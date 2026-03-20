Οι πιο ευτυχισμένες χώρες στον κόσμο για το 2026: Η σταθερή πρωτιά, η θέση της Ελλάδας και η έκπληξη στην 5άδα, δείτε τις 10 κορυφαίες

Η έκπληξη της Κόστα Ρίκα

Κλείνει την πεντάδα η Σουηδία

Η πρώτη δεκάδα του 2026

Φινλανδία Ισλανδία Δανία Κόστα Ρίκα Σουηδία Νορβηγία Ολλανδία Ισραήλ Λουξεμβούργο Ελβετία

Η καθημερινότητα χαρακτηρίζεται από χαμηλούς ρυθμούς και απουσία έντονης πίεσης, με τους κατοίκους να δίνουν έμφαση στην ισορροπία και την ποιότητα ζωής.Η Κόστα Ρίκα αποτελεί τη μεγάλη έκπληξη της φετινής κατάταξης. Παρά το γεγονός ότι δεν καταγράφει αντίστοιχα υψηλές επιδόσεις σε οικονομικούς δείκτες ή κρατικές παροχές, οι πολίτες δηλώνουν υψηλά επίπεδα ικανοποίησης από τη ζωή τους.Κεντρικό στοιχείο αποτελεί η έννοια της κοινότητας, καθώς και η καθημερινή επαφή με τη φύση. Οι κάτοικοι περιγράφουν μια ζωή που συνδέεται με την ύπαιθρο, τη θάλασσα και τις κοινωνικές σχέσεις, ενώ η ελευθερία επιλογών ενισχύει το αίσθημα ευτυχίας.Η καθημερινότητα περιλαμβάνει δραστηριότητες όπως περίπατοι στην παραλία, επαφή με την άγρια ζωή και κοινωνική αλληλεπίδραση, στοιχεία που δημιουργούν ένα ισχυρό αίσθημα ισορροπίας.Στην πέμπτη θέση βρίσκεται η Σουηδία, η οποία διατηρεί σταθερή παρουσία στις πρώτες θέσεις τα τελευταία χρόνια. Η χώρα ξεχωρίζει για την ισορροπία μεταξύ σύγχρονου αστικού τρόπου ζωής και εύκολης πρόσβασης στη φύση.Οι μικρές αποστάσεις, τόσο γεωγραφικά όσο και κοινωνικά, ενισχύουν την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία. Η κουλτούρα της ισότητας αποτυπώνεται ακόμη και στη γλώσσα, με τη χρήση του ανεπίσημου «du» ανεξαρτήτως κοινωνικής θέσης.Η καθημερινότητα χαρακτηρίζεται από πιο ήπιους ρυθμούς, ενώ πρακτικές όπως το «fika» –το διάλειμμα για καφέ και συζήτηση– αποτελούν βασικό στοιχείο της κοινωνικής ζωής.Η κατάταξη των δέκα πιο ευτυχισμένων χωρών για το 2026 είναι η εξής:Το Αφγανιστάν παρέμεινε στην 147η και τελευταία θέση της κατάταξης. Οι άλλες χώρες στις τελευταίες θέσεις είναι οι εξής: Μποτσουάνα 143η, Ζιμπάμπουε 144η, Μαλάουι 145η και Σιέρα Λεόνε 146η.