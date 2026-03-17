Ιράκ: Σε συνομιλίες με το Ιράν για τη διέλευση ορισμένων πετρελαιοφόρων από τα Στενά του Ορμούζ

Το Ιράκ ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε επαφές με το Ιράν, προκειμένου να επιτραπεί η διέλευση ορισμένων δεξαμενόπλοιων πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ, αφού η χώρα-μέλος του ΟΠΕΚ αναγκάστηκε να περιορίσει την παραγωγή της στο ένα τέταρτο. «Υπάρχει σε εξέλιξη επικοινωνία με το Ιράν σχετικά με την άδεια διέλευσης ορισμένων ιρακινών πετρελαιοφόρων», δήλωσε ο υπουργός Πετρελαίου του Ιράκ, Χαγιάν Αμπντούλ Γκανί, στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων.

Το Ιράκ συγκαταλέγεται μεταξύ των πρώτων παραγωγών στον Περσικό Κόλπο που προχώρησαν σε μείωση της παραγωγής, καθώς οι αποθηκευτικοί του χώροι γέμισαν γρήγορα μετά το ξέσπασμα της σύγκρουσης. Η παραγωγή υποχώρησε περίπου στα 1,2 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, από 4,4 εκατομμύρια πριν από την κρίση.

Παράλληλα, η χώρα επιχειρεί να επανεκκινήσει τις εξαγωγές μέσω του αγωγού Κιρκούκ–Τζεϊχάν προς την Τουρκία, σε μια προσπάθεια να αντισταθμίσει τις διαταραχές στις θαλάσσιες μεταφορές. Ορισμένα πλοία δέχθηκαν απευθείας επιθέσεις ανοιχτά των ιρακινών ακτών κατά τη διάρκεια μεταφορτώσεων.

Πηγή: newmoney.gr
