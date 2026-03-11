ΥΠΕΝ: Και επίσημα η είσοδος της ExxonMobil στις έρευνες υδρογονανθράκων στο Ιόνιο – Γεωτρύπανο αρχές του 2027

Ανοίγει ο δρόμος για την πρώτη ερευνητική γεώτρηση στην Ελλάδα μετά από 45 χρόνια-Η κοινοπραξία ExxonMobil-Energean- Helleniq Energy και ο στόχος για κοίτασμα μεγέθους 200 δισ. κυβικών μέτρων αερίου