Συντάξεις Μαΐου 2026: Οι οριστικές ημερομηνίες πληρωμής
Οι ημερομηνίες πληρωμής για τις συντάξεις Μαΐου 2026 ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ Μισθωτών και Μη Μισθωτών - Η ανακοίνωση του ΕΦΚΑ
Οριστικοποιήθηκαν οι ημερομηνίες πληρωμής για τις συντάξεις Μαΐου 2026 μετά και την ανακοίνωση του ΕΦΚΑ. Η πληρωμή τους θα γίνει βάσει του διαχωρισμού ανάμεσα σε μισθωτούς και μη μισθωτούς.
Οι συνταξιούχοι των Ταμείων μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ), αλλά και όσοι λαμβάνουν κύριες και επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, πληρώνονται πρώτα. Οι συντάξεις Μαΐου 2026 θα καταβληθούν την Παρασκευή 24 Απριλίου και τη Δευτέρα 27 Απριλίου, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΦΚΑ.
-Την Παρασκευή 24 Απριλίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).
-Τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ] καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.
Η ανακοίνωση του ΕΦΚΑ για τις συντάξεις Μαΐου 2026Οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ Μισθωτών και Μη Μισθωτών και διαμορφώνονται ως ακολούθως:
