Όμιλος ΤΙΤΑΝ: Oλοκλήρωσε την εξαγορά της Traçim Cement στην Κωνσταντινούπολη
Η εξαγορά περιλαμβάνει ένα σύγχρονο εργοστάσιο τσιμέντου, με ετήσια παραγωγική δυναμικότητα περίπου 2,5 εκατ. τόνων τσιμέντου, το οποίο διαθέτει δυνατότητα εξαγωγών προς γειτονικές χώρες και προς τις ΗΠΑ
Έχοντας λάβει όλες τις απαραίτητες κανονιστικές εγκρίσεις, η Titan SA (Euronext Brussels, ATHEX and Euronext Paris, TITC) ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε την εξαγορά του 100% της Traçim Çimento,εταιρίας που δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή της Κωνσταντινούπολης, μίας από τις πιο δυναμικές αγορές τσιμέντου στην Τουρκία, σε συνέχεια της συμφωνίας που ανακοινώθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 2025.
Η εξαγορά περιλαμβάνει ένα σύγχρονο εργοστάσιο τσιμέντου, με ετήσια παραγωγική δυναμικότητα περίπου 2,5 εκατ. τόνων τσιμέντου, το οποίο εξυπηρετεί την ταχέως αναπτυσσόμενη τοπική αγορά και διαθέτει δυνατότητα εξαγωγών προς γειτονικές χώρες και προς τις ΗΠΑ. Η Traçim διαθέτει επίσης άδεια για δημιουργία δεύτερης γραμμής παραγωγής, η οποία θα προσθέσει επιπλέον 2,5 εκατ. τόνους παραγωγικής δυναμικότητας τσιμέντου και θα καταστήσει το εργοστάσιο τη μεγαλύτερη μονάδα παραγωγής τσιμέντου του Ομίλου.
Η εξαγορά αυτή ευθυγραμμίζεται πλήρως με τη στρατηγική TITAN Forward 2029, η οποία στοχεύει στην επίτευξη υψηλών επιδόσεων μέσω επιταχυνόμενης ανάπτυξης και στρατηγικών εξαγορών, βελτιστοποιημένης γεωγραφικής παρουσίας, αύξησης της παραγωγικής δυναμικότητας και ενίσχυσης της ευελιξίας στην εφοδιαστική αλυσίδα και στις εξαγωγές.
