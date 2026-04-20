Η κρίση στην Μέση Ανατολή φέρνει παράταση των μέτρων για τα καύσιμα
Με το βλέμμα κολλημένο στο ντίζελ το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης - Προς παράταση η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης - Στενά του Ορμούζ: Ράλι για πετρέλαιο και φυσικό αέριο μετά από επιθέσεις ΗΠΑ - Ιράν σε εμπορικά πλοία – Ανοδος στην Ασία
Σε βαθιά περιδίνηση εξακολουθεί να βρίσκεται η αγορά ενέργειας, με τις τιμές των καυσίμων να κινούνται πλέον στο έλεος των γεωπολιτικών εξελίξεων και των δηλώσεων του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.
Οι διεθνείς αγορές αντιδρούν σχεδόν σε πραγματικό χρόνο σε κάθε τοποθέτηση γύρω από συμφωνίες, εκεχειρίες και διαπραγματεύσεις, οι οποίες συχνά έχουν βραχύ ορίζοντα και ανατρέπονται μέσα σε λίγες ώρες, προκαλώντας έντονες διακυμάνσεις στις τιμές του πετρελαίου και κατ’ επέκταση στην αντλία.
Όσο η αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή καθυστερεί τόσο δυσχεραίνεται η ομαλότητα στις αγορές. Έτσι ενισχύεται η αστάθεια στις τιμές των καύσιμων, δοκιμάζοντας τη διάρκεια αλλά και την αποτελεσματικότητα των μέτρων στήριξης, εν μέσω αυξημένων κινδύνων για νέες ανατιμήσεις. Ο βασικός φόβος της κυβέρνησης αφορά την τιμή του πετρελαίου κίνησης, καθώς το ντίζελ αποτελεί βασικό παράγοντα για το κόστος μεταφορών, την παραγωγή, τη διανομή προϊόντων και τελικά τον πληθωρισμό. Μια νέα άνοδος θα μπορούσε να προκαλέσει νέο γύρο αυξήσεων σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα