Πόσο αυξήθηκε η εξαγορά πλασματικών ετών από την 1η Απριλίου, ποιους συμφέρει

Κατά 8 ευρώ το μήνα αυξήθηκε το κόστος για την εξαγορά πλασματικών ετών για όσους συνταξιοδοτηθούν με βάση τις κατώτατες αμοιβές ως απόρροια της αύξησης του κατώτατου μισθού





Σύμφωνα με τους ειδικούς της







Η εξαγορά είναι ιδιαίτερα αποδοτική για όσους πλησιάζουν τα 40 έτη ασφάλισης, καθώς τα ποσοστά αναπλήρωσης μετά τα 30 έτη είναι υψηλότερα, αυξάνοντας το τελικό ποσό της



Εάν η εξαγορά δεν οδηγεί σε άμεση έξοδο ή αν ο ασφαλισμένος απέχει πολύ από την 40ετία, το κόστος μπορεί να ξεπερνά το μελλοντικό οικονομικό όφελος (σε ορισμένες περιπτώσεις οδηγεί σε «ζημιά»).



Ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες πλασματικών ετών Τα βασικά είδη πλασματικού χρόνου είναι η στρατιωτική θητεία, ο πλασματικός χρόνος σπουδών, ο πλασματικός χρόνος τέκνων, ο χρόνος επιδοτούμενης ανεργίας και ο χρόνος επιδοτούμενης ασθένειας. Ο χρόνος επιδοτούμενης ανεργίας και ο χρόνος επιδοτούμενης ασθένειας αναγνωρίζονται δωρεάν και γι' αυτό το λόγο δεν υπολογίζονται για την ανταποδοτική σύνταξη παρά μόνο για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων και των συνολικών χρόνων της εθνικής σύνταξης.



Ο πλασματικός χρόνος ή τα πλασματικά έτη είναι χρόνος, ο οποίος δεν έχει διανυθεί πραγματικά στην ασφάλιση και για τον οποίο δεν έχουν καταβληθεί οι αναλογούσες εισφορές, ωστόσο ο νόμος δίνει το δικαίωμα στον ασφαλισμένο, ο οποίος θέλει να λάβει σύνταξη να τον αναγνωρίσει πλασματικά, όπως λέει και ίδια η έκφραση, και ακολούθως να τον εξαγοράσει, με την καταβολή της αντίστοιχης εισφοράς και να τον χρησιμοποιήσει για να τον προσθέσει στον συνολικό συντάξιμο χρόνο του και να θεμελιώσει δικαίωμα για σύνταξη.



Με ποιον τρόπο ζητείται η αναγνώριση/εξαγορά: Η αναγνώριση και εξαγορά πλασματικού χρόνου μπορεί να ζητηθεί οποτεδήποτε με αίτηση του ασφαλισμένου στον



Το πότε θα ζητηθεί ανάλογα και με το ταμείο ασφάλισης είναι προϊόν μελέτης για τον ασφαλισμένο σε σχέση και με την τιμή εξαγοράς που θα διασφαλίσει μέσω της αιτήσεως του.



Πόσα πλασματικά έτη μπορώ να εξαγοράσω για σύνταξη; Αυτό εξαρτάται από τον χρόνο στον οποίο επιχειρεί κάποιος να θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης σύμφωνα με το νόμο.



Συγκεκριμένα για θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης το 2011 επιτρέπεται να εξαγοράσει κάποιος έως και τέσσερα πλασματικά έτη, το 2012 έως πέντε πλασματικά έτη, το 2013 έως έξι πλασματικά έτη και από το 2014 και μετά το μάξιμουμ των πλασματικών ετών που μπορώ να εξαγοραστούν είναι επτά.



Πόσο κοστίζει η εξαγορά πλασματικών ετών; - Το κόστος για το δημόσιο ανέρχεται στο 20% επί του μισθού του μήνα αίτησης (με αίτηση από 2020 και μετά)



- Για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα ανέρχεται σε 20% επί των τελευταίων ασφαλιστέων αποδοχών σας πριν την αίτηση για σύνταξη.



