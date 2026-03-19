Allwyn: Καθαρά έσοδα €4,11 δισ. και προσαρμοσμένο EBITDA €1,58 δισ. το 2025

Η Allwyn International ανακοίνωσε ισχυρά αποτελέσματα για το 2025, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της σε μία χρονιά που χαρακτηρίστηκε από οργανική ανάπτυξη και δύο στρατηγικές κινήσεις (ΟΠΑΠ και PrizePicks) που αλλάζουν το μέγεθος του ομίλου.



Αναλυτικότερα, η Allwyn International AG («Allwyn» ή η «Εταιρεία» και, μαζί με τις θυγατρικές, τις κοινοπραξίες και τις συνδεδεμένες εταιρείες της, ο «Όμιλος» ή «εμείς») ανακοίνωσε τα προκαταρκτικά μη ελεγμένα οικονομικά της αποτελέσματα για το τρίμηνο και το δωδεκάμηνο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025 και παρέχει ενημέρωση σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις και την τρέχουσα δραστηριότητα. Τα οικονομικά στοιχεία που παρουσιάζονται σε αυτή την ανακοίνωση εξαιρούν τη συνεισφορά των καζίνο στη Γερμανία (τα οποία πωλήθηκαν το 2025) σε όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται, προς διευκόλυνση της σύγκρισης:



-Συνεχής υλοποίηση βασικών στρατηγικών πρωτοβουλιών, καλή δυναμική ανάπτυξης και συμφωνία για δύο συναλλαγές-ορόσημα το 2025.

-Καθαρά Έσοδα (Net Revenue) ύψους €4.112 εκατ. τη χρήση 2025, +4% σε ετήσια βάση.

-Προσαρμοσμένο EBITDA ύψους €1.584 εκατ., +4% σε ετήσια βάση συμπεριλαμβανομένων ορισμένων μη επαναλαμβανόμενων επιδράσεων.

-Μετά τη λήξη της χρήσης, ολοκληρώθηκε η εξαγορά πλειοψηφικού πακέτου στην PrizePicks, την κορυφαία εταιρεία daily fantasy sports στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Προσαρμοσμένο EBITDA χρήσης 2025 ανέρχεται σε €1.905 εκατ. pro forma για την PrizePicks.

-Παροχή επικαιροποιημένων οικονομικών προβλέψεων (guidance), σε ευθυγράμμιση με το προηγουμένως ανακοινωθέν guidance για το Προσαρμοσμένο ---EBITDA του 2026, εξαιρουμένης της επίδρασης από την απόσυρση της εξαγοράς της Novibet.

-Η προγραμματισμένη συνένωση με τον ΟΠΑΠ ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2026, με αποτέλεσμα η Allwyn να καταστεί εισηγμένη εταιρεία.



