράλληλα τροφοδοτεί τα ρυθμιζόμενα ίδια κεφάλαια, τα οποία αμείβονται με την επιτρεπόμενη απόδοση ύψους 15%. Πρακτικά, όπως επισημαίνει η Eurobank Equities, αυτό σημαίνει ότι η υψηλότερη συμμετοχή αυξάνει μηχανικά τα μελλοντικά επιτρεπόμενα κέρδη.
Η γεωπολιτική κρίση πιέζει τις διεθνείς αγορές
Οι βασικοί δείκτες της Wall Street υποχωρούν σημαντικά, καθώς η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κλιμακώθηκε κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου μετά την κατάληψη ενός εμπορικού πλοίου με σημαία Ιράν. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την άρνηση της Τεχεράνης να συμμετάσχει σε νέο γύρο ειρηνευτικών συνομιλιών στο Πακιστάν που είχε σχεδιάσει η Ουάσιγκτον. Πτώση -0,1% σημειώνει ο Dow Jones, ο S&P 500 κινείται χαμηλότερα κατά -0,2% και ο Nasdaq κατά -0,3%. Την περασμένη εβδομάδα ο S&P 500 κέρδισε 4,5%, ενώ ο Nasdaq σημείωσε άνοδο 7,2%, με τον τελευταίο να καταγράφει την Παρασκευή τη 13η συνεχή κερδοφόρα συνεδρίασή του, ισοφαρίζοντας ένα σερί που είχε να εμφανιστεί από το 1992.
Πτωτικά κινούνται και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς οι επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια στον Περσικό Κόλπο απειλούν την εύθραυστη εκεχειρία στην περιοχή. Οι ανανεωμένες εντάσεις οδηγούν αρκετούς κλάδους σε έντονη υποχώρηση, ιδίως τις μετοχές των ταξιδιών και αναψυχής. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 καταγράφει απώλειες -0,9%, ο γερμανικός DAX -1%, ο γαλλικός CAC 40 -1,1% και ο βρετανικός FTSE 100 -0,6%. Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB χάνει -1,2% και ο ισπανικός IBEX 35 -1,3%.
Διαβάστε περισσότερα οικονομικά νέα στο Newmoney.gr
Διαβάστε περισσότερα οικονομικά νέα στο Newmoney.gr