Κατά 8 ευρώ το μήνα αυξήθηκε το κόστος για την εξαγορά πλασματικών ετών για όσους συνταξιοδοτηθούν με βάση τις κατώτατες αμοιβές ως απόρροια της αύξησης του κατώτατου μισθού . Δηλαδή το κόστος με βάση τον νέο κατώτατο μισθό των 920 ευρώ θα είναι 184 το μήνα και 2.208 ευρώ ετησίως. Με άλλα λόγια, ο ασφαλισμένος με τις κατώτατες αμοιβές που θέλει να εξαγοράσει 3 έτη θα πρέπει να καταβάλλει 6.624 ευρώ.Σύμφωνα με τους ειδικούς της ασφάλισης , η εξαγορά πλασματικών ετών είναι μια στρατηγική «επένδυση» που αποδίδει περισσότερο, όταν χρησιμοποιείται για να ξεκλειδώσει άμεσα το δικαίωμα συνταξιοδότησης ή για να αυξήσει σημαντικά το ποσό της σύνταξης σε περιπτώσεις μακροχρόνιας ασφάλισης.Όταν τα πλασματικά έτη (π.χ. στρατός, σπουδές, παιδιά) επιτρέπουν στον ασφαλισμένο να συμπληρώσει την απαιτούμενη 35ετία ή 40ετία, οδηγώντας σε συνταξιοδότηση έως και 7-9 χρόνια νωρίτερα, τότε συνιστά άκρως συμφέρουσα λύση, τηρουμένου φυσικά και του χρόνου απόσβεσης, σε σχέση με την πραγματική ωφέλεια.Η εξαγορά είναι ιδιαίτερα αποδοτική για όσους πλησιάζουν τα, καθώς τα ποσοστά αναπλήρωσης μετά τα 30 έτη είναι υψηλότερα, αυξάνοντας το τελικό ποσό της σύνταξης Εάν η εξαγορά δεν οδηγεί σε άμεση έξοδο ή αν ο ασφαλισμένος απέχει πολύ από την 40ετία, το κόστος μπορεί να ξεπερνά το μελλοντικό οικονομικό όφελος (σε ορισμένες περιπτώσεις οδηγεί σε «ζημιά»).Τα βασικά είδη πλασματικού χρόνου είναι η στρατιωτική θητεία, ο πλασματικός χρόνος σπουδών, ο πλασματικός χρόνος τέκνων, ο χρόνος επιδοτούμενης ανεργίας και ο χρόνος επιδοτούμενης ασθένειας. Ο χρόνος επιδοτούμενης ανεργίας και ο χρόνος επιδοτούμενης ασθένειας αναγνωρίζονται δωρεάν και γι’ αυτό το λόγο δεν υπολογίζονται για την ανταποδοτική σύνταξη παρά μόνο για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων και των συνολικών χρόνων της εθνικής σύνταξης., ο οποίος δεν έχει διανυθεί πραγματικά στην ασφάλιση και για τον οποίο δεν έχουν καταβληθεί οι αναλογούσες εισφορές, ωστόσο ο νόμος δίνει το δικαίωμα στον ασφαλισμένο, ο οποίος θέλει να λάβει σύνταξη να τον αναγνωρίσει πλασματικά, όπως λέει και ίδια η έκφραση, και ακολούθως να τον εξαγοράσει, με την καταβολή της αντίστοιχης εισφοράς και να τον χρησιμοποιήσει για να τον προσθέσει στον συνολικό συντάξιμο χρόνο του και να θεμελιώσει δικαίωμα για σύνταξη.Η αναγνώριση και εξαγορά πλασματικού χρόνου μπορεί να ζητηθεί οποτεδήποτε με αίτηση του ασφαλισμένου στον e-ΕΦΚΑ . Ωστόσο, μπορεί να ζητηθεί ακόμα και τελευταία στιγμή, δηλαδή μέσω της αιτήσεως για απονομή συντάξεις.Το πότε θα ζητηθεί ανάλογα και με το ταμείο ασφάλισης είναι προϊόν μελέτης για τον ασφαλισμένο σε σχέση και με την τιμή εξαγοράς που θα διασφαλίσει μέσω της αιτήσεως του.Αυτό εξαρτάται από τον χρόνο στον οποίο επιχειρεί κάποιος να θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης σύμφωνα με το νόμο.Συγκεκριμένα για θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης το 2011 επιτρέπεται να εξαγοράσει κάποιος έως και τέσσερα πλασματικά έτη, το 2012 έως πέντε πλασματικά έτη, το 2013 έως έξι πλασματικά έτη και από το 2014 και μετά το μάξιμουμ των πλασματικών ετών που μπορώ να εξαγοραστούν είναι επτά.- Το κόστος για το δημόσιο ανέρχεται στο 20% επί του μισθού του μήνα αίτησης (με αίτηση από 2020 και μετά)- Για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα ανέρχεται σε 20% επί των τελευταίων ασφαλιστέων αποδοχών σας πριν την αίτηση για σύνταξη.

- Εάν είστε αυτοαπασχολούμενος, θα κοστίσει όσο η εισφορά κλάδου σύνταξης του τελευταίου έτους απασχόλησης



Από τις παραπάνω κατηγοριοποιήσεις, καταλαβαίνει κανείς ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμο να μελετήσει ανάλογα και με το ταμείο ασφάλισης του αλλά και με τον χρόνο που επιθυμεί να υποβάλει αίτηση για εξαγορά ή αίτηση για συνταξιοδότηση, το πόσο θα του κοστίσουν τα πλασματικά έτη.



Το πόσο θα του κοστίσει το κάθε έτος δηλαδή μπορεί να εξαρτηθεί από τον μισθό του αν είναι μισθωτός και από την εισφορά που επιλέγει να πληρώνει για την ασφάλιση του εάν είναι αυτοαπασχολούμενος ή ελεύθερος επαγγελματίας και σε αυτό το πλαίσιο έχοντας στο μυαλό και πως αυτό το ποσό μπορεί να επηρεάσει και την τελική του σύνταξη, πρέπει να κάνει την αντίστοιχη προετοιμασία και τις αντίστοιχες επιλογές.