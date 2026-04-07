Ακριβότερο το πασχαλινό τραπέζι, φόβοι για νέες αυξήσεις αν επιμείνει η γεωπολιτική αστάθεια

Με την τιμή του οβελία να διαμορφώνεται ήδη στη χονδρική κοντά στα 11,5 ευρώ το κιλό και τα βασικά συνοδευτικά του πασχαλινού τραπεζιού να καταγράφουν σε αρκετές περιπτώσεις διψήφιες αυξήσεις, το φετινό Πάσχα αποτυπώνει με τον πιο καθαρό τρόπο την πραγματική ένταση της ακρίβειας. Η εικόνα αυτή μετατρέπει το πασχαλινό τραπέζι σε έναν άτυπο «δείκτη κόστους ζωής», αποτυπώνοντας όχι μόνο τις σημερινές τιμές, αλλά και τις πιέσεις που συσσωρεύονται σε όλη την αλυσίδα της αγοράς. Και αυτό διότι, σύμφωνα με παράγοντες του λιανεμπορίου και της βιομηχανίας, η περίοδος μετά το Πάσχα θεωρείται κρίσιμη, καθώς, εφόσον η ενεργειακή και γεωπολιτική αστάθεια επιμείνει, δεν αποκλείεται να ενεργοποιηθεί ένα νέο κύμα ανατιμήσεων, το οποίο προς το παρόν δεν έχει εκδηλωθεί σε μαζική κλίμακα.



Σε αυτό το πλαίσιο, στο Μέγαρο Μαξίμου έχει ήδη σημάνει συναγερμός, με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να συγκαλεί χθες δεύτερη σύσκεψη μέσα σε μία εβδομάδα για την πορεία των τιμών ενόψει Πάσχα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στη σύσκεψη έγινε αναλυτική ενημέρωση από την Ανεξάρτητη Αρχή για την πορεία των ελέγχων σε όλη τη χώρα, με έμφαση στην πασχαλινή περίοδο, καθώς και για τη διακύμανση των τιμών σε βασικές κατηγορίες προϊόντων.



Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη λειτουργία του πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους, το οποίο, σύμφωνα με την κυβέρνηση, συμβάλλει στη συγκράτηση φαινομένων αισχροκέρδειας.



Ο καταναλωτής, πάντως, επιχειρεί και φέτος να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες, περιορίζοντας δαπάνες και αναζητώντας φθηνότερες επιλογές. Τα πρώτα μηνύματα από την υπόλοιπη αγορά λιανικής δεν είναι ενθαρρυντικά, καθώς καταγράφεται επιβράδυνση της ζήτησης, επιβεβαιώνοντας ότι η πίεση στο διαθέσιμο εισόδημα έχει αρχίσει να επηρεάζει ευρύτερα την κατανάλωση.



Φωτιά στη χονδρική



Η εικόνα που διαμορφώνεται στη χονδρική αγορά επιβεβαιώνει ότι το φετινό πασχαλινό τραπέζι ξεκινά ήδη με αυξημένο κόστος, με τον οβελία να βρίσκεται στο επίκεντρο. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας (ΟΚΑΑ), το εγχώριο αρνί κινείται από 9,5 έως 12 ευρώ το κιλό, με επικρατούσα τιμή τα 11,5 ευρώ, όταν την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι η αγορά κινούνταν κυρίως μεταξύ 9,5 και 10,5 ευρώ. Αντίστοιχα, το κατσίκι φτάνει έως τα 12,5 ευρώ, με επικρατούσα τιμή τα 12 ευρώ, επίσης αυξημένο σε σχέση με τα περσινά επίπεδα.



Ακόμη και τα εισαγόμενα, κυρίως από τη Ρουμανία, που παραδοσιακά διοχετεύονται στην εστίαση, φέτος κινούνται στα ίδια επίπεδα με τα ελληνικά, περιορίζοντας ουσιαστικά τη δυνατότητα για φθηνότερες επιλογές.



Στελέχη της αγοράς αποδίδουν την εξέλιξη τόσο στο αυξημένο κόστος όσο και στη μείωση του διαθέσιμου ζωικού κεφαλαίου λόγω των θανατώσεων που προκάλεσαν ασθένειες όπως η ευλογιά και ο αφθώδης πυρετός. Σε αυτό το πλαίσιο, ο επικεφαλής της Metro ΑΕΒΕ Αριστοτέλης Παντελιάδης εκτιμά ότι η αγορά θα κινηθεί σε επίπεδα λίγο υψηλότερα από τα περσινά, ενώ ο Νίκος Λαβίδας από την ΑΒ Βασιλόπουλος σημειώνει ότι η τιμή αγοράς αναμένεται να κινηθεί πάνω από τα 12 ευρώ το κιλό, έναντι περίπου 11 ευρώ πέρυσι.



Την ίδια στιγμή, η φετινή πασχαλινή περίοδος επιβεβαιώνει και μια πάγια πρακτική της αγοράς: ο οβελίας λειτουργεί και πάλι ως κράχτης, με τις αλυσίδες να τον διαθέτουν σε τιμές κοντά -ή και ίσες- με τη χονδρική, απορροφώντας το περιθώριο κέρδους προκειμένου να συγκρατήσουν την εικόνα τιμών προς τον καταναλωτή.



Η εικόνα στα υπόλοιπα κρέατα είναι μεικτή. Το μοσχάρι συνεχίζει την ανοδική του πορεία, με τις τιμές να διαμορφώνονται κοντά στα 9,2-9,9 ευρώ το κιλό στη χονδρική, έναντι περίπου 7,4-8,3 ευρώ πέρυσι, καταγράφοντας σημαντική αύξηση. Στον αντίποδα, το χοιρινό εμφανίζει τάσεις αποκλιμάκωσης, με τις τιμές να κινούνται πλέον χαμηλότερα από τα περσινά επίπεδα, λειτουργώντας ως η βασική βαλβίδα αποσυμπίεσης για τα νοικοκυριά που αναζητούν πιο οικονομικές λύσεις.

Διαβάστε αναλυτικά και δείτε πίνακα στο newmoney.gr