Οι μετοχές ανακάμπτουν, ο χρυσός ανεβαίνει και το πετρέλαιο υποχωρεί μπροστά στο ενδεχόμενο μιας συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν
Οι μετοχές ανακάμπτουν, ο χρυσός ανεβαίνει και το πετρέλαιο υποχωρεί μπροστά στο ενδεχόμενο μιας συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν
Ο S&P 500 έσβησε όλες τις απώλειες του 2026, ενώ ο MSCI All Country World Index κατέγραψε άνοδο 0,4% - Κάτω από τα $100 το brent, στα $4.770 ο χρυσός με παράλληλη μείωση των πληθωριστικών πιέσεων
Οι αγορές κινούνται σε μια λεπτή ισορροπία μεταξύ γεωπολιτικής έντασης και προσδοκιών αποκλιμάκωσης, με τους επενδυτές να εστιάζουν ολοένα και περισσότερο στο ενδεχόμενο συμφωνίας ΗΠΑ–Ιράν.
Οι μετοχές ενισχύθηκαν και το πετρέλαιο υποχώρησε, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ έδειξε πρόθεση επανεκκίνησης των συνομιλιών με το Ιράν, ενισχύοντας τις προσδοκίες για μια συμφωνία που θα μειώσει την ένταση στη Μέση Ανατολή.
Χθες ο αμερικανικός S&P 500 έσβησε όλες τις απώλειες του 2026, λόγω της ανανεωμένης ελπίδας για επίτευξη συμφωνίας.
Ο δείκτης MSCI All Country World Index κατέγραψε άνοδο 0,4%, κατευθυνόμενος προς όγδοη συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση — τη μεγαλύτερη από τον Σεπτέμβριο. Οι ασιατικές αγορές ακολούθησαν την ανοδική τάση της Wall Street, με τον περιφερειακό δείκτη να ενισχύεται κατά 1,7%, καθώς η προοπτική αποκλιμάκωσης ενισχύει την εκτίμηση ότι οι τιμές ενέργειας θα υποχωρήσουν και θα στηρίξουν την ανάπτυξη. Πρωταγωνιστής ήταν ο τεχνολογικός κλάδος.
Το πετρέλαιο Brent υποχώρησε κατά 1,3% στα 98,07 δολάρια το βαρέλι, εν μέσω ενδείξεων ότι Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ενδέχεται να επανεκκινήσουν τις συνομιλίες, παρά τον αμερικανικό αποκλεισμό στα Στενά του Ορμούζ. Το δολάριο αποδυναμώθηκε έναντι των περισσότερων νομισμάτων της G10, ενώ τα αμερικανικά ομόλογα ενισχύθηκαν, καθώς η πτώση του πετρελαίου μετριάζει τις πληθωριστικές πιέσεις.
Άνοδος μετοχών και πτώση πετρελαίου
Οι μετοχές ενισχύθηκαν και το πετρέλαιο υποχώρησε, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ έδειξε πρόθεση επανεκκίνησης των συνομιλιών με το Ιράν, ενισχύοντας τις προσδοκίες για μια συμφωνία που θα μειώσει την ένταση στη Μέση Ανατολή.
Χθες ο αμερικανικός S&P 500 έσβησε όλες τις απώλειες του 2026, λόγω της ανανεωμένης ελπίδας για επίτευξη συμφωνίας.
Ο δείκτης MSCI All Country World Index κατέγραψε άνοδο 0,4%, κατευθυνόμενος προς όγδοη συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση — τη μεγαλύτερη από τον Σεπτέμβριο. Οι ασιατικές αγορές ακολούθησαν την ανοδική τάση της Wall Street, με τον περιφερειακό δείκτη να ενισχύεται κατά 1,7%, καθώς η προοπτική αποκλιμάκωσης ενισχύει την εκτίμηση ότι οι τιμές ενέργειας θα υποχωρήσουν και θα στηρίξουν την ανάπτυξη. Πρωταγωνιστής ήταν ο τεχνολογικός κλάδος.
Το πετρέλαιο Brent υποχώρησε κατά 1,3% στα 98,07 δολάρια το βαρέλι, εν μέσω ενδείξεων ότι Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ενδέχεται να επανεκκινήσουν τις συνομιλίες, παρά τον αμερικανικό αποκλεισμό στα Στενά του Ορμούζ. Το δολάριο αποδυναμώθηκε έναντι των περισσότερων νομισμάτων της G10, ενώ τα αμερικανικά ομόλογα ενισχύθηκαν, καθώς η πτώση του πετρελαίου μετριάζει τις πληθωριστικές πιέσεις.
