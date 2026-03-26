«Μαύρη Πέμπτη» στη Wall Street: Βαριές απώλειες στους δείκτες, καθώς δεν φαίνεται τερματισμός του πολέμου
Μαζικές ρευστοποιήσεις σε όλους τους δείκτες, με αρνητικό πρωταγωνιστή τον τεχνολογικό κλάδο - Άλμα 11% στον δείκτη φόβου - Η αβεβαιότητα για τον πόλεμο εκτόξευσε και τις αποδόσεις των ομολόγων, αλλάζοντας τις προσδοκίες για την πολιτική της Fed
Oι αμφιβολίες των επενδυτών για το ενδεχόμενο ταχείας εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν οδήγησαν σε άνοδο τις τιμές του πετρελαίου και νέο κύμα ρευστοποιήσεων στη Wall Street με επίκεντρο κυρίως τον τεχνολογικό κλάδο.
Έτσι, ο Dow Jones υποχώρησε κατά 1,01% στις 45.959 μονάδες, ο S&P 500 κατέγραψε ισχυρή πτώση 1,74% στις 6.477 μονάδες και ο Nasdaq έκανε «βουτιά» ύψους 2,38% φτάνοντας τις 21.408 μονάδες.
O λεγόμενος δείκτης φόβου VIX έκανε άλμα άνω του 11% πάνω από τις 28 μονάδες.
Οι δείκτες είχαν περιορίσει κάπως τις απώλειες τους τις προηγούμενες ημέρες, μπροστά στην προοπτική έναρξης διαπραγματεύσεων με το Ιράν. Όμως, πέρα από το γεγονός ότι η ίδια η Τεχεράνη επιμένει να αρνείται τις συνομιλίες, ο Ντόναλντ Τραμπ σε νέες δηλώσεις του υποστήριξε ότι δεν δεσμεύεται για την επίτευξη συμφωνίας.
«Μέχρι το Ιράν να συμφωνήσει να σταματήσει τη σύγκρουση, θα συνεχίσουμε να τους πλήττουμε», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος, σχολιάζοντας μάλιστα ότι η αντίδραση των αγορών και του πετρελαίου ήταν πιο ήπια(!) από ότι περίμενε και φοβόταν.
Θυμίζουμε δε, ότι ο Τραμπ είχε θέσει προθεσμία έως το τέλος της εβδομάδας για την επίτευξη συμφωνίας, ωστόσο το αδιέξοδο εγείρει αμφιβολίες για το κατά πόσο είναι εφικτή μια συμφωνία εντός αυτού του χρονικού πλαισίου.
Κάπως έτσι οι πετρελαϊκές τιμές έκαναν σήμερα άλμα της τάξεως του 5% και η πτώση στα αμερικανικά ομόλογα επιδεινώθηκε μετά και από ασθενή δημοπρασία τίτλων ύψους 44 δισ. δολαρίων. Η απόδοση του 10ετούς ανέβηκε άλλες εννέα μονάδες στο 4,41%, στα υψηλότερα επίπεδα από τον περασμένο Ιούλιο και η απόδοση του 2ετούς εκτινάχθηκε κατά έντεκα μονάδες στο 3,99%.
Οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων έχουν κινηθεί σε μεγάλο βαθμό παράλληλα με τις τιμές του πετρελαίου από την έναρξη της στρατιωτικής δράσης των ΗΠΑ στις 28 Φεβρουαρίου, που διατάραξε τις ενεργειακές ροές της Μέσης Ανατολής. Η προοπτική υψηλότερου πληθωρισμού οδήγησε τους επενδυτές να εγκαταλείψουν τα στοιχήματα για μειώσεις επιτοκίων εντός του έτους και να αρχίσουν να προεξοφλούν ακόμη και πιθανή αύξηση, δημιουργώντας πρόσθετες πιέσεις για τα ομόλογα.
Την τελευταία φορά που τρεις διαδοχικές δημοπρασίες εμφάνισαν αντίστοιχα ασθενή ζήτηση, τον Μάιο του 2024, οι επενδυτές είχαν επίσης περιορίσει τις προσδοκίες τους για μειώσεις επιτοκίων από τη Fed.
«Ο πόλεμος στο Ιράν και η επακόλουθη άνοδος των τιμών του πετρελαίου συνεχίζουν να περιορίζουν την όρεξη για ρίσκο», επεσήμανε ο Άνταμ Τέρνκουιστ της LPL Financial. «Οποιαδήποτε βιώσιμη ανάκαμψη των αγορών θα απαιτήσει ουσιαστική πρόοδο προς μια ειρηνευτική συμφωνία και επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ».
Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ ανέφερε ότι ένα αμερικανικό ασφαλιστικό πρόγραμμα για την ενίσχυση της ναυσιπλοΐας στα Στενά θα τεθεί σύντομα σε εφαρμογή, κίνηση που ενδέχεται να συμβάλει στην αποκατάσταση των ροών πετρελαίου και φυσικού αερίου. Όμως, παράγοντες του κλάδου επιμένουν ότι η μόνη εξέλιξη που μπορεί να επιφέρει ουσιαστική αποκλιμάκωση των τιμών του μαύρου χρυσού είναι το άνοιγμα των Στενών.
Σε επίπεδο μετοχών, οι απώλειες είχαν γενικευμένο χαρακτήρα, παρά το γεγονός ότι οι ισχυρότερες ρευστοποιήσεις έπληξαν κυρίως τις τεχνολογικές μετοχές.
Η Meta σημείωσε πτώση άνω του 8% και η Alphabet περίπου 3%, μετά από αρνητικές νομικές εξελίξεις που επιβάρυναν το επενδυτικό κλίμα στον τκλάδο. Η Nvidia και συνολικά οι εταιρείες ημιαγωγών υποχώρησαν, καθώς η άνοδος αποδόσεων και το αυξημένο κόστος κεφαλαίου πιέζουν τις αποτιμήσεις της τεχνολογίας.
Αξιοσημείωτη και η περίπτωση της Micron Technology που συμπλήρωσε την έκτη καθοδική συνεδρίαση με συνολικές απώλειες άνω του 22% λόγω πιέσεων στη ζήτηση που εντείνουν τον ανταγωνισμό στον κλάδο μνήμης.
Στους λίγους κερδισμένους της ημέρας ξεχώρισε ο ενεργειακός τομέας με φόντο την εκτόξευση του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια.
Σε μεμονωμένες μετοχές, η Olaplex κατέγραψε εντυπωσιακό άλμα άνω του 50% μετά την ανακοίνωση εξαγοράς από τη Henkel, εξέλιξη που πυροδότησε έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον. Αντιστοίχως, η Navan σημείωσε άνοδο περίπου 46% χάρη σε ισχυρά αποτελέσματα, επιβεβαιώνοντας ότι η αγορά επιβραβεύει εταιρείες με θετικές εκπλήξεις κερδοφορίας.
Η Best Buy κινήθηκε ανοδικά κοντά στο 5%, επωφελούμενη από επιλεκτική τοποθέτηση επενδυτών σε εταιρείες λιανικής με ανθεκτική ζήτηση, ενώ κέρδη αποκόμισαν οι μετοχές εταιρειών ενοικίασης αυτοκινήτων, όπως η Herz και η Avis, καθώς το χάος που επικρατεί στα αμερικανικά αεροδρόμια λόγω του μερικού κρατικού shutdown έχει εκτινάξει τη ζήτηση για μισθώσεις οχημάτων.
