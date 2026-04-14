Το 50% της παραγωγής πετρελαίου των αραβικών χωρών μπορεί να αποκατασταθεί σε δύο εβδομάδες από το άνοιγμα του Ορμούζ
Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας εκτιμά ότι το μισό της παραγωγής μπορεί να αποκατασταθεί σε δύο εβδομάδες και να φτάσει το 80% σε ένα μήνα - Καθοριστικός παράγοντας η ασφαλής διέλευση δεξαμενόπλοιων
Οι κορυφαίοι παραγωγοί πετρελαίου του Αραβικού Κόλπου μπορούν να επαναφέρουν περίπου το μισό της παραγωγής που έχει διακοπεί λόγω πολέμου μέσα σε δύο εβδομάδες από την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με τη μηνιαία έκθεση της Διεθνούς Υπηρεσίας Ενέργειας (IEA).
Η αποκατάσταση της διέλευσης πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επανεκκίνηση της παραγωγής πετρελαίου στις χώρες του Αραβικού Κόλπου, καθώς η κρίσιμη θαλάσσια αρτηρία έχει επηρεαστεί από τον πόλεμο και τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό. Σύμφωνα με τη μηνιαία έκθεση της Διεθνούς Υπηρεσίας Ενέργειας (IEA), περίπου το 50% των πετρελαϊκών πεδίων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους μπορεί να επανέλθει στα προπολεμικά επίπεδα παραγωγής μέσα σε δύο εβδομάδες από τη στιγμή που θα αποκατασταθεί η ομαλή ναυσιπλοΐα.
Η IEA εκτιμά ότι η παραγωγή θα μπορούσε να φθάσει το 80% των προηγούμενων επιπέδων μέσα στον επόμενο μήνα, υπό την προϋπόθεση ότι οι ενεργειακές εταιρείες θα μπορέσουν να κινητοποιήσουν εργαζόμενους και εργολάβους, ενώ θα έχει αποκατασταθεί η ομαλή λειτουργία των εφοδιαστικών αλυσίδων. Το υπόλοιπο 20% της παραγωγής θεωρείται πιο δύσκολο να επανεκκινήσει, λόγω τεχνικών περιορισμών, όπως η μείωση της πίεσης στα κοιτάσματα και άλλες επιχειρησιακές δυσκολίες.
Καθοριστικό ρόλο για την πλήρη αποκατάσταση της παραγωγής παίζει η ασφαλής και συνεχής διέλευση δεξαμενόπλοιων από τα Στενά του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαδρόμους παγκοσμίως, η λειτουργία του οποίου έχει καταστεί πιο περίπλοκη μετά την επιβολή αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια τη Δευτέρα. Το Ιράν είχε ουσιαστικά περιορίσει τη ναυσιπλοΐα στον συγκεκριμένο θαλάσσιο δίαυλο με την έναρξη της σύγκρουσης, γεγονός που ανάγκασε αρκετές χώρες να μειώσουν την παραγωγή τους, καθώς οι δεξαμενές αποθήκευσης γέμιζαν γρήγορα.
Ορισμένες χώρες επέλεξαν να περιορίσουν προληπτικά την παραγωγή τους, επιδιώκοντας ταχύτερη επανεκκίνηση των πεδίων μετά τη λήξη της σύγκρουσης. Σύμφωνα με την έκθεση της IEA, η πρώτη φάση επαναφοράς της παραγωγής απαιτεί την απομάκρυνση δεξαμενόπλοιων που μεταφέρουν πετρέλαιο από τον Περσικό Κόλπο, ώστε πλοία που βρίσκονται ήδη στην περιοχή χωρίς φορτίο να μπορέσουν να φορτώσουν και να αποσυμφορήσουν τα αποθέματα.
«Αρχικά, τα δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν πετρέλαιο θα πρέπει να εξέλθουν από τον Κόλπο», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην έκθεση. «Στη συνέχεια, πλοία που βρίσκονται ήδη στην περιοχή χωρίς φορτίο θα μπορέσουν να φορτώσουν και να μειώσουν τα αποθέματα. Δεν είναι δυνατόν να επανεκκινήσει η εξόρυξη ή η διύλιση χωρίς ένα προβλέψιμο πρόγραμμα φόρτωσης και επαρκή διαθέσιμη χωρητικότητα αποθήκευσης στα λιμάνια».
Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αμερικανικής κυβέρνησης, περισσότερο από 9 εκατομμύρια βαρέλια ημερήσιας παραγωγής πετρελαίου από βασικές χώρες της Μέσης Ανατολής, μεταξύ των οποίων η Σαουδική Αραβία, το Κουβέιτ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αναμένεται να παραμείνουν εκτός παραγωγής τον Απρίλιο. Η IEA ανέφερε ότι περίπου 8,9 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως είχαν ήδη διακοπεί τον Μάρτιο για τα κράτη του Κόλπου που συμμετέχουν στη συμμαχία ΟΠΕΚ+.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα