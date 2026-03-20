Allwyn: Ισχυρή εκκίνηση για το 2026 – Πώς προχωρά η συνένωση με τον ΟΠΑΠ
Allwyn: Ισχυρή εκκίνηση για το 2026 – Πώς προχωρά η συνένωση με τον ΟΠΑΠ
Η Allwyn εισέρχεται στο 2026 με θετικό momentum, ανέφερε η διοίκηση – Επίκεινται ανακοινώσεις για scrip options – Κομβική η επέκταση στις ΗΠΑ μέσω PrizePicks
Η Allwyn ολοκλήρωσε το 2025 με σταθερή αναπτυξιακή δυναμική και εισέρχεται στο 2026 με σαφή προσανατολισμό για περαιτέρω ενίσχυση των μεγεθών της, στηριζόμενη τόσο σε οργανική ανάπτυξη όσο και σε στρατηγικές κινήσεις υψηλής αξίας. Αυτό ανέφερε η διοίκηση του ομίλου Allwyn στη τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές που ακολούθησε την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων για το 2025, βάσει των οποίων εμφάνισε καθαρά έσοδα ύψους €4,112 εκατ. (+4% σε ετήσια βάση) και προσαρμοσμένο EBITDA €1,58 δις. (+4%), συμπεριλαμβανομένων ορισμένων μη επαναλαμβανόμενων επιδράσεων.
Η πορεία του ομίλου από τις αρχές του έτους επιβεβαιώνει τη θετική τάση, με τη διοίκηση να επισημαίνει ότι η εμπορική δραστηριότητα κινείται εντός προσδοκιών και το outlook παραμένει ισχυρό για το σύνολο της χρονιάς. Όπως τόνισε ο Robert Chvatal, CEO Allwyn (κεντρ. φωτ.) κεντρικός πυλώνας για το 2026 αποτελεί η ολοκλήρωση της συνένωσης με τον ΟΠΑΠ, μια συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος Μαρτίου, οδηγώντας στη δημιουργία ενός νέου ισχυρού παίκτη στην παγκόσμια αγορά τυχερών παιχνιδιών με έδρα την Ελβετία, εισηγμένος στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Σε επόμενο στάδιο, εξετάζεται και η πιθανότητα πρόσθετης διεθνούς εισαγωγής (dual listing), με προτεραιότητα σε Λονδίνο ή Νέα Υόρκη, ενισχύοντας περαιτέρω το επενδυτικό προφίλ του ομίλου.
Η πορεία του ομίλου από τις αρχές του έτους επιβεβαιώνει τη θετική τάση, με τη διοίκηση να επισημαίνει ότι η εμπορική δραστηριότητα κινείται εντός προσδοκιών και το outlook παραμένει ισχυρό για το σύνολο της χρονιάς. Όπως τόνισε ο Robert Chvatal, CEO Allwyn (κεντρ. φωτ.) κεντρικός πυλώνας για το 2026 αποτελεί η ολοκλήρωση της συνένωσης με τον ΟΠΑΠ, μια συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος Μαρτίου, οδηγώντας στη δημιουργία ενός νέου ισχυρού παίκτη στην παγκόσμια αγορά τυχερών παιχνιδιών με έδρα την Ελβετία, εισηγμένος στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Σε επόμενο στάδιο, εξετάζεται και η πιθανότητα πρόσθετης διεθνούς εισαγωγής (dual listing), με προτεραιότητα σε Λονδίνο ή Νέα Υόρκη, ενισχύοντας περαιτέρω το επενδυτικό προφίλ του ομίλου.
