Στις αγορές βγαίνει σήμερα το 10ετές ομόλογο έως 250 εκατ. ευρώ από το ελληνικό δημόσιο
Το περιθώριο έναντι του αντίστοιχου γερμανικού τίτλου, η απόδοση του οποίου βρίσκεται στο 3,05%, διαμορφώνεται στο 0,70%
Στις αγορές βγαίνει το Ελληνικό Δημόσιο με την επανέκδοση του 10ετούς ομολόγου. Όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, σήμερα Τετάρτη 15 Απριλίου 2026 θα διενεργηθεί Δημοπρασία για την επανέκδοση Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, σταθερού επιτοκίου 3,375%, λήξης 16 Ιουνίου 2036, σε άυλη μορφή. Πρόκειται για το νέο δεκαετές ομόλογο που εκδόθηκε στις 20 Ιανουαρίου 2026.
Σκοπός της επανέκδοσης είναι η ικανοποίηση της επενδυτικής ζήτησης και ταυτόχρονα η διευκόλυνση της λειτουργίας της δευτερογενούς αγοράς ομολόγων.
Το ποσό που θα δημοπρατηθεί θα είναι έως 250 εκατομμύρια ευρώ και η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Τετάρτη 22 Απριλίου 2026 (Τ+5).
