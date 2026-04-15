Οι χώρες με τις περισσότερες ευκαιρίες για οικονομική ευημερία στον κόσμο: Η κορυφή και η θέση της Ελλάδας, αναλυτικά η λίστα
Οι χώρες με τις περισσότερες ευκαιρίες για οικονομική ευημερία στον κόσμο: Η κορυφή και η θέση της Ελλάδας, αναλυτικά η λίστα
Μία ευρωπαϊκή χώρα κατακτά την πρώτη θέση στον νέο παγκόσμιο Δείκτη Ευκαιριών Henley - Σύμφωνα με δημοσίευμα του Time Out, η κατάταξη βασίζεται σε έξι βασικούς παράγοντες
Η αναζήτηση καλύτερων προοπτικών ζωής και επαγγελματικής εξέλιξης αποτελεί διαχρονικό κίνητρο για χιλιάδες οικογένειες που εξετάζουν τη μετεγκατάσταση στο εξωτερικό.
Ο Δείκτης Ευκαιριών Henley (Henley Opportunity Index), που δημοσιεύθηκε παράλληλα με την Έκθεση Εκπαίδευσης 2026, καταγράφει τις χώρες που προσφέρουν τις καλύτερες προοπτικές για επαγγελματική πρόοδο και οικονομική ευημερία, συνδυάζοντας πρόσβαση σε ευκαιρίες, ισχυρούς θεσμούς και υψηλό επίπεδο διαβίωσης.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του Time Out, ο δείκτης αξιολογεί χώρες σε όλο τον κόσμο βάσει έξι βασικών κριτηρίων: δυνατότητες εισοδήματος, επαγγελματική εξέλιξη, προοπτικές απασχόλησης υψηλού επιπέδου, εκπαίδευση υψηλής ποιότητας, οικονομική κινητικότητα και επίπεδο διαβίωσης.
Οι παράγοντες αυτοί συνθέτουν μια συνολική βαθμολογία ευκαιριών, η οποία αποτυπώνει το πόσο ευνοϊκό είναι το περιβάλλον κάθε χώρας για ανάπτυξη καριέρας και οικονομική πρόοδο.
Στη δεύτερη θέση ακολουθεί η Σιγκαπούρη με συνολική βαθμολογία 81%, ενώ την πρώτη τριάδα συμπληρώνει η Αυστραλία με 80%. Οι χώρες αυτές ξεχωρίζουν για τα προηγμένα εκπαιδευτικά συστήματα, τις ισχυρές αγορές εργασίας και τις σημαντικές προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης.
Στη λίστα με τις 15 χώρες περιλαμβάνεται και η Ελλάδα!
2. Σιγκαπούρη
3. Αυστραλία
4. Ηνωμένο Βασίλειο
5. Ηνωμένες Πολιτείες
6. Καναδάς
7. Αυστρία
8. Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
9. Νέα Ζηλανδία
10. Χονγκ Κονγκ
11. Ιταλία
12. Λετονία
13. Μάλτα
14. Πορτογαλία
15. Ελλάδα
Ο Δείκτης Ευκαιριών Henley (Henley Opportunity Index), που δημοσιεύθηκε παράλληλα με την Έκθεση Εκπαίδευσης 2026, καταγράφει τις χώρες που προσφέρουν τις καλύτερες προοπτικές για επαγγελματική πρόοδο και οικονομική ευημερία, συνδυάζοντας πρόσβαση σε ευκαιρίες, ισχυρούς θεσμούς και υψηλό επίπεδο διαβίωσης.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του Time Out, ο δείκτης αξιολογεί χώρες σε όλο τον κόσμο βάσει έξι βασικών κριτηρίων: δυνατότητες εισοδήματος, επαγγελματική εξέλιξη, προοπτικές απασχόλησης υψηλού επιπέδου, εκπαίδευση υψηλής ποιότητας, οικονομική κινητικότητα και επίπεδο διαβίωσης.
Οι παράγοντες αυτοί συνθέτουν μια συνολική βαθμολογία ευκαιριών, η οποία αποτυπώνει το πόσο ευνοϊκό είναι το περιβάλλον κάθε χώρας για ανάπτυξη καριέρας και οικονομική πρόοδο.
Μία ευρωπαϊκή χώρα στην πρώτη θέσηΣτην κορυφή της κατάταξης βρίσκεται η Ελβετία, η οποία συγκέντρωσε συνολική βαθμολογία 86/100, σημειώνοντας ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις στις δυνατότητες εισοδήματος και στην οικονομική κινητικότητα. Η χώρα συγκαταλέγεται διαχρονικά μεταξύ των κορυφαίων επιλογών για επαγγελματίες υψηλής εξειδίκευσης, χάρη στην ισχυρή οικονομία και το υψηλό επίπεδο ζωής που προσφέρει.
Στη δεύτερη θέση ακολουθεί η Σιγκαπούρη με συνολική βαθμολογία 81%, ενώ την πρώτη τριάδα συμπληρώνει η Αυστραλία με 80%. Οι χώρες αυτές ξεχωρίζουν για τα προηγμένα εκπαιδευτικά συστήματα, τις ισχυρές αγορές εργασίας και τις σημαντικές προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης.
Στη λίστα με τις 15 χώρες περιλαμβάνεται και η Ελλάδα!
Αναλυτικά η λίστα:1. Ελβετία
2. Σιγκαπούρη
3. Αυστραλία
4. Ηνωμένο Βασίλειο
5. Ηνωμένες Πολιτείες
6. Καναδάς
7. Αυστρία
8. Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
9. Νέα Ζηλανδία
10. Χονγκ Κονγκ
11. Ιταλία
12. Λετονία
13. Μάλτα
14. Πορτογαλία
15. Ελλάδα
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
